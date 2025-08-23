Quân sự thế giới hôm nay (23-8): Mỹ vẫn dùng máy bay ném bom tàng hình F-117?

* Mỹ vẫn dùng máy bay ném bom tàng hình F-117?

Dù đã chính thức được cho “nghỉ hưu” từ năm 2008, máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk vẫn được nhìn thấy trên bầu trời Nevada. Theo Tạp chí An ninh Quốc gia, Không quân Mỹ đã xác nhận rằng một số máy bay này vẫn còn hoạt động, chủ yếu phục vụ cho công tác huấn luyện kỹ thuật bay tàng hình, mô phỏng đối phương trong diễn tập, thử nghiệm radar, cảm biến hồng ngoại và công nghệ phủ tàng hình.

F-117 được phát triển từ những năm 1970, với thiết kế thân có nhiều mặt phẳng nhằm giảm tối đa tiết diện phản xạ tín hiệu radar, ưu tiên khả năng sống sót và độ chính xác thay vì tốc độ. Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào năm 1981, và chỉ 2 năm sau, F-117 được đưa vào biên chế.

Năm 2008, F-117 chính thức ngừng hoạt động do hạn chế về tốc độ, lớp phủ tàng hình xuống cấp và sự xuất hiện của các nền tảng thế hệ mới như F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Tuy nhiên, các báo cáo và hình ảnh xác nhận, một số máy bay này vẫn đang được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển và huấn luyện, giúp tiết kiệm giờ bay cho các dòng máy bay thế hệ mới, tham gia các cuộc tập trận phòng không.

Máy bay ném bom F-117 tại Bảo tàng Không quân Mỹ. Ảnh: Tạp chí An ninh quốc gia

F-117A có chiều dài 20,08m, sải cánh 13,20m, cao 3,78m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 23.800kg, tầm bay chiến đấu 1.720km, trần bay 13.700m, tốc độ tối đa 977km/giờ và có 2 khoang chứa bom dẫn đường chính xác.