Quân sự thế giới hôm nay (24-9): Anh đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân HMS Agamemnon

* Hải quân Hoàng gia Anh biên chế tàu ngầm hạt nhân HMS Agamemnon

Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thức đưa tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute thứ sáu mang tên HMS Agamemnon vào biên chế, khép lại 12 năm thi công con tàu này.

HMS Agamemnon là con tàu thứ 6 trong tổng 7 tàu thuộc lớp Astute. Tàu có chiều dài khoảng 97m, lượng giãn nước 7.400 tấn, trang bị lò phản ứng hạt nhân PWR2 của Rolls-Royce có thể vận hành trọn vòng đời mà không cần tiếp nhiên liệu. Hệ thống tác chiến tích hợp sonar Thales 2076, cột quan sát quang điện tử CM010 và các cảm biến hiện đại. Vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể mang tối đa 38 ngư lôi Spearfish hoặc tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600km. Hải quân Hoàng gia Anh tiết lộ, phiên bản Tomahawk Block V sẽ được đưa vào trang bị, nâng cao khả năng liên lạc và dẫn đường. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn là 98 người, có thể bổ sung khi cần.

HMS Agamemnon là tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 6 trong tổng số 7 chiếc lớp Astute. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Trong cơ cấu lực lượng hiện nay, các tàu ngầm thuộc lớp Astute giữ vai trò then chốt với các nhiệm vụ hộ tống lực lượng răn đe hạt nhân, hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay, bảo vệ hạ tầng dưới biển, thu thập thông tin tình báo và triển khai lực lượng đặc nhiệm. Việc Agamemnon gia nhập hạm đội được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là khi một số tàu lớp Astute khác phải bảo dưỡng hoặc trong quá trình đại tu dài hạn.