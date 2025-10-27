Quân sự thế giới hôm nay (27-10): Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik

* Anh, Ukraine hợp tác sản xuất hàng nghìn UAV đánh chặn Octopus-100
Theo thỏa thuận vừa ký kết, Ukraine và Anh sẽ cùng sản xuất hàng nghìn UAV đánh chặn Octopus-100, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng song phương.
Đây là lần đầu tiên một UAV chiến đấu do Ukraine phát triển được sản xuất hàng loạt trên lãnh thổ một nước NATO, khẳng định sự chuyển dịch từ hỗ trợ quân sự sang liên kết công nghiệp dài hạn.
|Octopus-100 là UAV đánh chặn, được thiết kế để chống lại UAV cảm tử, tên lửa hành trình và mục tiêu bay thấp, bảo vệ các mục tiêu quan trọng. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Theo ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, quá trình sản xuất sẽ diễn ra tại các cơ sở công nghiệp của Anh, với linh kiện và chuyên gia kỹ thuật do Ukraine cung cấp. Lễ ký kết tại London, được công bố sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky trình diễn mẫu Octopus-100 trước Thủ tướng Anh Keir Starmer.
UAV Octopus-100 được thiết kế để tiêu diệt UAV cảm tử, tên lửa hành trình và mục tiêu bay thấp. Dù chi tiết kỹ thuật cụ thể chưa được công bố, cấu hình UAV hướng tới tốc độ phản ứng nhanh, khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu, có thể sản xuất hàng loạt nhờ thiết kế mô-đun. Dự kiến hàng nghìn chiếc sẽ được xuất xưởng, tạo một lớp phòng không linh hoạt, giá rẻ nhằm bảo vệ lực lượng cơ động và hạ tầng trọng yếu.
Việc sản xuất tại Anh mang lại nhiều lợi ích chiến lược: Phân tán rủi ro công nghiệp, đảm bảo chuỗi cung ứng an toàn trước nguy cơ bị tập kích; đồng thời giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn NATO. Mô hình hợp tác này cũng mở ra kênh chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, đặt nền tảng cho các dự án vũ khí chung trong tương lai, đồng thời góp phần củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine trước các mối đe dọa không người lái.
* Hải quân Indonesia biên chế tàu chiến động cơ lai đầu tiên
Hải quân Indonesia đã chính thức biên chế tàu tên lửa tấn công nhanh KRI Belati (622) cho Lực lượng tàu cao tốc thuộc Hạm đội 3, phụ trách vùng biển phía Đông Indonesia. Đây là tàu chiến đầu tiên của Indonesia trang bị động cơ lai, kết hợp chân vịt truyền thống và động cơ phản lực nước, bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí hậu cần.
Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, KRI Belati có thể sử dụng cả nhiên liệu thông thường và nhiên liệu sinh học.
|Tàu tên lửa tấn công nhanh KRI Belati (622). Ảnh: Bộ Quốc phòng Indonesia
Trang Naval News cho biết, KRI Belati được trang bị hệ thống quản lý tác chiến ADVENT và hệ thống phân phối dữ liệu FLEETSTAR do Công ty HAVELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Vũ khí chính gồm 4 bệ phóng tên lửa đối hạm Roketsan Atmaca, pháo tự động Leonardo Marlin 40mm (phiên bản ILOS) và 2 pháo 20mm phụ trợ.
Tàu dài 62m, rộng 9m, lượng giãn nước 500 tấn, tốc độ tối đa 56km/giờ và biên chế 62 thủy thủ.
Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ công nghiệp quốc phòng của Indonesia, đồng thời nâng cao năng lực tác chiến nhanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường cho hải quân nước này.
* Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik
Ngày 26-10, Điện Kremlin cho biết, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik, định danh NATO là SSC-X-9 “Skyfall”. Tên lửa đã bay hơn 14.000km trong 15 giờ, được giới thiệu là có khả năng xuyên thủng "bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào".
Theo thông báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vụ thử diễn ra hôm 21-10, minh chứng cho độ bền bay "gần như vô hạn" của Burevestnik. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực hạt nhân, cho phép hoạt động ở độ cao cực thấp, thay đổi quỹ đạo linh hoạt và bay liên tục nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày. Công nghệ này giúp tên lửa có thể tiếp cận mục tiêu từ các hướng bất ngờ, vượt ngoài tầm bao phủ của radar và hệ thống phòng không hiện có.
|9M730 Burevestnik là tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân có tầm bắn gần như không giới hạn, bay ở độ cao thấp và có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không và tên lửa tiên tiến. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Burevestnik là tên lửa hành trình cận âm, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, sử dụng nguồn nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ để duy trì lực đẩy liên tục, khác biệt hoàn toàn với các dòng tên lửa nhiên liệu lỏng hoặc rắn truyền thống. Về mặt lý thuyết, tên lửa có thể bay vòng quanh Trái Đất, chọn quỹ đạo tránh radar, rồi tấn công mục tiêu từ hướng bất ngờ.
So với các tên lửa hành trình như Tomahawk, JASSM-ER hay Storm Shadow có tầm bắn vài trăm đến hơn 1.000km, Burevestnik vượt trội về tầm hoạt động và thời gian bay, dù vẫn gây tranh cãi về độ an toàn và độ tin cậy của động cơ hạt nhân.
Giới phân tích nhận định, việc Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang giai đoạn sẵn sàng triển khai, đồng thời gửi thông điệp răn đe mạnh mẽ. Nếu được biên chế, đây sẽ là vũ khí có tính răn đe toàn cầu, làm thay đổi đáng kể cán cân phòng thủ - tấn công.
MAI HƯƠNG (tổng hợp)
