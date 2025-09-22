Quân sự thế giới hôm nay (22-9): Mỹ sản xuất vũ khí chống tăng tấn công đột nóc XM204

Được biên chế từ đầu những năm 1980, F-15J liên tục được hiện đại hóa. Gần đây nhất là chương trình nâng cấp radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống tác chiến điện tử, cùng khả năng tích hợp tên lửa không đối không tiên tiến như AIM-120 và AAM-4B do Nhật Bản phát triển. Hơn 200 chiếc F-15J đã được chế tạo, hiện là lực lượng nòng cốt trong hệ thống phòng không của Nhật Bản. Với lịch sử phục vụ hàng thập kỷ, F-15J đã chứng minh được độ tin cậy và vẫn giữ vai trò răn đe hiệu quả.

F-15J Eagle là biến thể sản xuất trong nước của tiêm kích F-15C huyền thoại của Không quân Mỹ. Được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, F-15J là máy bay chiến đấu 2 động cơ, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, sở hữu radar tiên tiến, có khả năng mang tên lửa tầm xa và độ cơ động vượt trội. Dù có hình dáng tương tự F-15C của Mỹ, F-15J được tích hợp hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử riêng, phù hợp với yêu cầu phòng thủ đặc thù của Nhật Bản.

Quân đội Mỹ đã phê duyệt kế hoạch sản xuất với số lượng hạn chế vũ khí chống tăng tấn công từ trên cao (đột nóc) mang tên XM204, đồng thời lên kế hoạch bàn giao lô đầu tiên và triển khai huấn luyện thiết bị mới vào mùa thu năm nay.

Được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép, XM204 bao gồm các mô-đun nặng 38kg, mang theo 4 đạn con có trang bị cảm biến. Mỗi mô-đun có thể tạo ra bán kính tác chiến 50m và khi triển khai nhiều mô-đun, có thể bao phủ khu vực khoảng 8.000m². Các đạn con sử dụng các loại cảm biến và radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu trước khi dùng cảm biến cuối, bao gồm hồng ngoại, để xác nhận sự hiện diện của phương tiện. Khi mục tiêu được xác nhận, một đầu đạn xuyên phá được kích hoạt, tấn công từ bên trên của phương tiện, nơi lớp giáp thường mỏng nhất. Hệ thống đã được thử nghiệm thành công và được thiết kế để vô hiệu hóa hiệu quả các mục tiêu là xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và phương tiện hậu cần bánh lốp.

Trong các cuộc thử nghiệm, vũ khí chống tăng XM204 tấn công trúng lớp giáp mỏng trên nóc xe tăng bằng các thiết bị xuyên phá. Ảnh: Quân đội Mỹ



Tính cơ động và khả năng triển khai nhanh là điểm nổi bật của XM204. Mỗi bệ phóng chỉ cần 2 người mang vác, có thể triển khai và kích hoạt trong chưa đầy 5 phút, và chỉ cần 8 giờ huấn luyện để có thể sử dụng. Loại đạn này có thể vận chuyển bằng bất kỳ phương tiện cơ giới, trực thăng hoặc máy bay chở hàng nào.

Đặc biệt, vũ khí này được thiết kế để hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường không có GPS, và khi chưa kích hoạt, có thể thu hồi và tái sử dụng. Những tính năng này cho phép chỉ huy nhanh chóng thiết lập chướng ngại vật tạm thời, tái bố trí vị trí phòng thủ hoặc điều hướng hướng đi của đối phương với khối lượng hậu cần tối thiểu, mang lại tính linh hoạt tác chiến lớn hơn so với các loại vũ khí chống tăng truyền thống.

XM204 cũng tích hợp một loạt biện pháp an toàn và giảm rủi ro sau xung đột. Hệ thống bao gồm các bộ phận chống can thiệp, chỉ báo đạn đã kích hoạt hay chưa, và độ trễ kích hoạt 30 phút để đảm bảo binh sĩ rút đến khoảng cách an toàn. Nó còn được lập trình tự hủy, có thể hẹn 4 giờ, 48 giờ hoặc 15 ngày, giảm nguy cơ đạn sót lại trong thời gian dài.