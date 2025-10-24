Quân sự thế giới hôm nay (24-10): Tàu mẹ rà phá thủy lôi HMS Stirling Castle đầu tiên của Anh chạy thử trên biển

Tàu mẹ rà phá thủy lôi HMS Stirling Castle đầu tiên của Anh chạy thử trên biển

Hải quân Hoàng gia Anh thông báo tàu HMS Stirling Castle đã bắt đầu các chuyến chạy thử trên biển, mở đầu cho loạt thử nghiệm và huấn luyện trên biển trước khi chính thức đi vào hoạt động. Đây là tàu đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh được thiết kế để hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi bằng phương tiện tự hành.

HMS Stirling Castle dài 96,8m, lượng choán nước khoảng 6.000 tấn, chở được thủy thủ đoàn gồm 55 người. Việc đưa tàu vào biên chế đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hải quân Anh từ các phương pháp dò mìn truyền thống sang hệ thống tự động, giúp giảm rủi ro cho thủy thủ và mở rộng phạm vi hoạt động.

HMS Stirling Castle là tàu mẹ rà phá thủy lôi đầu tiên của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Hải quân Anh

Con tàu ban đầu được đóng vào năm 2013 với tên gọi MV Island Crown nhằm phục vụ thương mại trong các dự án điện gió ngoài khơi, dầu khí của Na-Uy. Con tàu được Bộ Quốc phòng Anh mua lại vào tháng 2-2023 với giá khoảng 40 triệu bảng Anh, sau đó được chuyển về căn cứ hải quân Devonport để cải hoán thành nền tảng chuyên dụng cho hoạt động rà phá thủy lôi trên biển. Theo đó, ngoài những thay đổi về boong, tàu được tích hợp các xưởng bảo dưỡng và lắp đặt cần cẩu hạng nặng có sức nâng an toàn 10 tấn ở bán kính 34m, cho phép triển khai và thu hồi các phương tiện mặt nước và dưới nước không người lái. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel Bergen C25:33L-6, 2 chân vịt định hướng Kongsberg và 3 chân vịt mũi, bảo đảm khả năng giữ vị trí chính xác khi triển khai thiết bị.