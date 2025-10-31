Quân sự thế giới hôm nay (31-10): Nga đặt mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt dẫn đường chính xác Sarma

Phần Lan bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn

Phần Lan vừa khởi động một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Lively Sentry 25, Northern Axe 25, Northern Spike 25, Northern Strike 225 và Lapland Steel 25, huy động khoảng 15.000 quân nhân, lính nghĩa vụ, quân dự bị và lực lượng chuyên nghiệp trên khắp miền Nam, Đông và Bắc nước này.

Đây là chuỗi diễn tập lớn nhất kể từ khi Phần Lan gia nhập NATO năm 2023, thể hiện bước chuyển sang huấn luyện thực chiến trong điều kiện mùa đông, mô phỏng cấu trúc tác chiến thời chiến thực tế của quốc gia.

Cuộc tập trận đầu mùa đông với 15.000 quân nhân thử nghiệm khả năng huy động nhanh chóng trong thời chiến và hội nhập sâu hơn với lực lượng NATO. Ảnh: Bộ Quốc phòng Phần Lan

Trọng tâm các bài tập là khả năng huy động nhanh, tích hợp tác chiến hiệp đồng quân-binh chủng và phối hợp với lực lượng NATO ngay trên lãnh thổ Phần Lan. Sở chỉ huy vùng mới tại Mikkeli đóng vai trò trung tâm chỉ huy, rút ngắn chuỗi ra quyết định ở hướng Đông.