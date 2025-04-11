Quân sự thế giới hôm nay (4-11): Bangladesh mua hệ thống tên lửa SY-400 của Trung Quốc

* Ấn Độ hoàn tất thử nghiệm tên lửa chống tăng vác vai

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa công bố hoàn tất thử nghiệm bay đầu đạn thành công đối với tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai (MPATGM) tại thao trường Pokhran, bước then chốt trước khi bước vào giai đoạn đánh giá người dùng đầu cuối.

Nếu các bài kiểm tra cuối cùng đạt yêu cầu, Lục quân Ấn Độ sẽ biên chế hệ thống này vào năm 2026, đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình tự chủ quốc phòng của New Delhi.

MPATGM là tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ thứ ba, sử dụng đầu đạn nổ mạnh, có khả năng tấn công đột nóc hiệu quả ở khoảng cách 2,5 - 4km, được thiết kế để "bắn và chạy" với kíp chiến đấu 2 người. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

MPATGM là tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba, “bắn và quên”, có khả năng tấn công đột nóc nhằm vô hiệu hóa giáp phản ứng nổ (ERA) trên các xe tăng hiện đại. Hệ thống được thiết kế cho kíp chiến đấu 2 người.

Tên lửa dài 1,3m, đường kính 120mm, nặng khoảng 14,5kg. Hệ thống có khối điều khiển phóng (CLU) nặng 14,25kg tích hợp kính ngắm ngày - đêm và cảm biến hồng ngoại nhiệt. Tầm bắn hiệu quả từ 2,5 đến 4km, tương đương với Javelin của Mỹ và Spike LR2 của Israel.