Quân sự thế giới hôm nay (23-8): Mỹ vẫn dùng máy bay ném bom tàng hình F-117?

* Mỹ vẫn dùng máy bay ném bom tàng hình F-117?
Dù đã chính thức được cho “nghỉ hưu” từ năm 2008, máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk vẫn được nhìn thấy trên bầu trời Nevada. Theo Tạp chí An ninh Quốc gia, Không quân Mỹ đã xác nhận rằng một số máy bay này vẫn còn hoạt động, chủ yếu phục vụ cho công tác huấn luyện kỹ thuật bay tàng hình, mô phỏng đối phương trong diễn tập, thử nghiệm radar, cảm biến hồng ngoại và công nghệ phủ tàng hình.
F-117 được phát triển từ những năm 1970, với thiết kế thân có nhiều mặt phẳng nhằm giảm tối đa tiết diện phản xạ tín hiệu radar, ưu tiên khả năng sống sót và độ chính xác thay vì tốc độ. Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào năm 1981, và chỉ 2 năm sau, F-117 được đưa vào biên chế.
Năm 2008, F-117 chính thức ngừng hoạt động do hạn chế về tốc độ, lớp phủ tàng hình xuống cấp và sự xuất hiện của các nền tảng thế hệ mới như F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Tuy nhiên, các báo cáo và hình ảnh xác nhận, một số máy bay này vẫn đang được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển và huấn luyện, giúp tiết kiệm giờ bay cho các dòng máy bay thế hệ mới, tham gia các cuộc tập trận phòng không.
|Máy bay ném bom F-117 tại Bảo tàng Không quân Mỹ. Ảnh: Tạp chí An ninh quốc gia
F-117A có chiều dài 20,08m, sải cánh 13,20m, cao 3,78m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 23.800kg, tầm bay chiến đấu 1.720km, trần bay 13.700m, tốc độ tối đa 977km/giờ và có 2 khoang chứa bom dẫn đường chính xác.
* Đức phát triển USV triển khai từ tàu ngầm đầu tiên
Công ty Gabler của Đức cho biết đang hợp tác với công ty FLANQ để cùng phát triển tàu mặt nước không người lái (USV) có khả năng triển khai từ tàu ngầm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc biến ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn thành bệ phóng cho hệ thống không người lái.
Nền tảng mới được phát triển dựa trên kiến trúc mô-đun, phù hợp với kích thước tiêu chuẩn NATO của ống ngư lôi 533mm. Phương tiện sẽ có chiều dài khoảng 5-6m, lượng giãn nước dưới 800kg, có thể gập cánh lái và cột ăng-ten để cất giữ trong tàu ngầm, rồi mở rộng khi nổi lên mặt nước.
USV này có tầm hoạt động hơn 370km, thời gian hoạt động tối đa 36 giờ với cấu hình trinh sát, giám sát, do thám. Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính và trí tuệ nhân tạo, cho phép hoạt động ngay cả khi mất tín hiệu GPS.
|Phương tiện mặt nước không người lái có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát, do thám tầm xa, tác chiến điện tử và tấn công. Ảnh: Army Recognition
Theo các nguồn tin, nguyên mẫu ban đầu có thể mang cảm biến quang - điện hồng ngoại, hệ thống tác chiến điện tử, đạn tuần kích hạng nhẹ hoặc mồi bẫy. Với khả năng này, tàu ngầm có thể triển khai USV để mở rộng phạm vi cảm biến hàng trăm km mà vẫn giữ bí mật. Trong vai trò tấn công, USV dùng một lần có thể phóng đạn tuần kích, gây nhiễu radar đối phương hay mô phỏng tín hiệu hải quân.
* Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm tên lửa dẫn đường TRLG-122
Tập đoàn quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố đã thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường bằng laser TRLG-122, lần đầu tiên phóng từ một chiếc xe bán tải và đánh trúng mục tiêu cố định trên biển.
TRLG-122 là biến thể nâng cấp từ dòng TRG-122, được tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính và đầu dò laser, giúp tăng độ chính xác với sai số dưới 2m. Rocket nặng 76kg, có tầm bắn từ 13 đến 30km.
Thay vì chỉ triển khai trên các bệ pháo phản lực phóng loạt với cụm 12-24 ống phóng, Roketsan đã điều chỉnh để gắn trên xe bán tải bằng các cụm ống phóng đôi, có thể mang tối đa 6 quả. Cách làm này giúp tăng tính linh hoạt mà vẫn bảo đảm độ chính xác, đáp ứng nhu cầu cơ động và bí mật trên chiến trường.
Ưu thế của cấu hình mới nằm ở tốc độ, khả năng cơ động và ngụy trang. Dù hỏa lực không thể so với các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đầy đủ, nhưng với sự kết hợp giữa khả năng dẫn đường chính xác bằng laser và chiến thuật “bắn - rút”, TRLG-122 mang lại lựa chọn hiệu quả cho lực lượng hoạt động trong môi trường đối kháng.
* Canada tiếp nhận tàu tuần tra ngoài khơi thứ 6
Hải quân Hoàng gia Canada vừa chính thức tiếp nhận HMCS Robert Hampton Gray, tàu tuần tra ngoài khơi thứ 6 và cuối cùng thuộc lớp Harry DeWolf. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của chương trình dài gần hai thập niên nhằm trang bị cho hải quân Canada các tàu tuần tra có khả năng hoạt động tại Bắc Cực.
|HMCS Robert Hampton Gray được trang bị hệ thống diesel-điện, cho phép đạt tốc độ 31,5km/giờ. Ảnh: Hải quân Canada
Được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra và tham gia hoạt động quốc tế, HMCS Robert Hampton Gray có chiều dài 103,6m, rộng 19m, lượng giãn nước 6.615 tấn, có hệ thống động lực diesel-điện cho phép đạt tốc độ 31,5km/giờ trên biển và khoảng 5,5 km/giờ trong lớp băng dày 1m. Tàu có thể hoạt động 120 ngày, tầm hoạt động 12.593km ở tốc độ 26km/giờ, mang theo 65 thủy thủ và có thể chở thêm 20 binh lính.
Về năng lực tác chiến, tàu có boong đáp và nhà chứa cho trực thăng CH-148 Cyclone, CH-149 Cormorant hoặc thiết bị bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ. Vũ khí gồm pháo tự động 25mm và hai súng máy 12,7mm, cùng xuồng cứu hộ, xuồng đổ bộ và không gian chở phương tiện nhỏ.
Nền tảng này còn được trang bị hệ thống quản lý tác chiến CMS 330, radar SharpEye, radar giám sát Terma SCANTER 6002 và hệ thống định vị BlueNaute. Trong tương lai, tàu sẽ được nâng cấp thêm cảm biến giám sát.
Lớp Harry DeWolf được phát triển nhằm mở rộng phạm vi hoạt động của Hải quân Canada tại Bắc Cực, nơi các tàu có thể hoạt động từ tháng 6 đến tháng 10 trong điều kiện băng dày tới 120cm. Chương trình khởi động từ năm 2007 và bắt đầu chính thức đóng mới vào năm 2015. Con tàu đầu tiên được bàn giao vào năm 2020 và biên chế trong năm 2021. Chi phí chương trình tăng từ 3,5 tỷ USD lên khoảng 4,98 tỷ USD cho 6 tàu hải quân.