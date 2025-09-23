Quân sự thế giới hôm nay (23-9): Tiêm kích Su-30MK2 của Venezuela trang bị tên lửa diệt hạm Kh-31

* Serbia trình làng xe tăng M-84AS3
Trong lễ diễu binh “Sức mạnh của đoàn kết”, Serbia đã trình làng M-84AS3, xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất của nước này.
M-84AS3 là phiên bản hiện đại hóa nhất của xe tăng M-84, vốn là biến thể của Nam Tư từ nguyên mẫu xe tăng T-72 của Liên Xô. Theo giới thiệu tại lễ diễu binh, xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực mới và bộ thu cảnh báo laser và radar tích hợp. Xe được bổ sung thêm một trạm vũ khí 12,7mm điều khiển từ xa và hệ thống bảo vệ chủ động mềm nhằm phát hiện và làm nhiễu tên lửa dẫn đường trước khi chúng tiếp cận.
|Xe tăng M-84AS3 được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động. Ảnh: Telegram/AviaKurs
Những thay đổi về thiết kế bao gồm gia cố khung thân và tháp pháo. Phần sau thân xe và tháp pháo có thêm giáp lồng để chống lại các loại tên lửa hoặc thiết bị phát nổ áp lực cực mạnh, trong khi các tấm giáp trước vẫn giữ các tấm giáp phụ của các phiên bản tiền nhiệm.
Các quan chức Serbia nhấn mạnh rằng phiên bản mới vượt trội hơn hầu hết các biến thể nâng cấp của xe tăng T-72 thời Liên Xô và có thể cạnh tranh với xe tăng T-90M của Nga.
M‑84AS3 là bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp Serbia, giúp Serbia duy trì vị thế quốc phòng mạnh trong khu vực. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng sử dụng nền tảng cũ để phát triển các biến thể ưu việt hơn thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu xe tăng mới.
* Nhật Bản tiếp nhận xe bọc thép Patria AMV XP đầu tiên
Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã chính thức tiếp nhận xe bọc thép chiến đấu Patria AMV XP 8x8 đầu tiên do Phần Lan sản xuất tại nhà máy Japan Steel Works (JSW) ở Muroran, Hokkaido.
|Xe bọc thép Patria AMV XP 8x8 đầu tiên của Nhật Bản có khả năng bảo vệ nâng cao, hệ thống kỹ thuật số và khả năng di chuyển được tối ưu hóa theo địa hình, phù hợp với nhu cầu hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Ảnh: Patria
Patria AMV XP là phiên bản cải tiến của dòng Patria AMV với tải trọng, hiệu suất và mức bảo vệ tăng. Nó có khả năng mang tải trọng khoảng 15 tấn, cao hơn khoảng 3 tấn so với phiên bản AMV. Xe được trang bị động cơ diesel công suất cao hơn, hệ thống treo cải tiến giúp tăng khả năng vượt địa hình. Xe có hệ thống giáp chống mìn/vật liệu nổ tự chế đạt tiêu chuẩn STANAG 4569 Level 4/4a; thiết kế mô‑đun cho phép thay đổi nhiệm vụ (vận tải, chỉ huy, hồi sức y tế) nhanh chóng. Thiết kế tối ưu cho địa hình đô thị và đồi núi, xe có các điều chỉnh về bán kính quay đầu và khoảng sáng gầm phù hợp với điều kiện địa lý Nhật Bản.
Nền tảng kỹ thuật số của xe cho phép tích hợp liền mạch với các hệ thống chỉ huy-điều khiển và máy bay không người lái, một ưu tiên ngày càng tăng của JGSDF khi lực lượng này chuyển đổi sang hoạt động đa lĩnh vực.
Việc bàn giao chiếc Patria AMV XP đầu tiên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình thay thế đội xe bọc thép chở quân bánh hơi Type 96 8x8 đã già cỗi.
* Tiêm kích Su-30MK2 của Venezuela trang bị tên lửa diệt hạm Kh-31
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino, trong cuộc diễn tập mang tên “Sovereign Caribbean 200” tại đảo La Orchila, Venezuela đã triển khai tiêm kích Su‑30MK2 trang bị tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh‑31. Cuộc tập trận có quy mô khá lớn: Hơn 2.500 quân, 12 tàu hải quân, 22 máy bay và 20 tàu nhỏ.
Tiêm kích đa nhiệm Su‑30MK2 là phiên bản cải tiến của Su-30MKK, vốn là một biến thể của dòng Su-27 Flanker. Su-30MK2 là tiêm kích 2 chỗ ngồi, được tối ưu hóa cho cả hoạt động không chiến và tấn công trên biển.
|Su-30MK2 của Venezuela được trang bị tên lửa chống hạm Kh-31. Ảnh: Không quân Venezuela và X/ww3mediaa
Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực có đốt sau (afterburner) Saturn AL-31F, giúp máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 2 (khoảng 2.497km/giờ) ở độ cao lớn, trần bay 17.300m. Bán kính chiến đấu của tiêm kích là khoảng 3.000km không cần tiếp nhiên liệu. Trọng lượng cất cánh tối đa của Su‑30MK2 là khoảng 34.500kg. Tiêm kích có 12 điểm treo có khả năng mang tới 8.000kg vũ khí và được trang bị radar mảng pha và các hệ thống cho phép sử dụng đạn dẫn đường chính xác.
Trong khi đó, tên lửa Kh‑31 dài khoảng 4,7m, trọng lượng phóng khoảng 600kg, tùy biến thể, đạt tốc độ từ 3.300 đến 4.300 km/giờ. Phiên bản chống hạm Kh-31A có tầm bắn hiệu quả từ 70 đến 110km, mang đầu đạn nổ mạnh khoảng 94 đến 100kg, sử dụng đầu dò radar chủ động để khóa mục tiêu ở giai đoạn bay cuối.
Sự kết hợp giữa tên lửa Kh‑31 và tiêm kích Su‑30MK2 tạo ra nguy cơ thực cho tàu mặt nước, đặc biệt đối với các tàu nhỏ, tàu tuần tra hoặc tàu không có hệ thống phòng thủ mạnh. Việc Venezuela sử dụng Su‑30MK2 trang bị tên lửa Kh‑31 trong diễn tập là một bước đi rõ ràng trong xây dựng năng lực răn đe hải quân.