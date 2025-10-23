Quân sự thế giới hôm nay (23-10): Nga diễn tập răn đe hạt nhân toàn diện giữa lúc NATO tập trận Steadfast Noon

* Thụy Điển bán tiêm kích Gripen E cho Ukraine

Ngày 22-10, Thụy Điển và Ukraine đã ký tuyên bố về ý định tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó đáng chú ý là việc Thụy Điển đồng ý bán một số lượng đáng kể tiêm kích JAS 39 Gripen E cho Ukraine.

Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa Không quân Ukraine và tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.

Tiêm kích Gripen E tại lễ ký kết giữa Ukraine và Thụy Điển ngày 22-10. Ảnh: government.se

Tiêm kích JAS 39 Gripen E là biến thể tiên tiến nhất của dòng chiến đấu cơ đa nhiệm do Tập đoàn Saab (Thụy Điển) phát triển. Máy bay được trang bị động cơ mạnh hơn, mở rộng tầm bay và tăng khả năng tác chiến. Hệ thống radar hiện đại, cùng với các thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, giúp Gripen E có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Gripen E sử dụng hai loại tên lửa chính: Tên lửa không đối không tầm xa Meteor có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn, và tên lửa IRIS-T cho tác chiến tầm gần, mang lại ưu thế vượt trội trong không chiến hiện đại. Đặc biệt, Gripen E có khả năng hoạt động trên đường băng ngắn, thích nghi linh hoạt với nhiều điều kiện chiến trường.