Quân sự thế giới hôm nay (27-10): Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik

* Anh, Ukraine hợp tác sản xuất hàng nghìn UAV đánh chặn Octopus-100

Theo thỏa thuận vừa ký kết, Ukraine và Anh sẽ cùng sản xuất hàng nghìn UAV đánh chặn Octopus-100, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng song phương.

Đây là lần đầu tiên một UAV chiến đấu do Ukraine phát triển được sản xuất hàng loạt trên lãnh thổ một nước NATO, khẳng định sự chuyển dịch từ hỗ trợ quân sự sang liên kết công nghiệp dài hạn.

Octopus-100 là UAV đánh chặn, được thiết kế để chống lại UAV cảm tử, tên lửa hành trình và mục tiêu bay thấp, bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, quá trình sản xuất sẽ diễn ra tại các cơ sở công nghiệp của Anh, với linh kiện và chuyên gia kỹ thuật do Ukraine cung cấp. Lễ ký kết tại London, được công bố sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky trình diễn mẫu Octopus-100 trước Thủ tướng Anh Keir Starmer.