Quân sự thế giới hôm nay (5-6): Nga đề nghị cung cấp Su-57E cho Ấn Độ

Tên lửa còn được trang bị hệ thống điều khiển vector lực đẩy (TVC), mang lại khả năng cơ động cực cao khi bay và cho phép nó chuyển hướng gấp ngay sau khi phóng để theo kịp mục tiêu cơ động. Việc tích hợp thiết bị an toàn kích hỏa kỹ thuật số và hệ thống ngòi nổ điện tử được thiết kế lại giúp tăng độ an toàn khi xử lý và độ chính xác khi kích nổ đầu đạn. AIM-9X-4 cũng hỗ trợ khả năng khóa sau khi phóng (LOAL) khi kết hợp với các hệ thống chỉ thị mục tiêu gắn trên mũ phi công, cho phép tấn công cả mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp hoặc phía sau máy bay.

Ngày 4-6, Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) của Nga đã khiến New Delhi bất ngờ với một đề xuất táo bạo. Moscow đề nghị cung cấp cho Ấn Độ tiêm kích tàng hình Su-57E cùng quyền truy cập đầy đủ vào mã nguồn. Quyền truy cập này sẽ cho phép Ấn Độ tích hợp các hệ thống điện tử hàng không và vũ khí do nước này tự phát triển, phù hợp với chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" (Make in India). Các quan chức Ấn Độ cho biết độ mở này vượt xa so với bất kỳ nhà cung cấp phương Tây nào, đối đầu trực tiếp với lời chào hàng F-35A của Washington.

Đối với Ấn Độ, khả năng tùy chỉnh Su-57E của Nga theo các yêu cầu tác chiến riêng sẽ hỗ trợ sáng kiến “Atmanirbhar Bharat” (Ấn Độ tự cường) của quốc gia này. Ảnh: Vitaly Kuzmin



Su-57E là phiên bản tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất của Nga thiết kế cho thị trường xuất khẩu. Được phát triển bởi Sukhoi và sản xuất bởi UAC, Su-57E sở hữu các đặc điểm như khả năng tàng hình, bay siêu hành trình và hệ thống cảm biến tiên tiến. Phiên bản được đề xuất cho Ấn Độ bao gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) sử dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN) và máy tính điều khiển nhiệm vụ do Ấn Độ phát triển. Các hệ thống này phù hợp với chương trình nâng cấp Super-30 đang được triển khai cho máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Ngoài ra, Su-57E còn có thể sử dụng các loại vũ khí do Ấn Độ thiết kế như tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn Astra Mk1 và Mk2, tên lửa chống bức xạ Rudram và vũ khí dẫn đường chính xác nội địa, qua đó giúp giảm sự phụ thuộc vào vũ khí do nước ngoài cung cấp.

Nếu thành hiện thực, thỏa thuận này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong hợp tác quốc phòng Ấn - Nga, trao cho Ấn Độ quyền tiếp cận hiếm hoi vào “trái tim kỹ thuật số” của một trong những tiêm kích tàng hình hàng đầu thế giới.

QUỲNH OANH (tổng hợp)