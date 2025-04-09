Quân sự thế giới hôm nay (4-9): Argentina mua máy bay tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-16

* Argentina dự kiến mua máy bay tiếp nhiên liệu cho tiêm kích F-16

Argentina đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa với trọng tâm là 24 tiêm kích F-16 mua từ Đan Mạch. Mới đây, không quân nước này đã gửi yêu cầu chính thức tới Mỹ để mua 2 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135R Stratotanker nhằm mở rộng tầm bay và thời gian hoạt động của tiêm kích F-16.

Theo các quan chức Không quân Argentina, dòng KC-130 Hercules hiện có không thể đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu cho F-16 do khác biệt hệ thống. KC-135R sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu tương thích hoàn toàn với F-16, được đánh giá là lựa chọn bắt buộc để duy trì hoạt động dài hạn.

Ngoài ra, đặc thù địa lý của Argentina với chiều dài từ Bắc vào Nam rất lớn khiến tiếp nhiên liệu trên không trở nên thiết yếu, giúp tiêm kích cơ động giữa các vùng mà không cần hạ cánh nhiều lần. Trong lúc chờ đợi bàn giao, Mỹ sẽ hỗ trợ KC-135 cho chuyến bay bàn giao F-16 từ Đan Mạch về Argentina, đi kèm một chiếc C-130 để hỗ trợ bổ sung.