Quân sự thế giới hôm nay (24-9): Anh đưa vào biên chế tàu ngầm hạt nhân HMS Agamemnon

* Hải quân Hoàng gia Anh biên chế tàu ngầm hạt nhân HMS Agamemnon
Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thức đưa tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Astute thứ sáu mang tên HMS Agamemnon vào biên chế, khép lại 12 năm thi công con tàu này.
HMS Agamemnon là con tàu thứ 6 trong tổng 7 tàu thuộc lớp Astute. Tàu có chiều dài khoảng 97m, lượng giãn nước 7.400 tấn, trang bị lò phản ứng hạt nhân PWR2 của Rolls-Royce có thể vận hành trọn vòng đời mà không cần tiếp nhiên liệu. Hệ thống tác chiến tích hợp sonar Thales 2076, cột quan sát quang điện tử CM010 và các cảm biến hiện đại. Vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể mang tối đa 38 ngư lôi Spearfish hoặc tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600km. Hải quân Hoàng gia Anh tiết lộ, phiên bản Tomahawk Block V sẽ được đưa vào trang bị, nâng cao khả năng liên lạc và dẫn đường. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn là 98 người, có thể bổ sung khi cần.
|HMS Agamemnon là tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 6 trong tổng số 7 chiếc lớp Astute. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh
Trong cơ cấu lực lượng hiện nay, các tàu ngầm thuộc lớp Astute giữ vai trò then chốt với các nhiệm vụ hộ tống lực lượng răn đe hạt nhân, hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay, bảo vệ hạ tầng dưới biển, thu thập thông tin tình báo và triển khai lực lượng đặc nhiệm. Việc Agamemnon gia nhập hạm đội được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là khi một số tàu lớp Astute khác phải bảo dưỡng hoặc trong quá trình đại tu dài hạn.
Lớp Astute là thế hệ tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại của Anh, được thiết kết để thay thế lớp Trafalgar. Hiện đã có 6 chiếc được biên chế và chiếc cuối cùng mang tên HMS Achilles dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2028-2029. Mỗi tàu được ước tính tiêu tốn hàng tỷ bảng, trong đó Agamemnon có chi phí khoảng 1,533 tỷ bảng Anh.
* Litva ra mắt xe bọc thép Taurus 4-1 sản xuất trong nước đầu tiên
Truyền hình Litva đưa tin, nước này đã hoàn tất việc chế tạo mẫu Taurus 4-1, chiếc xe bọc thép đầu tiên do chính nước này sản xuất. Nguyên mẫu được hoàn thiện trong 5 tháng và chính thức giới thiệu công khai vào tháng 9 năm nay.
Giá thành của nguyên mẫu là hơn 500.000 Euro, tương đương với khung giá của các dòng xe cùng phân khúc. Chương trình này được khởi động nhằm củng cố năng lực quốc phòng của Litva, đồng thời hướng tới xuất khẩu sang các nước châu Âu và đối tác NATO.
|Dòng Taurus hiện có 4 phiên bản cho các nhiệm vụ khác nhau. Ảnh: Aurida Engineering
Taurus 4-1 là xe bọc thép chống mìn, chống phục kích 4×4, được phát triển dựa trên nền tảng mô-đun có thể điều chỉnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nguyên mẫu được trang bị động cơ diesel với công suất 285–360 mã lực. Một số nguồn tin khác còn đề cập việc trang bị động cơ Cummins cho công suất lên tới 480 mã lực, kết hợp hộp số ZF và trục xe quân sự.
Xe có tổng trọng lượng 13.500kg, tải trọng 2.500kg, mức bảo vệ đạt chuẩn STANAG 4569 cấp độ 3, chịu được đạn xuyên giáp 7,62×51mm, sức nổ công phá tương đương 8kg TNT dưới gầm hoặc bánh xe, và bên hông tương đương 50kg TNT.
Taurus 4-1 được phát triển dựa trên mẫu Marauder của Nam Phi, nhưng đã được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu thực tế của Litva, trong đó có khả năng chống lại mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân.
Tên gọi “Taurus” bắt nguồn từ tiếng Litva chỉ loài bò rừng (aurochs), biểu tượng cho sức mạnh. Ngoài Taurus 4-1, dòng Taurus còn có các biến thể khác như Taurus 4-2, phiên bản hỗ trợ bộ binh 4×4, trang bị động cơ 450 mã lực, tải trọng 2.000kg, đạt chuẩn bảo vệ STANAG 4569 cấp độ 4A/4B, chống được sức nổ 10kg TNT.
* Brazil gia hạn thời gian bàn giao máy bay KC-390
Brazil xác nhận Embraer sẽ hoàn tất bàn giao 19 máy bay vận tải quân sự KC-390 Millennium cho Không quân Brazil (FAB) vào năm 2034. Kế hoạch khởi động năm 2014 với kế hoạch sản xuất 28 chiếc trong vòng 9 năm, song do áp lực ngân sách và thay đổi ưu tiên quốc phòng, đơn hàng giảm còn 19 chiếc. Điều chỉnh này, được công bố trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc gia, phản ánh thách thức duy trì các chương trình lớn trong điều kiện tài chính hạn chế, đồng thời vẫn hỗ trợ chiến lược xuất khẩu của Embraer.
|KC-390 là máy bay vận tải chiến thuật đa năng do Brazil phát triển. Ảnh: Embraer
KC-390 Millennium được phát triển để thay thế C-130 Hercules, với động cơ phản lực và hệ thống hiện đại nhằm tăng tốc độ phản ứng và tính linh hoạt. Máy bay có thể chở tối đa 26 tấn hàng hóa, bao gồm xe bọc thép 8x8, trực thăng hoặc hàng hóa đóng theo kiện, cũng như vận chuyển 80 binh sĩ hoặc 66 lính dù. Khoang hàng dài 18,5m, rộng 3,45m, cao 2,95m, với cửa sau và hệ thống bốc dỡ hiện đại. KC-390 đạt tốc độ hành trình 870km/giờ, trần bay 11.000m, tầm bay 3.260km khi mang tải 23 tấn, đáp ứng chuẩn NATO.
Kể từ khi chiếc thứ 7 được bàn giao vào tháng 9-2024, đội bay KC-390 đã tích lũy hơn 14.000 giờ bay. Máy bay được triển khai trong cứu trợ nhân đạo, tiếp tế xa căn cứ và hỗ trợ tiêm kích F-39 Gripen. Việc loại biên toàn bộ máy bay C-130 Hercules năm 2024 khép lại hơn 50 năm phục vụ của loại máy bay này, chính thức trao vị trí trung tâm hậu cần cho KC-390.
Thiết kế càng đáp chắc chắn và cánh nâng lực cao cho phép KC-390 hoạt động tại đường băng ngắn, phù hợp điều kiện địa hình rộng lớn và hạ tầng hạn chế của Brazil. KC-390 có thể chuyển đổi nhanh sang các nhiệm vụ khác nhau như sơ tán y tế, chữa cháy bằng hệ thống MAFFS II hay tiếp dầu trên không.
Trên thị trường quốc tế, KC-390 đã thu hút nhiều khách hàng. Bồ Đào Nha, Hungary, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Slovakia và Litva đều đã đặt mua. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã lựa chọn KC-390, trong khi Ấn Độ đang xem xét KC-390 trong chương trình máy bay vận tải tầm trung.