Quân sự thế giới hôm nay (4-9): Argentina mua máy bay tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-16

* Argentina dự kiến mua máy bay tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-16
Argentina đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa với trọng tâm là 24 tiêm kích F-16 mua từ Đan Mạch. Mới đây, không quân nước này đã gửi yêu cầu chính thức tới Mỹ để mua 2 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R Stratotanker nhằm mở rộng tầm bay và thời gian hoạt động của tiêm kích F-16.
Theo các quan chức Không quân Argentina, dòng KC-130 Hercules hiện có không thể đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu cho F-16 do khác biệt hệ thống. KC-135R sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu tương thích hoàn toàn với F-16, được đánh giá là lựa chọn bắt buộc để duy trì hoạt động dài hạn.
Ngoài ra, đặc thù địa lý của Argentina với chiều dài từ Bắc vào Nam rất lớn khiến tiếp nhiên liệu trên không trở nên thiết yếu, giúp tiêm kích cơ động giữa các vùng mà không cần hạ cánh nhiều lần. Trong lúc chờ đợi bàn giao, Mỹ sẽ hỗ trợ KC-135 cho chuyến bay bàn giao F-16 từ Đan Mạch về Argentina, đi kèm một chiếc C-130 để hỗ trợ bổ sung.
|KC-135 đưa vào hoạt động sẽ giúp mở rộng tầm bay và thời gian hoạt động của tiêm kích F-16. Ảnh: Không quân Mỹ
Dự kiến, 6 chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên sẽ về nước vào tháng 12. Hành trình kéo dài 3-4 ngày, có các điểm dừng nghỉ và kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 24 chiếc sẽ được bàn giao tương tự. Hiện các phi công Argentina đã bắt đầu huấn luyện mô phỏng, tham gia các bài tập thể lực đặc biệt tại Mỹ và chuẩn bị tiếp nhận buồng mô phỏng bay toàn phần ở Đan Mạch. Nhân viên kỹ thuật cũng đang được đào tạo tại Phoenix, sau đó sẽ tham gia hỗ trợ trong quá trình bàn giao.
KC-135 Stratotanker được đưa vào phục vụ trong Không quân Mỹ từ năm 1957, vốn phát triển để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom chiến lược thời Chiến tranh Lạnh ở tốc độ cận âm cao và độ cao tới 15km. Phiên bản KC-135R, hiện đại hóa trong thập niên 1980-1990, trang bị động cơ CFM56 tiết kiệm nhiên liệu hơn, khả năng tiếp nhiên liệu tăng 50% và chi phí vận hành giảm 25% so với thế hệ trước. Ngoài ra, khoang lái được nâng cấp kỹ thuật số, hệ thống lái tự động mới, cho phép máy bay duy trì hoạt động tin cậy và lâu dài.
* Séc phê duyệt mua 44 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8
Ngày 3-9, Cộng hòa Séc đã phê duyệt hợp đồng quốc phòng lớn nhằm mua 44 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 từ Đức, với tổng trị giá hơn khoảng 1,6 tỷ Euro.
Đây được xem là một trong những chương trình hiện đại hóa thiết giáp tham vọng nhất tại Trung Âu, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Praha hướng tới xây dựng lữ đoàn hạng nặng hiện đại, đủ khả năng tác chiến cường độ cao. Hợp đồng cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 14 xe tăng, với các đợt bàn giao dự kiến từ năm 2028 đến 2031.
Là biến thể tiên tiến nhất của dòng Leopard 2, Leopard 2A8 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, pháo nòng trơn L55A1 120mm, khả năng sử dụng đạn lập trình, cùng hệ thống cảm biến hiện đại. Giáp bảo vệ kết hợp giáp thụ động và phản ứng nổ, trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Trophy hoặc tương đương.
|Leopard 2A8 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới, với hệ thống bảo vệ tiên tiến, hỏa lực vượt trội. Ảnh: Army Recognition
Động cơ diesel MTU V12 công suất hơn 1.500 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tới 70km/giờ và cơ động vượt trội trên địa hình phức tạp. Ngoài khả năng tác chiến truyền thống, Leopard 2A8 còn có hệ thống quản lý chiến trường tích hợp, giúp chỉ huy chia sẻ dữ liệu và điều phối hỏa lực theo thời gian thực.
* UAV T-150 tiếp tế giữa biển như thế nào?
Hải quân Hoàng gia Anh thông báo đã thực hiện thành công chuyến tiếp tế đầu tiên giữa hai tàu chiến bằng máy bay không người lái (UAV), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tự động vào hoạt động hậu cần.
Theo đó, một chiếc UAV Malloy T-150 đã vận chuyển linh kiện và thiết bị sửa chữa từ tàu sân bay HMS Prince of Wales sang khu trục hạm HMS Dauntless, mở ra hướng đi mới cho hoạt động hỗ trợ hậu cần tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Malloy T-150 là dòng UAV nâng tải hạng nặng do Anh thiết kế, phát triển bởi Malloy Aeronautics và hiện do BAE Systems sản xuất. Với cấu hình 8 cánh quạt, UAV này có thể mang tải trọng tới 68kg và bay với tốc độ tối đa 96km/giờ. Nền tảng được thiết kế để hoạt động ngay cả trong môi trường không có tín hiệu GPS và có thể tự động phóng từ tàu đang di chuyển. Hệ thống nhỏ gọn, dễ bảo quản trên boong và triển khai mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp.
|UAV Malloy T-150 cất cánh từ tàu sân bay HMS Prince of Wales, mang theo thiết bị quan trọng để chuyển đến HMS Dauntless trong đợt triển khai của Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh dấu chuyến tiếp tế tự động đầu tiên giữa các tàu chiến trên biển. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh
Sử dụng động cơ điện, T-150 có độ ồn và tín hiệu nhiệt thấp, phù hợp cho các nhiệm vụ tầm trung, vận hành cả ở chế độ bán tự động và tự động hoàn toàn. Trong thử nghiệm, UAV đã bay khoảng 1,8km trước khi hạ cánh an toàn xuống sàn đáp trực thăng của HMS Dauntless.
Trước đây, các chuyến tiếp tế trên biển thường do trực thăng hoặc xuồng nhỏ đảm nhiệm, đòi hỏi nhiều thời gian và công tác phối hợp, đồng thời chịu rủi ro từ điều kiện thời tiết. Việc sử dụng UAV giúp tối ưu hóa hoạt động này, cho phép trực thăng như Merlin hay Wildcat tập trung cho nhiệm vụ tác chiến và trinh sát. Việc chuyển các công việc hậu cần sang nền tảng không người lái mang lại cho Hải quân Hoàng gia Anh sự linh hoạt cao hơn và tăng nhịp độ triển khai dài ngày.
Trong vòng 5 năm qua, chương trình UAV của Hải quân Hoàng gia Anh đã phát triển nhanh chóng, từ thử nghiệm cơ bản đến các cuộc đánh giá tác chiến có tổ chức. Việc thành lập Phi đội Không quân Hải quân 700X như một đơn vị chuyên trách vận hành UAV phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của các hệ thống tự động.