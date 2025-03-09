Quân sự thế giới hôm nay (3-9): Mỹ thử nghiệm vũ khí điện từ vô hiệu hóa cùng lúc 49 UAV

* Thổ Nhĩ Kỳ đưa UCAV Bayraktar TB3 lên tàu TCG Anadolu
Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức vận hành máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Bayraktar TB3 trên tàu tấn công đổ bộ TCG Anadolu từ tháng 9 này, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới, một UCAV đảm nhiệm trực chiến thường xuyên trên tàu sân bay.
|Máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar TB3 trong các cuộc thử nghiệm trên tàu tấn công đổ bộ TCG Anadolu của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Baykar
TB3 được thiết kế tối ưu cho tác chiến trên biển, với khả năng cất cánh và hạ cánh hoàn toàn tự động trên đường băng ngắn mà không cần hỗ trợ kỹ thuật. Nhờ cánh gấp, UCAV này có thể dễ dàng chứa trong khoang hẹp của tàu sân bay. TB3 có trọng lượng cất cánh tối đa 1.450kg, mang tải trọng 280kg và bay liên tục hơn 24 giờ. Nó được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác như MAM-L và MAM-T của Roketsan, cho phép thực hiện đồng thời nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công tầm xa.
Việc tích hợp liên lạc vệ tinh và điện tử hàng không hỗ trợ AI giúp TB3 trở thành bước tiến lớn trong tự động hóa hải quân. Các mốc thử nghiệm nổi bật: Lần đầu cất cánh, hạ cánh trên tàu vào tháng 11-2024; hoàn thành 4 lần cất cánh, hạ cánh liên tiếp vào tháng 4-2025 với tổng số 1.016 giờ bay; đạt 100 lần xuất kích thành công hồi tháng 6-2025; và đặc biệt, tháng 5-2025 lần đầu phóng MAM-L từ tàu, đánh trúng mục tiêu trên đất liền.
Với khả năng tự động hóa cao, tầm hoạt động xa và hỏa lực chính xác, TB3 đang định hình khái niệm “hải quân không người lái” trong thế kỷ 21.
* Nga sản xuất lô súng trường tấn công nhỏ gọn AM-17
Tập đoàn Kalashnikov vừa hoàn tất lô súng trường tấn công nhỏ gọn AM-17 đầu tiên sử dụng đạn 5,45mm, tiến gần hơn đến sản xuất hàng loạt. Theo Hãng thông tấn Rossiyskaya Gazeta, mẫu súng đã được cấp chứng nhận của nhà nước và quân đội Nga, đồng thời trải qua thử nghiệm thực địa tại nhiều khu vực chiến sự ở Ukraine.
|Súng trường tấn công nhỏ gọn AM-17. Ảnh: Kalashnikov
AM-17 nặng khoảng 2,5kg, khi gập lại dài chưa đến 50cm, thuận lợi cho tác chiến trong không gian hẹp như xe bọc thép, hầm hào hoặc cận chiến đô thị. Vũ khí có tốc độ bắn khoảng 800 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400m, và tương thích toàn bộ đạn 5,45mm tiêu chuẩn của quân đội Nga.
Chương trình AM-17 xuất phát từ yêu cầu về một loại súng tự vệ nhỏ gọn cho tổ lái xe bọc thép, lực lượng đặc nhiệm và cơ quan thực thi pháp luật. Đây là một phần trong xu hướng của Nga hướng tới vũ khí gọn nhẹ, cơ động, thích ứng với chiến tranh hiện đại vốn ngày càng nhấn mạnh tốc độ, tính linh hoạt và tác chiến đô thị.
* Mỹ thử nghiệm vũ khí điện từ vô hiệu hóa cùng lúc 49 UAV
Tại Trại Atterbury, bang Indiana, hệ thống vũ khí điện từ công suất cao Leonidas do Công ty Epirus phát triển đã chứng minh khả năng khi “hạ gục” 49 máy bay không người lái (UAV) 4 cánh quạt chỉ trong vài giây. Khi kích hoạt, các UAV đồng loạt mất kiểm soát và rơi xuống cánh đồng gần đó.
Khác với biện pháp gây nhiễu chỉ tác động đến UAV điều khiển vô tuyến hay laser cần khóa mục tiêu riêng lẻ, Leonidas phát ra năng lượng vi sóng bao phủ diện rộng, cho phép vô hiệu hóa nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống được xây dựng theo cấu trúc phần mềm, dễ nâng cấp, bảo trì, đồng thời chi phí mỗi lần sử dụng thấp hơn nhiều so với tên lửa hay đạn dược truyền thống.
|Leonidas phát ra năng lượng vi sóng bao phủ diện rộng, cho phép vô hiệu hóa nhiều mục tiêu cùng lúc. Ảnh: Epirus
Epirus phát triển nhiều biến thể để đáp ứng yêu cầu tác chiến: Leonidas tiêu chuẩn lắp đặt cố định; Leonidas Mobile gắn trên xe quân sự, phù hợp lực lượng cơ động; Leonidas Pod gọn nhẹ để tích hợp trên máy bay; và phiên bản ExDECS, bàn giao cho Thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng 4, đang được đánh giá trong chương trình PEGASUS.
Năm 2023, Epirus nhận hợp đồng 66,1 triệu USD phát triển Leonidas theo chương trình IFPC-HPM. Đầu năm 2024, bốn nguyên mẫu đã được bàn giao, một số triển khai tại Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) để thử nghiệm thực địa. Tại cuộc tập trận Balikatan 2025 ở Philippines, Leonidas cũng chứng minh hiệu quả trong điều kiện khí hậu nhiệt đới.
Sự xuất hiện của Leonidas mở ra cách tiếp cận mới: Từ chiến thuật “một-một” sang “một-nhiều”, giúp bảo vệ hiệu quả hơn trước các đòn tấn công UAV bầy đàn với chi phí thấp.