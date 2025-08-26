Quân sự thế giới hôm nay (26-8): Nga loại khỏi biên chế tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Velikiy?

* Nga loại khỏi biên chế tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Velikiy?

Đô đốc Sergey Avakyants, cựu Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cho biết, việc đại tu tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng Pyotr Velikiy sẽ rất tốn kém và kém hiệu quả. Ông cũng đề xuất dùng nguồn lực đó để đóng mới nhiều tàu viễn dương hiện đại với hệ thống vũ khí tiên tiến, khơi lại cuộc tranh luận về việc liệu có nên nâng cấp tàu lớp Kirov (được biên chế từ năm 1998) hay loại bỏ khỏi hạm đội.

Theo Avakyants, hiệu quả của tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng không tương xứng với chi phí bỏ ra. Minh chứng là số phận của các thiết giáp hạm khổng lồ như Bismarck và Yamato trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Pyotr Velikiy vẫn là một trong những chiến hạm mặt nước lớn nhất thế giới, với lượng giãn nước đầy tải khoảng 26.000 tấn và tốc độ tối đa khoảng 59 km/giờ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trong lịch sử, tuần dương hạm chiến đấu đã bị coi là lỗi thời bởi thiết kế của chúng. Nền tảng này hy sinh giáp để đạt tốc độ cao, khiến chúng dễ bị tấn công. Khi các thiết giáp hạm nhanh xuất hiện vào cuối những năm 1930, vừa mang lại tốc độ, vừa có khả năng bảo vệ, không quân hải quân cùng tên lửa lên ngôi, lý do tồn tại của tuần dương hạm chiến đấu gần như biến mất. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, không có chiếc nào mới được đóng, và ngày nay chỉ còn tồn tại tàu lớp Kirov của Nga.

Pyotr Velikiy được đặt ky năm 1986, hạ thủy năm 1989, đổi tên vào năm 1992 và chính thức đưa vào biên chế vào năm 1998. Đây là soái hạm thuộc Hạm đội phương Bắc, với lượng giãn nước đầy tải khoảng 25.860 tấn, dài 250m, rộng 28,5m, mớn nước 10,3m. Hệ thống động lực gồm 2 lò phản ứng hạt nhân KN-3 và tua-bin hơi nước, cho tổng công suất 140.000 mã lực, tốc độ tối đa 59km/giờ. Tầm hoạt động của tàu gần như không giới hạn nhờ năng lượng hạt nhân, với khả năng bám biển khoảng 60 ngày. Biên chế tàu gồm 744 người.