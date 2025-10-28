Quân sự thế giới hôm nay (28-10): Các thiết bị chống UAV của Australia lên ngôi?

* New Zealand tái kích hoạt tàu tuần tra xa bờ HMNZS Otago

Babcock và Lực lượng Phòng vệ New Zealand cho biết quá trình tái kích hoạt tàu tuần tra xa bờ HMNZS Otago đang được tiến hành tại cơ sở Devonport. Chương trình bao gồm bảo dưỡng hệ thống động lực và phát điện, hiện đại hóa thiết bị dẫn đường, cảm biến và hệ thống điều khiển tự động. Tàu dự kiến bàn giao lại cho Lực lượng Phòng vệ New Zealand vào đầu năm 2026. Theo giới chức, dự án này có sự tham gia của nhóm công nghiệp tích hợp giữa Hải quân Hoàng gia New Zealand và các đối tác doanh nghiệp.

Otago là tàu tuần tra ngoài khơi dài 85m, có lượng giãn nước khoảng 1.900 tấn, được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát vùng đặc quyền kinh tế và thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: Hải quân New Zealand

Otago dài 85m, lượng giãn nước khoảng 1.900 tấn, được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát vùng đặc quyền kinh tế và thực thi pháp luật trên biển. Tàu sử dụng hai động cơ diesel MAN B&W 12RK280, cho tốc độ tối đa khoảng 41km/giờ và tầm hoạt động gần 11.000km. Vũ khí chính là pháo Rafael Typhoon 25mm điều khiển từ xa, cùng vũ khí cá nhân cho các đội kiểm tra. Boong đáp có thể phục vụ trực thăng Kaman SH-2G(I) Super Seasprite dùng cho nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ và hậu cần.

Trong Hải quân Hoàng gia New Zealand, lớp tàu tuần tra xa bờ nổi bật với khả năng hoạt động dài ngày, tiết kiệm nhiên liệu và không gian boong rộng, phù hợp cho các chiến dịch phối hợp. Otago mang theo hai xuồng cao su thân cứng, có thể phối hợp với các lực lượng trong công tác giám sát và tuần tra. Khi cần thiết, tàu có thể áp dụng chế độ kiểm soát phát xạ điện từ để giảm khả năng bị phát hiện trong tác chiến.