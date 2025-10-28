Quân sự thế giới hôm nay (28-10): Các thiết bị chống UAV của Australia lên ngôi?

* New Zealand tái kích hoạt tàu tuần tra xa bờ HMNZS Otago
Babcock và Lực lượng Phòng vệ New Zealand cho biết quá trình tái kích hoạt tàu tuần tra xa bờ HMNZS Otago đang được tiến hành tại cơ sở Devonport. Chương trình bao gồm bảo dưỡng hệ thống động lực và phát điện, hiện đại hóa thiết bị dẫn đường, cảm biến và hệ thống điều khiển tự động. Tàu dự kiến bàn giao lại cho Lực lượng Phòng vệ New Zealand vào đầu năm 2026. Theo giới chức, dự án này có sự tham gia của nhóm công nghiệp tích hợp giữa Hải quân Hoàng gia New Zealand và các đối tác doanh nghiệp.
|Otago là tàu tuần tra ngoài khơi dài 85m, có lượng giãn nước khoảng 1.900 tấn, được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát vùng đặc quyền kinh tế và thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Hải quân New Zealand
Otago dài 85m, lượng giãn nước khoảng 1.900 tấn, được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát vùng đặc quyền kinh tế và thực thi pháp luật trên biển. Tàu sử dụng hai động cơ diesel MAN B&W 12RK280, cho tốc độ tối đa khoảng 41km/giờ và tầm hoạt động gần 11.000km. Vũ khí chính là pháo Rafael Typhoon 25mm điều khiển từ xa, cùng vũ khí cá nhân cho các đội kiểm tra. Boong đáp có thể phục vụ trực thăng Kaman SH-2G(I) Super Seasprite dùng cho nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ và hậu cần.
Trong Hải quân Hoàng gia New Zealand, lớp tàu tuần tra xa bờ nổi bật với khả năng hoạt động dài ngày, tiết kiệm nhiên liệu và không gian boong rộng, phù hợp cho các chiến dịch phối hợp. Otago mang theo hai xuồng cao su thân cứng, có thể phối hợp với các lực lượng trong công tác giám sát và tuần tra. Khi cần thiết, tàu có thể áp dụng chế độ kiểm soát phát xạ điện từ để giảm khả năng bị phát hiện trong tác chiến.
Việc tái kích hoạt Otago diễn ra sau thời gian dài tàu nằm trong trạng thái bảo quản, nhằm ổn định số lượng tàu sẵn sàng hoạt động trong bối cảnh nhân lực hạn chế. Tàu cũng sẽ được đại tu về động cơ, thay thế thiết bị lỗi thời và nâng cấp hệ thống điều khiển nhằm khôi phục hiệu suất, tăng độ tin cậy và giảm thời gian bảo dưỡng khi làm nhiệm vụ.
Với tầm hoạt động 11.000km và boong đáp trực thăng, tàu có thể duy trì tuần tra gần các đảo và phản ứng nhanh sau thiên tai. Bên cạnh đó, với trang bị đầy đủ và khả năng phối hợp với các cơ quan dân sự, tàu được đánh giá là phù hợp cho nhiệm vụ chống đánh bắt trái phép, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.
* Các thiết bị chống UAV của Australia lên ngôi?
Truyền thông Australia mới đây đã có những thông tin về một chuyển biến âm thầm nhưng đáng chú ý trong thị trường vũ khí châu Âu khi các quốc gia trong khu vực đang tìm đến những công ty chuyên sản xuất thiết bị chống máy bay không người lái của Australia nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về phòng thủ.
Theo đó, Công ty DroneShield ghi nhận mức tăng trưởng doanh số hơn 400% so với cùng kỳ, trong đó có hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD dành cho một khách hàng quân sự châu Âu. Danh mục sản phẩm của DroneShield bao gồm các thiết bị phát hiện bằng tần số vô tuyến và súng gây nhiễu cầm tay có khả năng cắt liên kết điều khiển và tín hiệu GPS, buộc UAV của đối phương phải hạ cánh hoặc rơi xuống. Công ty hiện hoạt động tại khoảng 50 quốc gia, doanh thu năm 2025 đạt 193 triệu USD, và dự kiến mở rộng công suất sản xuất từ 500 triệu USD lên 2,4 tỷ USD trong năm tới.
|Nhu cầu các thiết bị chống UAV tăng cao do chi phí của UAV thấp. Ảnh: DroneShield
Theo DroneShield, nhu cầu đối với các hệ thống chống máy bay không người lái tăng mạnh do chi phí UAV rẻ và tốc độ hao mòn cao trên chiến trường. Giới chuyên gia nhận định, UAV giờ đây không còn là mối phiền toái mà đã trở thành nguy cơ cơ bản, buộc các lực lượng quân sự phải coi các thiết bị chống UAV là thành phần thiết yếu trong bảo vệ lực lượng.
Công ty Electro Optic Systems (EOS) của Australia cũng đạt bước tiến quan trọng trong lĩnh vực “chế áp cứng” (hard-kill). Hệ thống laser Apollo, được lắp ráp tại Canberra, có khả năng hạ tới 30 UAV/phút trong phạm vi khoảng 6km. Cùng với đó, tháp pháo Slinger của EOS được xuất khẩu cho một quốc gia Tây Âu theo hợp đồng trị giá 53 triệu USD.
Sự gia tăng đơn hàng từ châu Âu diễn ra trong bối cảnh khu vực này liên tiếp ghi nhận các vụ UAV xâm phạm không phận, điển hình là sự kiện tại Ba Lan ngày 10-9 vừa qua, đồng thời Ủy ban châu Âu cũng thúc đẩy sáng kiến phòng thủ chống UAV trên toàn khối EU.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2024 đạt 3,8 nghìn tỷ USD. Trong xu thế đó, việc các công ty Australia mở rộng sản xuất tại Newcastle và Adelaide, cùng những hợp đồng xuất khẩu lớn sang châu Âu, cho thấy chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu đang được tái cấu trúc nhằm tăng tính dự phòng và khả năng đáp ứng nhanh.
* Thổ Nhĩ Kỳ mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon
Army Recognition đưa tin, ngày 27-10, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến Ankara để tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến thăm, ông tham dự buổi làm việc tại TUSAŞ, nơi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu chương trình máy bay chiến đấu nội địa KAAN.
Theo thông cáo chính thức, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết hợp đồng trị giá tới 8 tỷ bảng Anh để cung cấp 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon, với tỷ lệ sản xuất trong nước đạt 37%, đảm bảo khoảng 20.000 việc làm tại Anh. Lô đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2030, đánh dấu thương vụ xuất khẩu máy bay chiến đấu lớn nhất của Anh trong gần hai thập kỷ. Các dây chuyền sản xuất chính nằm tại Edinburgh, Warton, Samlesbury và Bristol.
|Tiêm kích đa nhiệm Eurofighter Typhoon dự kiến gia nhập Không quân Thổ Nhĩ Kỳ sau thương vụ 8 tỷ bảng giữa 2 nước. Ảnh: Không quân Hoàng gia Anh
Eurofighter Typhoon là máy bay tiêm kích đa nhiệm hai động cơ. Các phiên bản mới như Tranche 3A và Tranche 4 được trang bị radar mảng pha điện tử chủ động Captor-E, hệ thống nhiệm vụ nâng cấp và khả năng mang nhiều loại vũ khí hiện đại, cho phép thực hiện đồng thời nhiệm vụ không đối không và tấn công tầm xa.
Chính phủ Anh xác nhận việc ký hợp đồng với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết các lô Typhoon đầu tiên sẽ được giao từ năm 2030. Hai bên chưa công bố kế hoạch mở rộng số lượng máy bay, song để ngỏ khả năng bổ sung trong tương lai. Nếu tiến độ đúng như dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ có thể thành lập đơn vị Typhoon đầu tiên vào đầu thập kỷ tới, qua đó tăng cường năng lực chiến đấu và tạo khoảng thời gian cần thiết cho chương trình KAAN đạt khả năng tác chiến ban đầu.