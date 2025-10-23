Quân sự thế giới hôm nay (23-10): Nga diễn tập răn đe hạt nhân toàn diện giữa lúc NATO tập trận Steadfast Noon

* Thụy Điển bán tiêm kích Gripen E cho Ukraine
Ngày 22-10, Thụy Điển và Ukraine đã ký tuyên bố về ý định tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó đáng chú ý là việc Thụy Điển đồng ý bán một số lượng đáng kể tiêm kích JAS 39 Gripen E cho Ukraine.
Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa Không quân Ukraine và tăng cường quan hệ quốc phòng song phương.
|Tiêm kích Gripen E tại lễ ký kết giữa Ukraine và Thụy Điển ngày 22-10. Ảnh: government.se
Tiêm kích JAS 39 Gripen E là biến thể tiên tiến nhất của dòng chiến đấu cơ đa nhiệm do Tập đoàn Saab (Thụy Điển) phát triển. Máy bay được trang bị động cơ mạnh hơn, mở rộng tầm bay và tăng khả năng tác chiến. Hệ thống radar hiện đại, cùng với các thiết bị điện tử hàng không tiên tiến, giúp Gripen E có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp.
Gripen E sử dụng hai loại tên lửa chính: Tên lửa không đối không tầm xa Meteor có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngoài tầm nhìn, và tên lửa IRIS-T cho tác chiến tầm gần, mang lại ưu thế vượt trội trong không chiến hiện đại. Đặc biệt, Gripen E có khả năng hoạt động trên đường băng ngắn, thích nghi linh hoạt với nhiều điều kiện chiến trường.
Theo thỏa thuận, ngoài việc chuyển giao máy bay, Thụy Điển sẽ hỗ trợ đào tạo phi công, cung cấp dịch vụ bảo trì và chia sẻ kinh nghiệm trong công nghệ quốc phòng.
Đáng chú ý, năm 2023, các phi công Ukraine đã bắt đầu thử nghiệm Gripen và huấn luyện mô phỏng, tạo nền tảng cho việc đưa dòng tiêm kích này vào biên chế. Đến tháng 10-2025, Lực lượng vũ trang Thụy Điển mới chính thức nhận chiếc Gripen E đầu tiên trong số 60 chiếc đặt hàng từ năm 2013.
* Hải quân Singapore tiếp nhận chiến hạm lớn nhất lịch sử
Lễ hạ thủy chiến hạm Victory, tàu chiến đa năng thế hệ mới đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử Hải quân Singapore (RSN), đã diễn ra tại xưởng đóng tàu ST Engineering Marine Benoi.
Victory là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu chiến đa năng được thiết kế để thay thế các tàu hộ vệ lớp Victory đã phục vụ từ năm 1989. Với lượng giãn nước lên tới 8.300 tấn và chiều dài khoảng 150m, đây là cột mốc mang tính bước ngoặt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân Singapore.
|Lễ hạ thủy chiến hạm Victory. Ảnh: ST Engineering
Tàu được trang bị hệ thống động lực điện toàn phần, cho phép vận hành với độ ồn thấp, tiết kiệm nhiên liệu và tăng cường độ bền kỹ thuật. Nhờ mức độ tự động hóa cao, Victory chỉ cần chưa đến 100 thủy thủ để vận hành và có thể hoạt động liên tục trên biển hơn 3 tuần, đạt tầm hoạt động hơn 7.000 hải lý mà không cần tiếp liệu.
Vũ khí của tàu bao gồm: Hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa đất đối không Aster B1 NT và VL MICA NG, tạo lớp phòng thủ đa tầng trước các mối đe dọa trên không; tên lửa chống hạm Blue Spear do Singapore và Israel hợp tác phát triển; pháo hạm 76mm Leonardo Strales và trạm vũ khí điều khiển từ xa Rafael Typhoon Mk 30-C.
Hệ thống tác chiến tích hợp gồm radar mảng pha chủ động SeaFire của Thales và cảm biến quang-điện tử PASEO XLR của Safran. Điểm nổi bật của Victory là thiết kế dạng mô-đun, với khoang nhiệm vụ trung tâm có thể mang tới 8 mô-đun có thể hoán đổi nhanh chóng cho các nhiệm vụ khác nhau: Chống thủy lôi, cứu trợ thiên tai, trinh sát, hoặc tác chiến không người lái.
Đặc biệt, tàu được thiết kế như một “tàu mẹ” có thể triển khai và thu hồi thiết bị bay không người lái, tàu mặt nước và tàu lặn không người lái, mang lại năng lực tác chiến vượt trội và linh hoạt trong môi trường chiến tranh hiện đại.
* Nga diễn tập răn đe hạt nhân toàn diện giữa lúc NATO tập trận Steadfast Noon
Ngày 22-10, Nga xác nhận đã tiến hành cuộc diễn tập hạt nhân quy mô toàn quốc dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin, huy động đầy đủ "bộ ba hạt nhân" gồm lực lượng trên bộ, trên biển và trên không.
Đáng chú ý, hoạt động này diễn ra song song với cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon của NATO, làm gia tăng sự chú ý về năng lực chỉ huy, kiểm soát và mức độ sẵn sàng của hai bên. Cả hai bên đều tuyên bố các hoạt động này là “thường lệ”.
|Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm tên lửa mặt đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân linh hoạt và bền vững. Ảnh do AI tạo. Nguồn: armyrecognition.com
Cuộc diễn tập của Nga bao gồm: Phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars từ bãi phóng Plesetsk đến trường bắn Kura ở Kamchatka; phóng tên lửa đạn đạo Sineva từ tàu ngầm hạt nhân Bryansk ở biển Barents và phóng tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS.
Điện Kremlin cho biết, sự kiện này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị chỉ huy và kỹ năng thực hành của lực lượng tác chiến, với tất cả các nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành.
Trong khi đó, NATO đang triển khai cuộc tập trận Steadfast Noon (Buổi trưa kiên định) từ ngày 13 đến 24-10, do Hà Lan chủ trì và diễn ra tại không phận Bỉ, Anh và Đan Mạch. Dù không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, cuộc diễn tập tập trung vào kiểm tra thủ tục, an toàn và khả năng phối hợp giữa các lực lượng, với sự tham gia của tiêm kích F-35A của một số lực lượng không quân đồng minh và máy bay B-52 của Mỹ trong vai trò hỗ trợ, bên cạnh máy bay tiếp nhiên liệu, giám sát và chỉ huy-kiểm soát.