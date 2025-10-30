Quân sự thế giới hôm nay (30-10): Iran chuẩn bị thay thế máy bay vận tải C-130?

* Iran chuẩn bị thay thế máy bay vận tải C-130?

Truyền thông Iran đưa tin, máy bay vận tải hạng nhẹ Simorgh do nước này sản xuất đã chính thức thực hiện chuyến bay thử tại Shahin Shahr. Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, Simorgh phải hoàn thành 100 giờ bay trong các điều kiện khác nhau trước khi được cấp phép hoạt động trong đội bay quốc gia.

Simorgh là máy bay vận tải chiến thuật hai động cơ tua-bin cánh quạt, được phát triển từ dòng IrAn-140 nhưng được cải tiến để phù hợp hơn với nhiệm vụ vận tải đa năng. Máy bay có chiều dài khoảng 23m, sải cánh 25m và cao 8m; có khả năng mang tải 6 tấn, tầm bay 3.900km, tốc độ tối đa từ 500 đến 533km/giờ, trọng lượng cất cánh tối đa 21,5 tấn.

Simorgh là máy bay vận tải hai động cơ tua-bin cánh quạt, tải trọng 6 tấn, tầm bay 3.900km. Ảnh: Meshkat



Simorgh được trang bị hai động cơ thuộc họ TV3-117, loại động cơ tua-bin cánh quạt công suất 2.500 mã lực được sử dụng phổ biến trong các thiết kế của Liên Xô trước đây. Việc chọn dòng động cơ này cho thấy Iran ưu tiên loại máy bền, dễ bảo trì và có chuỗi cung ứng sẵn trong nước. Dù bắt nguồn từ IrAn-140, Simorgh đã được thiết kế lại phần thân và hệ thống động cơ để đáp ứng yêu cầu chứng nhận của Tổ chức Hàng không dân dụng.