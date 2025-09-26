Quân sự thế giới hôm nay (26-9): Ấn Độ thúc đẩy thương vụ mua 140 tiêm kích Su-57 của Nga

* Không quân Nigeria đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc
Theo Military Africa, Không quân Nigeria (NAF) đã đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc, phục vụ mục đích huấn luyện.
Việc mua sắm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực UAV của Quân đội Nigeria, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với thách thức an ninh từ các nhóm phiến quân và băng nhóm tội phạm.
|Không quân Nigeria đặt mua UAV Sky Whale của Trung Quốc phục vụ mục đích huấn luyện. Ảnh: Military Africa
Mặc dù NAF đã vận hành một số loại UAV trinh sát và tấn công của Trung Quốc như Wing Loong II, việc bổ sung UAV huấn luyện Sky Whale cho thấy Nigeria đang đầu tư vào việc xây dựng một lực lượng vận hành UAV chất lượng cao.
Sky Whale là UAV trinh sát và tấn công tầm trung, có khả năng mang theo tên lửa không đối đất AR-1 và bom cỡ nhỏ, với thời gian hoạt động lên đến 12 giờ và tầm hoạt động khoảng 200km. Trong vai trò huấn luyện, các UAV này sẽ giúp phi công và lực lượng mặt đất làm quen với hệ thống điều khiển, quy trình vận hành, bảo trì và phân tích dữ liệu từ UAV mà không cần sử dụng các nền tảng đắt tiền hơn.
Việc mua sắm này của Nigeria cũng phản ánh xu hướng các quốc gia châu Phi đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, do quốc gia này hiện cung cấp các hệ thống UAV với chi phí phải chăng và công nghệ phù hợp với nhu cầu của họ.
Military Africa không nêu rõ số lượng chính xác UAV Nigeria đặt mua, nhưng việc NAF đầu tư vào huấn luyện chuyên sâu cho thấy cam kết của họ trong việc tối đa hóa hiệu quả khí tài UAV, hướng tới xây dựng một lực lượng không quân hiện đại và thích nghi cao trong bối cảnh an ninh khu vực nhiều biến động.
* Ấn Độ sẽ mua 140 tiêm kích Su-57 của Nga?
Theo Military Watch, Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện kế hoạch đặt hàng 140 máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga, đủ để trang bị cho 7 phi đội.
Động thái này cho thấy New Delhi có ý định tiếp tục đầu tư mạnh vào tăng cường năng lực không quân với các loại tiêm kích thế hệ thứ năm, sau khi đã rút khỏi chương trình phát triển Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (FGFA) chung với Nga vào năm 2018.
|Ấn Độ đang nỗ lực thực hiện kế hoạch đặt hàng 140 máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga. Ảnh: Military Watch
Việc Ấn Độ rút khỏi FGFA chủ yếu do những lo ngại về chi phí cao và việc chưa được Nga chia sẻ đủ công nghệ nguồn, cũng như hiệu suất tàng hình còn chưa hoàn thiện theo yêu cầu của Không quân Ấn Độ (IAF) tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, Military Watch cho biết, từ năm 2018 đến nay, tiêm kích Su-57 đã trải qua quá trình phát triển đáng kể, bao gồm việc tích hợp động cơ Izdeliye 30 mạnh mẽ hơn, công nghệ tàng hình được cải thiện và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Những nâng cấp này đã làm thay đổi quan điểm của Ấn Độ về Su-57.
Nếu đơn hàng này được xác nhận, đây sẽ là thương vụ xuất khẩu Su-57 lớn nhất của Nga và là một trong những hợp đồng mua sắm quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều năm. Nó cũng sẽ củng cố vị thế của Nga với tư cách là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ, bất chấp những áp lực từ phương Tây.
Quyết định này phản ánh nhu cầu của Ấn Độ về một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm làm đối trọng với các đối thủ trong khu vực như J-20. Su-57 được đánh giá cao về khả năng cơ động, hệ thống cảm biến và tải trọng vũ khí, trong khi việc mua sắm Su-57 cũng có thể đi kèm một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép hoặc chuyển giao một phần công nghệ, phù hợp với chính sách “Make in India” của Ấn Độ.
* Mỹ đẩy nhanh chương trình phát triển tiêm kích F-47
Theo Defense One, nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân Mỹ F-47 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028.
Tướng David Allvin, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết, F-47 được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến cường độ cao, tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tấn công và hoạt động tầm xa.
Điều này đồng nghĩa với việc F-47 sẽ có khả năng mang tải trọng vũ khí lớn hơn, tầm bay xa hơn và được tích hợp các công nghệ tàng hình tiên tiến nhất, vượt trội so với các máy bay hiện tại như F-22 và F-35. F-47 sẽ đóng vai trò trung tâm điều khiển trong đội hình chiến đấu kết hợp máy bay có người lái và UAV.
|Máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân Mỹ F-47 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028. Ảnh: Defense One
Mặc dù chi phí cho mỗi chiếc máy bay chiến đấu F-47 được ước tính là rất cao, lên tới hàng trăm triệu USD, Không quân Mỹ vẫn cam kết thực hiện chương trình phát triển dòng tiêm kích thế hệ thứ sáu, do đây là yếu tố then chốt để duy trì ưu thế trên không trước các đối thủ tiềm năng như Nga và Trung Quốc. Việc phát triển và sản xuất F-47 đang được thực hiện theo một lộ trình nhanh chóng, tận dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và phương pháp mua sắm linh hoạt, để đẩy nhanh quá trình đưa máy bay vào hoạt động.
Chương trình F-47 của Không quân Mỹ đại diện cho sự thay đổi đáng kể trong tư duy phát triển máy bay chiến đấu của Mỹ, tập trung vào tăng cường khả năng sống sót và hiệu quả tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.