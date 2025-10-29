Quân sự thế giới hôm nay (29-10): Thổ Nhĩ Kỳ biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực Altay cho Lục quân

* Đặc nhiệm Pháp sẽ tiếp nhận trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2 từ năm 2026

Không quân Lục quân Pháp (ALAT) sẽ bắt đầu tiếp nhận trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2, phiên bản chuyên biệt cho lực lượng đặc nhiệm, từ tháng 6-2026, sau khi hoàn tất bàn giao 63 chiếc NH90 Standard 1 trong năm 2025.

Chương trình phát triển TFRA Standard 2 do Công ty NHIndustries phụ trách. Tổng cộng 18 chiếc TFRA Standard 2 (tên gọi khác Caïman Standard 2) sẽ được sản xuất cho các hoạt động đặc biệt.

Trực thăng NH90 TTH TFRA Standard 2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Ra mắt năm 2020, Standard 2 đánh dấu bước phát triển mới của dòng trực thăng vận tải chiến thuật NH90, thích ứng cho nhiệm vụ xâm nhập, rút quân và yểm trợ hỏa lực trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc khu vực bị đối phương kiểm soát.