Quân sự thế giới hôm nay (25-9): Serbia ra mắt tên lửa tầm ngắn M‑4

* Lục quân Mỹ mua thêm xe Humvee

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, AM General vừa giành được hợp đồng trị giá 50,9 triệu USD cung cấp 112 xe Humvee mới (gồm các biến thể Humvee M1152A1B2 và M1165A1B3) cho Lục quân Mỹ nhằm tăng cường khả năng cơ động trên chiến trường, hỗ trợ các nhiệm vụ tác chiến.

Đơn đặt hàng mới nhất của Mỹ đối với các xe M1152A1B2 và M1165A1B3 nhấn mạnh tính hữu dụng lâu dài của dòng xe Humvee. Ảnh: AM General LLC



Ra mắt vào thập niên 1980, xe Humvee liên tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chiến trường ngày càng thay đổi. Chiếc xe 4x4 này có thể chở tối đa 6 người, dài 5m, tùy cấu hình. Khung gầm của xe dễ dàng được nâng cấp, lắp thêm giáp, trang bị hệ thống liên lạc hiện đại và bộ dụng cụ nhiệm vụ mô-đun, để đảm nhiệm các vai trò từ hỗ trợ chiến đấu đến hậu cần.

Nền tảng này có thể được trang bị nhiều loại vũ khí chiến đấu, bao gồm súng phóng lựu 40mm, súng máy hạng nặng 12,7mm, súng hỗ trợ bộ binh 7,62mm, súng tầm gần 5,56mm và bệ phóng tên lửa chống tăng.