Quân sự thế giới hôm nay (25-9): Serbia ra mắt tên lửa tầm ngắn M‑4

* Lục quân Mỹ mua thêm xe Humvee
Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, AM General vừa giành được hợp đồng trị giá 50,9 triệu USD cung cấp 112 xe Humvee mới (gồm các biến thể Humvee M1152A1B2 và M1165A1B3) cho Lục quân Mỹ nhằm tăng cường khả năng cơ động trên chiến trường, hỗ trợ các nhiệm vụ tác chiến.
|Đơn đặt hàng mới nhất của Mỹ đối với các xe M1152A1B2 và M1165A1B3 nhấn mạnh tính hữu dụng lâu dài của dòng xe Humvee. Ảnh: AM General LLC
Ra mắt vào thập niên 1980, xe Humvee liên tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chiến trường ngày càng thay đổi. Chiếc xe 4x4 này có thể chở tối đa 6 người, dài 5m, tùy cấu hình. Khung gầm của xe dễ dàng được nâng cấp, lắp thêm giáp, trang bị hệ thống liên lạc hiện đại và bộ dụng cụ nhiệm vụ mô-đun, để đảm nhiệm các vai trò từ hỗ trợ chiến đấu đến hậu cần.
Nền tảng này có thể được trang bị nhiều loại vũ khí chiến đấu, bao gồm súng phóng lựu 40mm, súng máy hạng nặng 12,7mm, súng hỗ trợ bộ binh 7,62mm, súng tầm gần 5,56mm và bệ phóng tên lửa chống tăng.
Được trang bị động cơ Detroit Diesel V8 công suất 190 mã lực và hộp số tự động bốn cấp độ, Humvee có thể di chuyển trên quãng đường lên tới 563km và đạt tốc độ 113km/giờ.
* Tiêm kích tàng hình J-35 cất cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến
Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc vừa tạo dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, tiêm kích tàng hình J-35 cất cánh bằng máy phóng điện từ. Đây là một bước tiến lớn trong khả năng tác chiến của Hải quân Trung Quốc, đánh dấu sự phát triển của công nghệ phóng điện từ, giúp tăng cường năng lực tác chiến của các tàu sân bay hiện đại.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận thông tin trên. Theo đoạn video do Trung Quốc công bố, ngoài tiêm kích tàng hình J-35, các máy bay tấn công J-15T và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 cũng tham gia vào cuộc thử nghiệm trên boong.
|Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai trình diễn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cất cánh bằng máy phóng điện từ (EMALS). Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Phúc Kiến là tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc, có lượng giãn nước khoảng 80.000 tấn, được trang bị hệ thống phóng điện từ (EMALS), tương tự như trên các tàu sân bay của Mỹ. Hệ thống này giúp máy bay cất cánh một cách nhanh chóng và hiệu quả, thay vì sử dụng các hệ thống phóng hơi nước truyền thống. EMALS sử dụng từ trường để đẩy máy bay ra khỏi bệ phóng, cho phép phóng máy bay với tốc độ cao mà không gây tổn hại đến cấu trúc của máy bay.
Theo Army Recognition, Phúc Kiến sử dụng hệ thống đẩy thông thường với tua-bin và máy phát điện diesel, nhưng 3 máy phóng điện từ cho phép cất cánh các máy bay nặng hơn và tiên tiến hơn so với tàu Liêu Ninh và Sơn Đông.
Với khả năng vận hành khoảng 50 máy bay, Phúc Kiến hiện chỉ đứng sau tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford của Mỹ có trọng tải 100.000 tấn, vận hành khoảng 75 máy bay với 4 máy phóng và khả năng hoạt động liên tục không giới hạn.
J-35 là máy bay tàng hình 2 động cơ hạng trung, dài khoảng 17m, sải cánh 11,5m, trọng lượng cất cánh tối đa 25 đến 28 tấn và có thể mang theo 6 tên lửa. J-35, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các máy bay tàng hình của Mỹ như F-35. Máy bay này được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, radar mảng pha chủ động cùng với khả năng mang tải trọng vũ khí lớn. J-35 có khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp và có thể mang nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa không đối không và tên lửa chống hạm.
* Serbia ra mắt tên lửa tầm ngắn M‑4
Tại triển lãm Partner 2025 đang diễn ra ở Belgrade, ngành công nghiệp quốc phòng Serbia đã giới thiệu hệ thống tên lửa tầm ngắn M‑4 (hay BR‑4) được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa bay thấp. Mục đích chính của hệ thống là bảo vệ lực lượng trên chiến trường và các công trình hạ tầng quan trọng khỏi các vụ tấn công hàng loạt từ UAV nhỏ, đạn tuần kích và các phương tiện bay khác.
|Tên lửa M-4 đạt vận tốc tối đa 700m/giây, có khả năng đánh chặn UAV nhỏ, đạn tuần kích, tên lửa hành trình bay thấp. Ảnh: Army Recognition
M-4 có thể đánh chặn các mục tiêu bay ở độ cao thấp, tầm bắn 4km. Tên lửa đạt vận tốc tối đa 700m/giây, dài 960mm, nặng 4kg, bao gồm đầu đạn 1kg được trang bị ngòi nổ kết hợp va chạm và cảm biến laser để kích nổ gần mục tiêu. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn tổng hợp cho phép phản ứng nhanh tại thời điểm giao tranh.
Tên lửa có thể hoạt động ở chế độ tự động hoặc bán tự động, được trang bị đầu dò hồng ngoại lưỡng phổ và một bộ điều phối giúp giữ đường đạn chính xác. Đáng chú ý, khi ở chế độ thụ động, vũ khí hạn chế phát xạ tín hiệu, giảm khả năng bị phát hiện hoặc bị gây nhiễu điện tử.
Về chiến thuật, M‑4 được thiết kế để tăng cường lớp phòng vệ tầm ngắn cho các đơn vị mặt đất, hỗ trợ cho các hệ thống phòng không tầm trung, tầm xa. Tên lửa có thể triển khai từ các bệ phóng cố định nhỏ, hoặc lắp trên xe phòng không cơ động.