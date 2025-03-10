Quân sự thế giới hôm nay (3-10): Nga nâng cấp tên lửa Iskander và Kinzhal

* Radar SPY-7 của Nhật Bản bước vào giai đoạn thử nghiệm then chốt
Nhật Bản đã đạt cột mốc quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới khi Lockheed Martin phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ hoàn tất kích hoạt ban đầu radar AN/SPY-7(V)1 thuộc gói thiết bị cho tàu trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis (ASEV) 1.
Sự kiện này diễn ra đúng tiến độ tại Trung tâm sản xuất và thử nghiệm của Lockheed Martin ở Moorestown, New Jersey, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thử nghiệm toàn diện trước khi lắp đặt trên tàu. Toàn bộ 4 mảng ăng-ten SPY-7 của tàu ASEV 1 đã được lắp ráp và kích hoạt thành công.
|Radar SPY-7 có cấu trúc mở, thiết kế dạng mô-đun, cho phép tích hợp linh hoạt vào nhiều nền tảng khác nhau. Ảnh: defence-blog.com
Radar SPY-7 được thiết kế để theo dõi và dẫn đường đánh chặn tên lửa đạn đạo, và các mục tiêu trên không khác. SPY-7 có cấu trúc mở, thiết kế mô-đun, cho phép tích hợp linh hoạt vào nhiều nền tảng khác nhau.
Giai đoạn thử nghiệm tại cơ sở mặt đất giúp giảm thiểu rủi ro trước khi lắp đặt trên tàu bằng cách xác minh hiệu suất radar trong các kịch bản phòng thủ thực tế.
Sau khi hoàn thành thử nghiệm tích hợp và theo dõi mục tiêu, hệ thống radar SPY-7 sẽ được bàn giao cho phía Nhật Bản vào năm 2026. Bộ ăng-ten radar đầu tiên đã được Lockheed Martin chuyển giao chính thức cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào tháng 6-2025. Bộ thiết bị thứ hai sẽ tiếp tục được thử nghiệm và xác minh sau đó.
* Nga nâng cấp tên lửa Iskander và Kinzhal
Nga đã cập nhật phần mềm dẫn đường cho hai loại tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander (9K720 và 9M723) và Kinzhal (Kh-47M2), làm thay đổi căn bản giai đoạn bay cuối của tên lửa khiến hiệu quả đánh chặn bằng hệ thống Patriot của Ukraine quanh Kiev giảm đáng kể.
Theo kết quả điều tra của Financial Times công bố ngày 2-10, tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu của hệ thống Patriot tại khu vực này đã sụt từ khoảng 37% hồi tháng 8 xuống chỉ còn khoảng 6% vào tháng 9, phản ánh sự thay đổi về phần mềm chứ không phải cấu trúc khí động học của tên lửa.
|Nga đã nâng cấp tên lửa Iskander và Kinzhal nhằm làm giảm mạnh tỷ lệ đánh chặn tên lửa của hệ thống Patriot của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Về kỹ thuật, Moscow đã điều chỉnh thời điểm và quỹ đạo cuối. Tên lửa bay theo quỹ đạo trung bình thông thường, rồi bất ngờ thực hiện cú bổ nhào gần như thẳng đứng hoặc dịch chuyển ngang ở giai đoạn cuối nhằm làm gián đoạn bộ lọc theo dõi của radar AN/MPQ-65 của hệ thống Patriot, rút ngắn thời gian quyết định cho kíp điều khiển, đồng thời làm giảm hiệu quả của tên lửa đánh chặn PAC‑3, vốn phụ thuộc vào việc duy trì đường dẫn ổn định của radar trong những giây cuối cùng.
Tên lửa Iskander vốn đã nổi tiếng với khả năng bay thấp hơn quỹ đạo cổ điển, có thể thay đổi độ cao và thực hiện các cú kéo lên và lắc ngang để gây nhiễu cho radar của đối phương. Trong khi đó, tên lửa Kinzhal, được phóng từ máy bay MiG‑31K hoặc Tu‑22M3, duy trì những đặc tính này nhưng với vận tốc cuối lớn hơn, có thể đạt tốc độ siêu vượt âm khi bổ nhào, khiến việc bám bắt và triệt tiêu trở nên khó khăn hơn. Theo Financial Times, những thay đổi này bắt đầu từ cuối hè năm nay.
* Đức tiếp nhận máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon đầu tiên
Ngày 2-10, Đức đã chính thức tiếp nhận chiếc máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon đầu tiên từ hãng Boeing, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình hiện đại hóa hải quân nước này.
Chiếc P-8A đầu tiên, mang số hiệu 63+01, đã hoàn tất bay thử và tích hợp hệ thống bay và nhiệm vụ tại cơ sở của Boeing. Sau khi vượt qua các đợt kiểm tra chất lượng cuối cùng, máy bay sẽ được biên chế cho Phi đội không quân Hải quân số 3 “Graf Zeppelin” đóng tại căn cứ Nordholz trong tháng 11.
|Đức tiếp nhận máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon đầu tiên trong tổng số 8 chiếc mà nước này đã đặt mua. Ảnh: Boeing
Đức đã đặt mua tổng cộng 8 chiếc P-8A Poseidon để thay thế đội bay P-3C Orion đã lỗi thời.
P-8A Poseidon là máy bay tuần thám biển hiện đại, được phát triển từ khung thân Boeing 737-800. Máy bay được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, radar giám sát mặt biển, sonar phóng thả, cùng khả năng mang ngư lôi và tên lửa đối hạm. Điểm mạnh của P-8A là khả năng tác chiến đa nhiệm, bao gồm: Chống ngầm, chống hạm, thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát và tìm kiếm - cứu nạn.
Với tầm bay xa, tốc độ hành trình cao và khả năng tiếp nhiên liệu trên không, P-8A có thể nhanh chóng triển khai đến các điểm nóng và duy trì hiện diện lâu dài. Ngoài ra, máy bay còn tích hợp hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực bảo mật, cho phép chia sẻ thông tin với các trung tâm chỉ huy của Đức.
Với hơn 700.000 giờ bay tích lũy toàn cầu, P-8A đã chứng minh độ tin cậy cao trong các chiến dịch. Poseidon sẽ giúp Hải quân Đức nâng tầm năng lực răn đe và kiểm soát biển trước các thách thức an ninh ngày càng phức tạp tại châu Âu.
MAI HƯƠNG(tổng hợp)