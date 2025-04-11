Quân sự thế giới hôm nay (4-11): Bangladesh mua hệ thống tên lửa SY-400 của Trung Quốc

* Ấn Độ hoàn tất thử nghiệm tên lửa chống tăng vác vai
Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa công bố hoàn tất thử nghiệm bay đầu đạn thành công đối với tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai (MPATGM) tại thao trường Pokhran, bước then chốt trước khi bước vào giai đoạn đánh giá người dùng đầu cuối.
Nếu các bài kiểm tra cuối cùng đạt yêu cầu, Lục quân Ấn Độ sẽ biên chế hệ thống này vào năm 2026, đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình tự chủ quốc phòng của New Delhi.
|MPATGM là tên lửa chống tăng dẫn đường thế hệ thứ ba, sử dụng đầu đạn nổ mạnh, có khả năng tấn công đột nóc hiệu quả ở khoảng cách 2,5 - 4km, được thiết kế để "bắn và chạy" với kíp chiến đấu 2 người. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
MPATGM là tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba, “bắn và quên”, có khả năng tấn công đột nóc nhằm vô hiệu hóa giáp phản ứng nổ (ERA) trên các xe tăng hiện đại. Hệ thống được thiết kế cho kíp chiến đấu 2 người.
Tên lửa dài 1,3m, đường kính 120mm, nặng khoảng 14,5kg. Hệ thống có khối điều khiển phóng (CLU) nặng 14,25kg tích hợp kính ngắm ngày - đêm và cảm biến hồng ngoại nhiệt. Tầm bắn hiệu quả từ 2,5 đến 4km, tương đương với Javelin của Mỹ và Spike LR2 của Israel.
Điểm nổi bật của MPATGM là hệ dẫn đường ảnh hồng ngoại kép (IIR) do DRDO phát triển, có khả năng khóa mục tiêu trước khi phóng, hoạt động ổn định cả trong môi trường bụi, lạnh sâu và đô thị phức tạp. Công ty Tonbo Imaging được cho là đóng góp cảm biến IIR không làm mát, giải pháp giúp giảm chi phí và đơn giản bảo dưỡng mà vẫn duy trì năng lực nhận dạng mục tiêu ngày-đêm.
Vũ khí sử dụng đầu đạn nổ mạnh đã được chứng nhận xuyên phá giáp hiện đại, mang lại cho các đơn vị bộ binh, dù và đặc nhiệm Ấn Độ năng lực diệt tăng. So với các hệ thống kế thừa MILAN và Konkurs cũ, MPATGM nhẹ hơn, cơ động hơn và giảm đáng kể phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến mua hơn 20.000 quả tên lửa và 1.500 ống phóng, kèm hệ thống mô phỏng huấn luyện. Bharat Dynamics Limited (BDL) đã sẵn sàng dây chuyền sản xuất hàng loạt tại cơ sở Bhanur. Ngoài phục vụ trong nước, DRDO và BDL kỳ vọng xuất khẩu MPATGM cho các quốc gia châu Á, châu Phi đang tìm kiếm giải pháp chống tăng hiệu quả, giá rẻ.
* Hàn Quốc sẽ trang bị tàu ngầm tấn công KSS-III thế hệ mới cho Philippines?
Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC ở Seoul, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã gặp đại diện Hãng đóng tàu Hanwha Ocean (Hàn Quốc) để thảo luận gói thầu tàu ngầm “trọn gói” cho Hải quân Philippines, bao gồm xây dựng căn cứ, bảo dưỡng - sửa chữa, đào tạo thủy thủ và chuyển giao công nghệ.
Tâm điểm của đề xuất là mẫu KSS-III PN, phát triển từ dòng KSS-III Batch II của Hải quân Hàn Quốc, tích hợp pin lithium-ion tiên tiến, dấu hiệu cho thấy bước tiến của Manila trong tham vọng hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm.
|Tàu ngầm KSS III của Hàn Quốc được trang bị ngư lôi hạng nặng Tiger Shark, tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star và khả năng phóng tên lửa hành trình Hyunmoo-4-4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc
KSS-III Batch II dài 89,4m, rộng 9,7m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 4.000 tấn, mang 10 ống phóng thẳng đứng, cùng 6 ống phóng ngư lôi 533mm. Hệ thống đẩy không khí độc lập, kết hợp pin lithium-ion, giúp tàu hoạt động êm ái trong thời gian dài hơn, tăng tốc nhanh và giảm bảo trì so với pin chì-axit. Vũ khí trang bị gồm ngư lôi hạng nặng Tiger Shark, tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star và khả năng phóng tên lửa hành trình Hyunmoo-4-4 từ ống phóng thẳng đứng, năng lực hiếm có trong dòng tàu ngầm diesel-điện.
Nếu được chọn, KSS-III PN sẽ mang lại năng lực mà Philippines chưa từng sở hữu: Khả năng tấn công đất liền tầm xa, ẩn náu dài ngày trong các eo biển như Luzon, đồng thời răn đe chiến lược trong khu vực.
Chương trình tàu ngầm nằm trong kế hoạch Re-Horizon 3, trị giá khoảng 2 nghìn tỷ peso (80 - 110 tỷ peso cho 2 tàu và cơ sở hậu cần). Với mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Manila và Seoul, vốn đã hợp tác trong thương vụ tiêm kích FA-50, lựa chọn KSS-III được xem là hướng đi nhanh nhất để Philippines xây dựng năng lực răn đe dưới biển hiện đại.
* Bangladesh mua hệ thống tên lửa SY-400 của Trung Quốc
Bangladesh vừa phê duyệt thương vụ mua hệ thống tên lửa đất đối đất SY-400 do Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC) sản xuất, nằm trong chương trình hiện đại hóa quân đội Forces Goal 2030.
Động thái này đánh dấu bước tiến lớn trong việc tăng cường năng lực tấn công chính xác tầm xa của Lục quân Bangladesh, đồng thời củng cố quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Dhaka và Bắc Kinh.
|Hệ thống tên lửa SY-400 gắn trên khung gầm TEL 8x8, có thể mang 8 rocket dẫn đường cỡ 400mm (tầm bắn 180km) hoặc 2 tên lửa đạn đạo BP-12A (tầm bắn tối đa 400km). Ảnh: militarywatchmagazine.com
Theo The Week (Ấn Độ), hệ thống SY-400 có thể thay đổi cán cân sức mạnh ở Nam Á, khi cho phép Bangladesh tiến hành các đòn tấn công phối hợp tầm 400km, vượt xa năng lực pháo binh hiện có.
SY-400 kết hợp các tính năng của bệ phóng rocket và tên lửa đạn đạo chiến thuật. Nó được gắn trên khung gầm TEL 8x8, có thể mang 8 rocket dẫn đường cỡ 400mm (tầm bắn 180km) hoặc 2 tên lửa đạn đạo BP-12A (tầm bắn tối đa 400km).
Điểm mạnh của SY-400 nằm ở độ chính xác cao, khả năng cơ động và phản ứng nhanh. Hệ thống có thể dừng, khai hỏa và rút khỏi vị trí chỉ trong vài phút, giảm thiểu nguy cơ bị phản pháo hoặc tấn công đường không. Các tên lửa sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh, đạt sai số dưới 30m.
Bangladesh có thể lựa chọn nhiều loại đầu đạn như nổ mạnh, phân mảnh, xuyên phá, phù hợp để nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần, sân bay, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương.
Việc đưa SY-400 vào biên chế giúp Lục quân Bangladesh lần đầu tiên sở hữu năng lực “đánh sâu” vào lãnh thổ đối phương, cho phép tấn công các mục tiêu chiến lược ngoài chiến tuyến, đánh dấu sự chuyển dịch từ tư thế phòng thủ thụ động sang chiến lược ngăn chặn chủ động, giúp nâng cao khả năng răn đe.