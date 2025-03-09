Quân sự thế giới hôm nay (3-9): Mỹ thử nghiệm vũ khí điện từ vô hiệu hóa cùng lúc 49 UAV

Chương trình AM-17 xuất phát từ yêu cầu về một loại súng tự vệ nhỏ gọn cho tổ lái xe bọc thép, lực lượng đặc nhiệm và cơ quan thực thi pháp luật. Đây là một phần trong xu hướng của Nga hướng tới vũ khí gọn nhẹ, cơ động, thích ứng với chiến tranh hiện đại vốn ngày càng nhấn mạnh tốc độ, tính linh hoạt và tác chiến đô thị.

AM-17 nặng khoảng 2,5kg, khi gập lại dài chưa đến 50cm, thuận lợi cho tác chiến trong không gian hẹp như xe bọc thép, hầm hào hoặc cận chiến đô thị. Vũ khí có tốc độ bắn khoảng 800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400m, và tương thích toàn bộ đạn 5,45mm tiêu chuẩn của quân đội Nga.

Tại Trại Atterbury, bang Indiana, hệ thống vũ khí điện từ công suất cao Leonidas do Công ty Epirus phát triển đã chứng minh khả năng khi “hạ gục” 49 máy bay không người lái (UAV) 4 cánh quạt chỉ trong vài giây. Khi kích hoạt, các UAV đồng loạt mất kiểm soát và rơi xuống cánh đồng gần đó.

Khác với biện pháp gây nhiễu chỉ tác động đến UAV điều khiển vô tuyến hay laser cần khóa mục tiêu riêng lẻ, Leonidas phát ra năng lượng vi sóng bao phủ diện rộng, cho phép vô hiệu hóa nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống được xây dựng theo cấu trúc phần mềm, dễ nâng cấp, bảo trì, đồng thời chi phí mỗi lần sử dụng thấp hơn nhiều so với tên lửa hay đạn dược truyền thống.

Leonidas phát ra năng lượng vi sóng bao phủ diện rộng, cho phép vô hiệu hóa nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: Epirus



Epirus phát triển nhiều biến thể để đáp ứng yêu cầu tác chiến: Leonidas tiêu chuẩn lắp đặt cố định; Leonidas Mobile gắn trên xe quân sự, phù hợp lực lượng cơ động; Leonidas Pod gọn nhẹ để tích hợp trên máy bay; và phiên bản ExDECS, bàn giao cho Thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng 4, đang được đánh giá trong chương trình PEGASUS.

Năm 2023, Epirus nhận hợp đồng 66,1 triệu USD phát triển Leonidas theo chương trình IFPC-HPM. Đầu năm 2024, bốn nguyên mẫu đã được bàn giao, một số triển khai tại Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) để thử nghiệm thực địa. Tại cuộc tập trận Balikatan 2025 ở Philippines, Leonidas cũng chứng minh hiệu quả trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Sự xuất hiện của Leonidas mở ra cách tiếp cận mới: Từ chiến thuật “một-một” sang “một-nhiều”, giúp bảo vệ hiệu quả hơn trước các đòn tấn công UAV bầy đàn với chi phí thấp.