Quân sự thế giới hôm nay (24-8): Nga phóng thành công tên lửa Kalibr và Uran

* Nga phóng thành công tên lửa Kalibr và Uran
Theo hãng tin TASS, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã phóng thành công tên lửa hành trình Kalibr-NK và tên lửa chống hạm Uran từ tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov trong một cuộc diễn tập vừa diễn ra trên biển Nhật Bản. Hoạt động diễn tập có sự tham gia của lực lượng không quân hải quân và UAV, được đánh giá là hoạt động thể hiện sức mạnh răn đe trên biển của Hải quân Nga.
|Tên lửa được phóng từ tàu hộ vệ Marshal Shaposhnikov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Marshal Shaposhnikov nguyên bản là tàu khu trục chống ngầm được đưa vào biên chế Hải quân Nga từ năm 1985, sau đó bắt đầu quá trình hiện đại hóa vào năm 2016 và biên chế trở lại vào năm 2021 dưới cấu hình tàu hộ vệ đa năng. Việc tích hợp tên lửa Kalibr-NK (tầm bắn tối đa 1.500km) và Uran (tầm ngắn – trung) giúp tàu có khả năng tấn công linh hoạt nhiều mục tiêu, từ trên bờ tới trên biển.
Dòng tên lửa Kalibr đã từng được Nga sử dụng tại chiến trường Syria và Ukraine, trong khi tên lửa Uran được xem là giải pháp phòng thủ-tấn công cự ly gần hiệu quả. Sự kết hợp của hai hệ thống trên cùng một tàu cho phép Hạm đội Thái Bình Dương của Nga triển khai nhiều phương án tác chiến linh hoạt trên thực tế.
* Anh tăng cường lá chắn phòng không bằng hệ thống Sky Sabre
Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết lực lượng lục quân nước này đã bắn thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Sky Sabre trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Formidable Shield 25 tại quần đảo Outer Hebrides, Vương quốc Anh.
|Hệ thống tên lửa phòng không Sky Sabre của Anh. Ảnh: Army Recognition
Cùng với thử nghiệm này, Bộ Quốc phòng Anh cũng công bố kế hoạch tăng gấp đôi số lượng hệ thống tên lửa Sky Sabre, trong khuôn khổ gói đầu tư trị giá 118 triệu bảng Anh nhằm củng cố năng lực phòng không của quân đội nước này.
Hệ thống tên lửa Sky Sabre gồm ba thành phần chính là bệ phóng Land Ceptor sử dụng Tên lửa mô-đun phòng không thông dụng (CAMM), radar Giraffe do Tập đoàn Saab (Thụy Điển) phát triển, và hệ thống chỉ huy – điều khiển tích hợp giúp liên kết tất cả các bộ phận thành một thể thống nhất. Tên lửa CAMM có tầm bắn trên 120km, có thể tấn công vật thể bay với vận tốc gấp đôi tốc độ âm thanh. Tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống radar chủ động và có thể tiêu diệt đồng thời nhiều mục tiêu, từ những mục tiêu có kích thước chỉ nhỏ như quả tennis, đến máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và UAV tàng hình.
Radar Giraffe của hệ thống tên lửa Sky Sabre có khả năng giám sát 3D, bao quát không gian 360 độ, theo dõi trên 100 mục tiêu cùng lúc, kể cả mục tiêu bay thấp như UAV hay đạn dẫn đường.
Sky Sabre được đánh giá là vượt trội hơn so với hệ thống tên lửa phòng không Rapier có từ thời Chiến tranh Lạnh. Hệ thống tên lửa phòng không mới của Quân đội Anh không chỉ phục vụ phòng thủ lãnh thổ mà còn có thể triển khai cho nhiệm vụ bảo vệ lực lượng viễn chinh, đồng thời tích hợp vào mạng lưới phòng thủ tên lửa chung của NATO.
* Ấn Độ hợp tác với Pháp phát triển động cơ máy bay chiến đấu
Theo trang Defense Post, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết nước này đang hợp tác với một công ty của Pháp để phát triển và sản xuất động cơ máy bay chiến đấu ngay trong nước, nhằm thúc đẩy khả năng tự chủ về quốc phòng.
|Mẫu tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) của Ấn Độ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô New Delhi, ông Singh nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tiến tới sản xuất động cơ máy bay chiến đấu ở trong nước, thông qua việc hợp tác với một công ty Pháp.” Dù tên đối tác không được ông Singh nêu cụ thể, nhưng truyền thông Ấn Độ đều khẳng định đó là Safran, Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Pháp đã có mặt nhiều năm tại nước này.
Thông tin về việc tự sản xuất động cơ máy bay chiến đấu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ phê duyệt mẫu tiêm kích tàng hình đa năng thế hệ thứ năm AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), cùng hợp đồng mua 26 tiêm kích Rafale từ Tập đoàn Dassault (Pháp).
Ấn Độ là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và đang đặt mục tiêu ký kết ít nhất 100 tỷ USD hợp đồng quốc phòng với doanh nghiệp nội địa để thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước đến năm 2033. Những năm gần đây, nước này đã đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất tàu sân bay nội địa đầu tiên, rồi đến tàu chiến, tàu ngầm, nhà máy sản xuất trực thăng mới, và thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm tầm xa.
Giới phân tích đánh giá chương trình tự chủ động cơ tiêm kích là bước đi chiến lược giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào Nga, đồng thời củng cố hợp tác quốc phòng với phương Tây trong bối cảnh cạnh tranh an ninh khu vực ngày càng gay gắt.