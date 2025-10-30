Quân sự thế giới hôm nay (30-10): Iran chuẩn bị thay thế máy bay vận tải C-130?

* Iran chuẩn bị thay thế máy bay vận tải C-130?
Truyền thông Iran đưa tin, máy bay vận tải hạng nhẹ Simorgh do nước này sản xuất đã chính thức thực hiện chuyến bay thử tại Shahin Shahr. Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, Simorgh phải hoàn thành 100 giờ bay trong các điều kiện khác nhau trước khi được cấp phép hoạt động trong đội bay quốc gia.
Simorgh là máy bay vận tải chiến thuật hai động cơ tua-bin cánh quạt, được phát triển từ dòng IrAn-140 nhưng được cải tiến để phù hợp hơn với nhiệm vụ vận tải đa năng. Máy bay có chiều dài khoảng 23m, sải cánh 25m và cao 8m; có khả năng mang tải 6 tấn, tầm bay 3.900km, tốc độ tối đa từ 500 đến 533km/giờ, trọng lượng cất cánh tối đa 21,5 tấn.
|Simorgh là máy bay vận tải hai động cơ tua-bin cánh quạt, tải trọng 6 tấn, tầm bay 3.900km. Ảnh: Meshkat
Simorgh được trang bị hai động cơ thuộc họ TV3-117, loại động cơ tua-bin cánh quạt công suất 2.500 mã lực được sử dụng phổ biến trong các thiết kế của Liên Xô trước đây. Việc chọn dòng động cơ này cho thấy Iran ưu tiên loại máy bền, dễ bảo trì và có chuỗi cung ứng sẵn trong nước. Dù bắt nguồn từ IrAn-140, Simorgh đã được thiết kế lại phần thân và hệ thống động cơ để đáp ứng yêu cầu chứng nhận của Tổ chức Hàng không dân dụng.
Điểm khác biệt lớn nhất của Simorgh là cửa lên xuống hàng phía sau, đặc điểm không có ở mẫu IrAn-140 gốc. Cánh cũng được thiết kế lại để tăng lực nâng và khả năng mang tải. Simorgh có thể chở xe cơ giới hạng nhẹ, động cơ máy bay, bố trí ghế cho lính dù hoặc tối đa 24 cáng cứu thương cho nhiệm vụ y tế.
Simorgh được xem là lời giải cho nhu cầu cấp thiết trong lực lượng không quân Iran, vốn đang dựa vào các máy bay vận tải C-130E/H đã cũ và Il-76 cho nhiệm vụ hạng nặng. Một mẫu máy bay nội địa có cửa lên xuống hàng phía sau và tải trọng 6 tấn sẽ giúp đảm nhiệm nhiệm vụ vận chuyển quân, tiếp tế hoặc sơ tán y tế mà không cần dùng đến các máy bay lớn hơn.
Các chuyên gia đánh giá, hiệu quả thực tế của Simorgh sẽ phụ thuộc vào độ tin cậy, khả năng bảo trì và kết quả thử nghiệm trong điều kiện đường băng ngắn hoặc bán chuẩn.
* Tây Ban Nha khởi động đóng hai tàu tuần tra lớp Meteoro
Chính phủ Tây Ban Nha đã ký lệnh thực hiện dự án đóng mới 2 tàu tuần tra lớp Meteoro nhằm củng cố năng lực an ninh hàng hải quốc gia. Theo kế hoạch, công tác thiết kế bắt đầu ngay trong năm nay và việc thi công sẽ khởi động vào nửa đầu năm 2027 tại xưởng Puerto Real. Dự án có tổng giá trị 716 triệu Euro, tương đương khoảng bốn triệu giờ công lao động, duy trì trung bình 2.000 việc làm mỗi năm cho đến năm 2030.
Tập đoàn Navantia, đơn vị đảm nhận đóng tàu, cho biết các tàu mới sẽ được trang bị hệ thống tác chiến nâng cấp, hệ thống quản lý nền tảng tích hợp, các gói thông tin liên lạc và định vị hiện đại, cùng biện pháp an ninh mạng phù hợp với môi trường đe dọa mới. Tàu cũng có khả năng tích hợp phương tiện không người lái giúp mở rộng phạm vi nhiệm vụ, trong khi không gian làm việc, cơ sở y tế và chỗ ở được cải thiện giúp nâng cao điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trong các chuyến hải trình dài ngày.
|Tàu lớp Meteoro trang bị pháo 76mm và boong đáp trực thăng trong một cuộc tuần tra. Ảnh: Eunavfor
Lớp Meteoro thuộc nhóm tàu tuần tra ngoài khơi cỡ trung, với chiều dài khoảng 93,9m, chiều rộng 14,2m, lượng giãn nước khoảng 2.840 tấn. Tàu được trang bị pháo 76mm, 2 tháp pháo điều khiển từ xa 25mm, radar Indra Skyfender, hệ thống tác chiến SCOMBA và liên kết dữ liệu Link 11, đáp ứng hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên biển.
Navantia tiếp tục áp dụng quy trình kỹ thuật số hóa toàn diện, giúp giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả bảo trì và huấn luyện, đặc biệt đối với các tàu hoạt động thường xuyên trong nhiệm vụ kiểm soát nghề cá, ngăn chặn buôn lậu, tìm kiếm và cứu nạn.
* Ấn Độ “rót” vốn phát triển xe tăng hạng nhẹ
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt cho Tata Defence và Mahindra Defence phát triển các nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa, với một phần kinh phí do chính phủ tài trợ. Trong khi đó, mẫu xe tăng hạng nhẹ Zorawar, sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn Larsen & Toubro và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng, đã bước vào giai đoạn đánh giá sau khi chứng minh khả năng cơ động và độ chính xác cao khi thử nghiệm ở độ cao trên 4.000m.
Chương trình xe tăng hạng nhẹ nội địa nằm trong dự án trị giá khoảng 276 triệu USD, hướng tới mục tiêu trang bị 59 xe tăng hạng nhẹ vào năm 2028 và mở rộng lên 6 trung đoàn trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tăng cường năng lực tác chiến của Ấn Độ tại các khu vực có địa hình phức tạp. Dự án được thúc đẩy khi các loại xe tăng chủ lực hiện có như T-72M1, T-90 Bhishma và Arjun Mk1A bộc lộ hạn chế về trọng lượng, khó hoạt động hiệu quả ở độ cao trên 4.000m.
|Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chính thức cho phép Tata Defence và Mahindra Defence chế tạo, thử nghiệm các nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Ba doanh nghiệp chính tham gia chương trình là L&T, Tata Defence và Mahindra Defence. Trong đó, Larsen & Toubro phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng dẫn đầu với mẫu Zorawar. Nền tảng này đã hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm nâng cao.
Chương trình được xem là bước phát triển mới trong chiến lược tác chiến thiết giáp của Ấn Độ, tập trung vào các phương tiện cơ động cao, có thể triển khai nhanh bằng đường không và hoạt động hiệu quả trong điều kiện khắc nghiệt. Xe tăng được yêu cầu có trọng lượng 25–30 tấn, trang bị pháo 105mm, hệ thống động cơ lai và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tự động hóa một phần trong phát hiện mục tiêu và điều khiển di chuyển. Xe phải có khả năng vận chuyển bằng máy bay C-17 Globemaster III hoặc trực thăng CH-47 Chinook.
Zorawar hiện là nguyên mẫu tiên tiến nhất của chương trình. Xe nặng khoảng 25 tấn, trang bị tháp pháo Cockerill 3105 gắn pháo nòng xoắn 105mm áp suất cao, hệ thống nạp đạn tự động và trạm vũ khí điều khiển từ xa 7,62mm. Động cơ diesel Cummins công suất 760 mã lực kết hợp hộp số RENK HMPT-800 cho tỷ lệ công suất/trọng lượng 30–40 mã lực/tấn, tầm hoạt động khoảng 500km. Xe sử dụng hệ thống treo thủy-khí, xích cao su tổng hợp và cảm biến quang-điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly 5km.