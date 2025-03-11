Quân sự thế giới hôm nay (3-11): Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk của Nga có gì đặc biệt?

* Venezuela triển khai hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E?

Các chuyên gia quốc phòng của Army Recognition xác nhận Venezuela vừa triển khai hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E gần thủ đô Caracas, đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong mạng lưới phòng không của quốc gia Nam Mỹ này.

Buk-M2E, được NATO định danh là SA-17 Grizzly, là hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến của Nga, có khả năng cơ động và phản ứng nhanh hơn trước các mối đe dọa so với S-300VM. Việc triển khai hệ thống này cho phép Venezuela bảo vệ các trung tâm chỉ huy, kiểm soát không phận.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2E của Venezuela được triển khai ở phía Tây Caracas. Ảnh: Venezuela TV

Mỗi khẩu đội Buk-M2E bao gồm các bệ phóng mang theo tên lửa 9M317E, có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự ly tối đa 45km và độ cao đến 25km. Hệ thống có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu như máy bay chiến đấu, UAV, bom dẫn đường và tên lửa hành trình. Radar điều khiển hỏa lực 9S36 gắn trên xe phóng tự hành giúp theo dõi mục tiêu và dẫn đường chính xác cho tên lửa, có thể tấn công cùng lúc 4 mục tiêu trong phạm vi 70km. Trong khi đó, radar trinh sát 9S18M1-3 Kupol có thể phát hiện mục tiêu cỡ máy bay chiến đấu ở khoảng cách 150km và theo dõi hơn 100 mục tiêu cùng lúc, kể cả những vật thể bay thấp chỉ cách mặt đất 15m.