Quân sự thế giới hôm nay (31-10): Nga đặt mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường chính xác Sarma

Phần Lan bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn
Phần Lan vừa khởi động một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Lively Sentry 25, Northern Axe 25, Northern Spike 25, Northern Strike 225 và Lapland Steel 25, huy động khoảng 15.000 quân nhân, lính nghĩa vụ, quân dự bị và lực lượng chuyên nghiệp trên khắp miền Nam, Đông và Bắc nước này.
Đây là chuỗi diễn tập lớn nhất kể từ khi Phần Lan gia nhập NATO năm 2023, thể hiện bước chuyển sang huấn luyện thực chiến trong điều kiện mùa đông, mô phỏng cấu trúc tác chiến thời chiến thực tế của quốc gia.
|Cuộc tập trận đầu mùa đông với 15.000 quân nhân thử nghiệm khả năng huy động nhanh chóng trong thời chiến và hội nhập sâu hơn với lực lượng NATO. Ảnh: Bộ Quốc phòng Phần Lan
Trọng tâm các bài tập là khả năng huy động nhanh, tích hợp tác chiến hiệp đồng quân-binh chủng và phối hợp với lực lượng NATO ngay trên lãnh thổ Phần Lan. Sở chỉ huy vùng mới tại Mikkeli đóng vai trò trung tâm chỉ huy, rút ngắn chuỗi ra quyết định ở hướng Đông.
Về vũ khí, trang bị, cuộc tập trận Lively Sentry 25 huy động 6.500 quân, triển khai các nhóm cơ giới - thiết giáp và bộ binh đô thị cùng hơn 900 phương tiện, diễn tập tấn công trong đô thị chống mục tiêu bọc thép. Northern Axe 25 lần đầu giao đại đội quân dự bị nhiệm vụ chiến đấu, tấn công, cơ động và hoạt động đêm, thay vì chỉ huấn luyện phòng thủ tĩnh.
Trong khi đó, Northern Spike 25 tập trung huấn luyện tên lửa chống tăng. Northern Strike 225 do Lữ đoàn Kainuu chỉ huy, có sự tham gia của quân đội Ba Lan, thực hiện nhiệm vụ pháo binh, tạo lưới hỏa lực hợp nhất nhiều cấp chỉ huy. Lapland Steel 25 thử nghiệm tác chiến phối hợp Bắc Âu trong môi trường Bắc Cực, với sự tham gia của binh sĩ Phần Lan, Thụy Điển, Anh, tập trung khả năng cơ giới, phòng không và sinh tồn trong điều kiện tuyết dày.
Tại Lohtaja, cuộc tập trận ADEX Mallet Strike 2/25 quy tụ 1.000 lính phòng không từ các lữ đoàn của Phần Lan, Anh và Thụy Điển, diễn tập trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc, UAV và các mối đe dọa trên không phức tạp.
Các cuộc diễn tập mùa đông 2025 này đánh dấu bước nhảy vọt trong tư thế thành viên NATO của Phần Lan: Biến lãnh thổ thành căn cứ tiền phương sẵn sàng chiến đấu, đủ khả năng huy động, chỉ huy và phối hợp lực lượng đồng minh ngay từ tuyến đầu Bắc Âu.
Mỹ ra mắt tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Utah
Hải quân Mỹ vừa đặt tên cho tàu ngầm tấn công hạt nhân tương lai USS Utah (SSN-801) tại xưởng General Dynamics Electric Boat, Groton, đánh dấu chiếc tàu lớp Virginia Block IV cuối cùng trong số 10 tàu với tổng giá trị 17,6 tỷ USD.
Utah là cột mốc công nghiệp và tác chiến quan trọng, khi Mỹ chuyển dần sang lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo Columbia và thiết kế thế hệ kế tiếp.
|Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Utah được trang bị lò phản ứng S9G, giúp tàu hoạt động trọn đời mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: General Dynamics Electric Boat
Tàu dài 115m, rộng 10,3m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 7.800 tấn, thủy thủ đoàn khoảng 145 người, tốc độ tối đa hơn 46km/giờ, được trang bị lò phản ứng S9G giúp tàu hoạt động trọn đời mà không cần tiếp nhiên liệu.
Vũ khí gồm 4 ống phóng ngư lôi 533mm, 2 ống phóng Virginia 87 inch ở mũi tàu, mỗi ống mang 6 tên lửa hành trình Tomahawk; ngư lôi hạng nặng Mk 48 ADCAP và các thiết bị không người lái. Tàu được trang bị hệ thống sonar Large Aperture Bow, cột quang điện tử, hệ thống tác chiến AN/BYG-1 cấu trúc mở giúp cài đặt nhanh cảm biến và vũ khí mới. Tàu có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Săn ngầm, chống hạm, tấn công mặt đất bằng Tomahawk, thu thập thông tin tình báo, tác chiến đáy biển và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm.
Nga đặt mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường chính xác Sarma
Theo Militarnyi, Quân đội Nga đã đặt hàng trang bị cho 2 tiểu đoàn hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường chính xác di động Sarma mới.
Tài liệu cho biết, hợp đồng bao gồm 12 bệ phóng và 12 xe vận chuyển-nạp đạn. Hệ thống Sarma sử dụng rocket cỡ 300mm, do nhà máy Motovilikha phát triển, đặt trên khung gầm xe KamAZ-63501 8×8. Mỗi bệ phóng giá 155 triệu rúp, trong khi mỗi xe nạp đạn giá 64 triệu rúp; mức giá này nhỉnh hơn hệ thống Tornado-S.
|Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma. Ảnh: Defence Blog
Theo Militarnyi, trước tác động của hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga đã khởi động dự án riêng nhằm phát triển Sarma. Hệ thống khai thác ý tưởng từ dự án “Kama” từng bị gác lại. Phiên bản cuối cùng trang bị bệ phóng 6 ống và trọng lượng tác chiến nhẹ hơn khoảng 10 tấn so với Tornado-S (33 tấn). Cabin kíp lái chống đạn hoàn toàn, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hiện đại và cấu hình gọn, giúp tăng tính cơ động và khả năng sống sót trong môi trường có mối đe dọa phản pháo cao.
Thiết kế ưu tiên giảm khối lượng, tính cơ động tác chiến và tích hợp mạng chỉ huy-điều khiển số để thực hiện các đòn đánh chính xác tầm xa. Việc giảm kích thước bệ phóng nhằm đổi lấy khả năng triển khai nhanh, tác chiến linh hoạt trên địa hình phức tạp.
Mặc dù lịch trình sản xuất hàng loạt chưa được xác nhận, đơn hàng cho thấy ý định đưa Sarma vào vận hành thực tế, có thể vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu được triển khai trên chiến trường, Sarma sẽ mở rộng năng lực tấn công chính xác của pháo binh Nga.