Quân sự thế giới hôm nay (29-10): Thổ Nhĩ Kỳ biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực Altay cho Lục quân

* Đặc nhiệm Pháp sẽ tiếp nhận trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2 từ năm 2026
Không quân Lục quân Pháp (ALAT) sẽ bắt đầu tiếp nhận trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2, phiên bản chuyên biệt cho lực lượng đặc nhiệm, từ tháng 6-2026, sau khi hoàn tất bàn giao 63 chiếc NH90 Standard 1 trong năm 2025.
Chương trình phát triển TFRA Standard 2 do Công ty NHIndustries phụ trách. Tổng cộng 18 chiếc TFRA Standard 2 (tên gọi khác Caïman Standard 2) sẽ được sản xuất cho các hoạt động đặc biệt.
|Trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp
Ra mắt năm 2020, Standard 2 đánh dấu bước phát triển mới của dòng trực thăng vận tải chiến thuật NH90, thích ứng cho nhiệm vụ xâm nhập, rút quân và yểm trợ hỏa lực trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc khu vực bị đối phương kiểm soát.
NH90 dài khoảng 19,56m, đường kính cánh quạt 16,30m, cao 5,44m và trọng lượng cất cánh tối đa từ 10.600 đến 11.400kg, tùy cấu hình. Mẫu mới được bổ sung tổ hợp cảm biến điện-quang EuroFLIR 410 của Safran, hệ thống bản đồ số 3D mới nâng cao khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp, trong khi khoang chở quân được bố trí lại với cửa sau tách rời nhanh, dầm thả dây, bậc lên gập và móc neo trần hỗ trợ đổ quân tốc độ cao.
Hai cửa bên trang bị súng máy M3M 12,7mm, cùng tùy chọn thùng nhiên liệu phụ 500kg giúp tăng tầm hoạt động lên hơn 1.200km. Cấu hình điện-cơ mới cho phép tích hợp trong tương lai hệ thống quan sát toàn cảnh DAS và mũ ngắm kỹ thuật số HMSD-DD do Thales phát triển, nâng cao khả năng tác chiến trong khói bụi, sương mù hoặc bão cát.
Được trang bị 2 động cơ RTM322 hoặc T700-T6E, Caïman Standard 2 đạt tốc độ tối đa 300km/giờ, trần bay 6.000m, có thể chở 20 binh sĩ trang bị đầy đủ hoặc 12 cáng cứu thương, mang tải ngoài 4 tấn. Máy bay có thân vỏ composite và hệ thống điều khiển bay fly-by-wire.
* Lục quân Singapore thử nghiệm UAV “tàu mẹ”
Tại cuộc tập trận Wallaby 2025 diễn ra ở thao trường Shoalwater Bay (Australia), Lục quân Singapore đã thử nghiệm thành công khái niệm “UAV tàu mẹ”, sử dụng UAV hạng nặng DefendTex D155 để phóng các UAV siêu nhỏ Drone 40 ngay giữa hành trình. Đây là lần đầu tiên Lực lượng vũ trang Singapore triển khai một mô hình hợp nhất giữa trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động và tác chiến người-máy, đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình hiện đại hóa quân đội. Wallaby 2025 là cuộc tập trận ở nước ngoài lớn nhất và phức tạp nhất của Lực lượng vũ trang Singapore.
|UAV hạng nặng DefendTex D155 do Australia sản xuất đóng vai trò là "tàu mẹ" cho nhiều UAV siêu nhỏ Drone 40, có thể mang theo tải trọng lên tới 13kg trong khoảng 90 phút và triển khai UAV trinh sát hoặc tấn công trên không để mở rộng phạm vi chiến trường. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore
Trọng tâm của cuộc thử nghiệm là DefendTex D155, UAV đa cánh quạt hạng nặng dạng mô-đun phát triển tại Australia, có tải trọng 13kg, thời gian bay 90 phút, phạm vi điều khiển 20-60km, trang bị bộ xử lý Nvidia Jetson hỗ trợ tự hành, nhận dạng và chỉ thị mục tiêu bằng AI. Đặc biệt, D155 có thể mang 10 UAV Drone 40 trong cụm ống phóng, cho phép phóng chúng giữa không trung để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chế áp điện tử hoặc tấn công chính xác.
Drone 40 có hình dạng như lựu đạn 40mm, có thể bắn từ ống phóng tiêu chuẩn hoặc triển khai bằng tay. Các UAV này được trang bị camera giám sát điện quang hoặc hồng ngoại, thiết bị gây nhiễu, đầu nổ chống tăng, có thể bay theo bầy, tạo nên hệ thống tấn công không người lái phân tầng có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.
* Thổ Nhĩ Kỳ biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực Altay cho Lục quân
Ngày 28-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực Altay nội địa thế hệ mới cho Lục quân, đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình hiện đại hóa và tự chủ công nghiệp quốc phòng. Lễ bàn giao diễn ra tại buổi lễ khai trương Nhà máy sản xuất xe tăng và xe bọc thép thế hệ mới của BMC Ankara, trung tâm dây chuyền sản xuất hàng loạt Altay.
Giai đoạn đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng động cơ nhập khẩu với nền tảng công nghệ từ K2 Black Panther của Hàn Quốc, sau đó, chuyển sang sử dụng động cơ nội địa BATU do Công ty BMC Power phát triển. Theo kế hoạch, 250 xe tăng sẽ được bàn giao cho Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ, gồm 85 xe Altay T1 và 165 xe Altay T2 - phiên bản nâng cấp toàn diện về giáp, cảm biến và điều khiển hỏa lực.
|Altay là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ, được thiết kế để có khả năng sống sót, tính cơ động và hỏa lực cao, với lớp giáp tiên tiến và hệ thống tích hợp được thiết kế riêng cho điều kiện chiến trường hiện đại. Ảnh: Army Recognition
Altay T1 áp dụng khái niệm bảo vệ nhiều lớp gồm giáp thụ động, giáp phản ứng nổ và hệ thống phòng thủ chủ động 360 độ, giúp chống lại tên lửa dẫn đường và đạn xuyên giáp động năng. Xe được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, kính ngắm chỉ huy/xạ thủ Aselsan. Về vũ khí, xe được trang bị pháo nòng trơn MKE 120mm L/55. BMC cho biết xe tăng có khả năng cơ động và bảo vệ cân bằng, tối ưu hóa khả năng sống sót trên chiến trường mà vẫn giữ tính linh hoạt.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan cho biết, xe tăng Altay đã trải qua 35.000km thử nghiệm hành quân và 3.700 bài bắn đạn thật, chứng minh độ tin cậy trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt. Dây chuyền BMC Ankara có năng lực sản xuất 8 xe tăng Altay và 10 xe bọc thép Altuğ mỗi tháng, hướng tới mục tiêu tự chủ toàn diện.
Với việc bước vào sản xuất hàng loạt, Altay được kỳ vọng trở thành xương sống của lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ tới, biểu tượng cho năng lực chế tạo tăng - thiết giáp bản địa đạt chuẩn quốc tế.
MAI HƯƠNG (tổng hợp)