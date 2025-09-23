Quân sự thế giới hôm nay (23-9): Tiêm kích Su-30MK2 của Venezuela trang bị tên lửa diệt hạm Kh-31

* Serbia trình làng xe tăng M-84AS3

Trong lễ diễu binh “Sức mạnh của đoàn kết”, Serbia đã trình làng M-84AS3, xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của nước này.

M-84AS3 là phiên bản hiện đại hóa nhất của xe tăng M-84, vốn là biến thể của Nam Tư từ nguyên mẫu xe tăng T-72 của Liên Xô. Theo giới thiệu tại lễ diễu binh, xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới và bộ thu cảnh báo laser và radar tích hợp. Xe được bổ sung thêm một trạm vũ khí 12,7mm điều khiển từ xa và hệ thống bảo vệ chủ động mềm nhằm phát hiện và làm nhiễu tên lửa dẫn đường trước khi chúng tiếp cận.

Xe tăng M-84AS3 được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động. Ảnh: Telegram/AviaKurs

Những thay đổi về thiết kế bao gồm gia cố khung thân và tháp pháo. Phần sau thân xe và tháp pháo có thêm giáp lồng để chống lại các loại tên lửa hoặc thiết bị phát nổ áp lực cực mạnh, trong khi các tấm giáp trước vẫn giữ các tấm giáp phụ của các phiên bản tiền nhiệm.