Quân sự thế giới hôm nay (24-8): Nga phóng thành công tên lửa Kalibr và Uran

* Nga phóng thành công tên lửa Kalibr và Uran

Theo hãng tin TASS, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr-NK và tên lửa chống hạm Uran từ tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov trong một cuộc diễn tập vừa diễn ra trên biển Nhật Bản. Hoạt động diễn tập có sự tham gia của lực lượng không quân hải quân và UAV, được đánh giá là hoạt động thể hiện sức mạnh răn đe trên biển của Hải quân Nga.

Tên lửa được phóng từ tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Marshal Shaposhnikov nguyên bản là tàu khu trục chống ngầm được đưa vào biên chế Hải quân Nga từ năm 1985, sau đó bắt đầu quá trình hiện đại hóa vào năm 2016 và biên chế trở lại vào năm 2021 dưới cấu hình tàu hộ vệ đa năng. Việc tích hợp tên lửa Kalibr-NK (tầm bắn tối đa 1.500km) và Uran (tầm ngắn – trung) giúp tàu có khả năng tấn công linh hoạt nhiều mục tiêu, từ trên bờ tới trên biển.

Dòng tên lửa Kalibr đã từng được Nga sử dụng tại chiến trường Syria và Ukraine, trong khi tên lửa Uran được xem là giải pháp phòng thủ-tấn công cự ly gần hiệu quả. Sự kết hợp của hai hệ thống trên cùng một tàu cho phép Hạm đội Thái Bình Dương của Nga triển khai nhiều phương án tác chiến linh hoạt trên thực tế.