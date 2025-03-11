Quân sự thế giới hôm nay (3-11): Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk của Nga có gì đặc biệt?

* Venezuela triển khai hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E?
Các chuyên gia quốc phòng của Army Recognition xác nhận Venezuela vừa triển khai hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E gần thủ đô Caracas, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong mạng lưới phòng không của quốc gia Nam Mỹ này.
Buk-M2E, được NATO định danh là SA-17 Grizzly, là hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến của Nga, có khả năng cơ động và phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa so với S-300VM. Việc triển khai hệ thống này cho phép Venezuela bảo vệ các trung tâm chỉ huy, kiểm soát không phận.
|Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E của Venezuela được triển khai ở phía Tây Caracas. Ảnh: Venezuela TV
Mỗi khẩu đội Buk-M2E bao gồm các bệ phóng mang theo tên lửa 9M317E, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự ly tối đa 45km và độ cao đến 25km. Hệ thống có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu như máy bay chiến đấu, UAV, bom dẫn đường và tên lửa hành trình. Radar điều khiển hỏa lực 9S36 gắn trên xe phóng tự hành giúp theo dõi mục tiêu và dẫn đường chính xác cho tên lửa, có thể tấn công cùng lúc 4 mục tiêu trong phạm vi 70km. Trong khi đó, radar trinh sát 9S18M1-3 Kupol có thể phát hiện mục tiêu cỡ máy bay chiến đấu ở khoảng cách 150km và theo dõi hơn 100 mục tiêu cùng lúc, kể cả những vật thể bay thấp chỉ cách mặt đất 15m.
Sự kết hợp giữa hai radar này giúp Buk-M2E có khả năng phát hiện sớm, khóa mục tiêu nhanh và tác chiến hiệu quả ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu mạnh. Video phân tích bởi Army Recognition cho thấy ít nhất một tổ hợp Buk-M2E đang được triển khai gần Caracas, gồm các xe phóng và xe nạp đạn.
Sự hiện diện của Buk-M2E được đánh giá là mối đe dọa đáng kể đối với các máy bay chiến đấu hiện đại, cũng như các loại tên lửa hành trình. Ngay cả máy bay có khả năng tàng hình vẫn có thể bị radar Buk-M2E phát hiện khi hoạt động trong phạm vi tác chiến của hệ thống. Tính cơ động cao và thời gian phản ứng nhanh giúp hệ thống khó bị tiêu diệt trong một đợt tấn công duy nhất, buộc đối phương phải duy trì giám sát và cập nhật mục tiêu liên tục.
Dù không có tầm bắn xa như S-300VM, Buk-M2E vẫn đóng vai trò then chốt trong mạng lưới phòng không đa tầng của Venezuela.
* Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk của Nga có gì đặc biệt?
Mới đây, Nga đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk. Theo quan chức quốc phòng Nga, nền tảng này được thiết kế để triển khai “các hệ thống vũ khí tự động cho nhiều mục đích khác nhau”, thể hiện bước tiến trong chiến lược phát triển năng lực tác chiến dưới biển của nước này.
Các quan chức Nga không tiết lộ cụ thể loại vũ khí được trang bị, song giới phân tích cho rằng Khabarovsk có thể là tàu mang phương tiện tác chiến không người lái dưới nước tầm xa, đặc biệt là hệ thống ngư lôi hạt nhân Poseidon. Tàu sẽ tiến hành các thử nghiệm tại cảng và trên biển trước khi được biên chế chính thức.
|Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk vừa được Nga hạ thủy là nền tảng thế hệ mới, được thiết kế để mang các ngư lôi Poseidon, có khả năng hoạt động tầm xa, ở độ sâu lớn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Theo nguồn tin công khai, Khabarovsk thuộc Dự án 09851, dù các thông số kỹ thuật như chiều dài, lượng giãn nước và bố trí bên trong chưa được công bố do chương trình vẫn được giữ bí mật. Nga xác nhận tàu được thiết kế để mang và phóng các phương tiện tự hành dưới nước sử dụng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mỗi tàu lớp này được cho là có thể mang tới 6 ngư lôi Poseidon. Một tàu thứ hai mang tên Ulyanovsk đang được đóng mới và dự kiến sẽ được biên chế cho Hạm đội phương Bắc hoặc Hạm đội Thái Bình Dương.
Theo giới chức quốc phòng Nga, việc tích hợp hệ thống Poseidon đòi hỏi thêm nhiều thử nghiệm dưới nước nhằm kiểm chứng quy trình phóng, liên kết điều khiển và các biện pháp an toàn khi vận hành. Khi đi vào hoạt động, tàu ngầm Khabarovsk sẽ giúp Nga tăng cường năng lực răn đe hạt nhân dưới biển, mở rộng khả năng tác chiến với vũ khí tự hành có tầm hoạt động xa và thời gian làm nhiệm vụ kéo dài.
* Mỹ thử nghiệm tháp pháo chống UAV Bullfrog trên xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley
Theo thông báo của Công ty Allen Control Systems, Lục quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm việc tích hợp hệ thống vũ khí tự động chống UAV Bullfrog trên xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Đây là bước đi cụ thể nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho lực lượng thiết giáp trước mối đe dọa ngày càng lớn từ các loại UAV nhỏ, tốc độ cao và chi phí thấp.
Các hình ảnh do Allen Control Systems công bố cho thấy mô-đun Bullfrog được lắp ở phía sau nóc xe Bradley và trên tháp pháo Abrams, với cụm cảm biến quang học đặt lệch bên và giá súng được nâng cao. Dù mới là mô hình thử nghiệm, cấu hình này cho thấy hệ thống có thể lắp đặt mà không cần thay đổi lớn về thiết kế, vẫn bảo đảm tầm quan sát và khả năng vận hành của kíp xe. Đặc biệt, Bullfrog có thể bao quát toàn bộ góc bắn, giúp đối phó các UAV tấn công từ trên cao, điều mà các trạm vũ khí điều khiển từ xa hiện có chưa đáp ứng tốt.
|Lục quân Mỹ thử nghiệm tháp pháo chống UAV Bullfrog trên xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Ảnh: Allen Control Systems
Bullfrog được trang bị súng 12,7mm với tốc độ bắn khoảng 600 viên/phút, tích hợp cảm biến và phần mềm phát hiện, phân loại, tiêu diệt UAV ở khoảng cách tối đa 1,5km. Hệ thống có thể hoạt động ở chế độ tự động hoặc bán tự động, giúp giảm nguy cơ cho kíp lái và tăng tốc độ phản ứng trước các UAV cảm tử.
Bên cạnh việc kiểm tra khả năng tích hợp, quân đội cũng xem xét cách Bullfrog phối hợp với các hệ thống phòng thủ như Trophy trên Abrams và Iron Fist trên Bradley. Những hệ thống này hiệu quả trước tên lửa chống tăng và súng phóng lựu, nhưng không được thiết kế để chống UAV nhỏ. Với trọng lượng nhẹ khoảng 75kg, Bullfrog được kỳ vọng có thể bổ sung lớp phòng thủ chủ động cho các phương tiện thiết giáp mà không gây cản trở hoạt động.
Hiện Allen Control Systems chưa công bố hợp đồng sản xuất quy mô lớn, cho thấy dự án vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu vượt qua các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, Bullfrog sẽ giúp Abrams và Bradley có thêm lớp phòng thủ chống UAV tại chỗ, nâng cao khả năng sống sót và cơ động trên chiến trường hiện đại.
TRẦN HOÀI (tổng hợp)