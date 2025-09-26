Quân sự thế giới hôm nay (26-9): Ấn Độ thúc đẩy thương vụ mua 140 tiêm kích Su-57 của Nga

* Không quân Nigeria đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc

Theo Military Africa, Không quân Nigeria (NAF) đã đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc, phục vụ mục đích huấn luyện.

Việc mua sắm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực UAV của Quân đội Nigeria, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với thách thức an ninh từ các nhóm phiến quân và băng nhóm tội phạm.

Không quân Nigeria đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc phục vụ mục đích huấn luyện. Ảnh: Military Africa

Mặc dù NAF đã vận hành một số loại UAV trinh sát và tấn công của Trung Quốc như Wing Loong II, việc bổ sung UAV huấn luyện Sky Whale cho thấy Nigeria đang đầu tư vào việc xây dựng một lực lượng vận hành UAV chất lượng cao.

Sky Whale là UAV trinh sát và tấn công tầm trung, có khả năng mang theo tên lửa không đối đất AR-1 và bom cỡ nhỏ, với thời gian hoạt động lên đến 12 giờ và tầm hoạt động khoảng 200km. Trong vai trò huấn luyện, các UAV này sẽ giúp phi công và lực lượng mặt đất làm quen với hệ thống điều khiển, quy trình vận hành, bảo trì và phân tích dữ liệu từ UAV mà không cần sử dụng các nền tảng đắt tiền hơn.