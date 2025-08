Quân sự thế giới hôm nay (5-8): Mỹ mua UAV Commander 3XL, pháo tự hành Archer 155mm của Anh khai hỏa tại Estonia

Nhìn bề ngoài, điểm khác biệt rõ rệt là việc thay thế vị trí hạ thủy xuồng hơi thân cứng (RHIB) phía đuôi bằng sonar tần số thấp CAPTAS-4 do Thales phát triển. Ngoài ra, cột ăng-ten phụ cũng được điều chỉnh để lắp đặt ăng-ten hỗ trợ tác chiến điện tử và thông tin liên lạc mới, cùng một số cải tiến nhỏ khác ở cấu trúc thượng tầng để tích hợp các hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử hiện đại hơn.

Bên trong, Emilio Bianchi có nhiều nâng cấp chưa từng có so với các tàu FREMM trước đó, như hệ thống an ninh mạng chủ động cho hệ thống quản lý tàu. Giải pháp này cho phép thủy thủ phát hiện và xử lý sự cố mạng mà không cần phụ thuộc vào lực lượng an ninh mạng. Được biết, công nghệ này sẽ được bổ sung cho các tàu FREMM hiện có và trang bị trên các tàu trong tương lai.

Emilio Bianchi sử dụng tua-bin khí LM2500+G4, 2 động cơ điện nam châm vĩnh cửu, 4 máy phát điện diesel. Hộp số liên kết chéo Renk cho phép tàu di chuyển ở tốc độ tiết kiệm nhiên liệu lên đến 28,9km/giờ chỉ với hệ thống điện, trong khi các hệ thống kết hợp có thể giúp tàu đạt tốc độ hơn 50km/giờ.

Với chiều dài 144m, rộng 19,7m, Emilio Bianchi có khoang chứa đôi cho 2 trực thăng NH90 hoặc 1 chiếc NH90 và 1 chiếc EH101 và được thiết kế để có thể vận hành các thiết bị bay không người lái (UAV) như ScanEagle và AWHero. Tàu có lượng giãn nước đầy tải khoảng 6.700 tấn và sức chứa tối đa khoảng 200 người.

Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí như tên lửa Aster 15 và Aster 30, pháo LW Vulcano 127mm, pháo Super Rapido Strales 76mm, 2 pháo Oerlikon 25mm, tên lửa Teseo Mk2/A, ngư lôi MU90, và hệ thống mồi bẫy, gây nhiễu hiện đại.

