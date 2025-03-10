Quân sự thế giới hôm nay (3-10): Nga nâng cấp tên lửa Iskander và Kinzhal

* Radar SPY-7 của Nhật Bản bước vào giai đoạn thử nghiệm then chốt

Nhật Bản đã đạt cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới khi Lockheed Martin phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ hoàn tất kích hoạt ban đầu radar AN/SPY-7(V)1 thuộc gói thiết bị cho tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis (ASEV) 1.

Sự kiện này diễn ra đúng tiến độ tại Trung tâm sản xuất và thử nghiệm của Lockheed Martin ở Moorestown, New Jersey, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thử nghiệm toàn diện trước khi lắp đặt trên tàu. Toàn bộ 4 mảng ăng-ten SPY-7 của tàu ASEV 1 đã được lắp ráp và kích hoạt thành công.

Radar SPY-7 có cấu trúc mở, thiết kế dạng mô-đun, cho phép tích hợp linh hoạt vào nhiều nền tảng khác nhau. Ảnh: defence-blog.com

Radar SPY-7 được thiết kế để theo dõi và dẫn đường đánh chặn tên lửa đạn đạo, và các mục tiêu trên không khác. SPY-7 có cấu trúc mở, thiết kế mô-đun, cho phép tích hợp linh hoạt vào nhiều nền tảng khác nhau.