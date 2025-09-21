Quân sự thế giới hôm nay (21-9): Nga ra mắt pháo phản lực phóng loạt Sarma mới

* Nga ra mắt pháo phản lực phóng loạt Sarma mới
Nga vừa cho ra mắt biến thể mới của pháo phản lực phóng loạt Sarma (9A52-4 Sarma) được đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-63501, tại một buổi trưng bày ở nhà máy Motovilikhinskiye Zavody, thành phố Perm (vùng Urals, Nga).
Phiên bản trưng bày có buồng lái được gia cố chống đạn và mảnh pháo, mang 6 ống phóng cỡ nòng 300 mm, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động tích hợp dữ liệu trinh sát và định vị mục tiêu. Nhà sản xuất cho biết, đây là bước tiến tiếp theo sau các thử nghiệm lắp đặt các ống phóng cỡ nòng 300mm trên khung xe Kamaz, và là một trong nhiều hướng hiện đại hóa pháo phản lực tầm xa của Nga.
|Biến thể pháo phản lực phóng loạt 9A52-4 Sarma. Ảnh: Military Informant
Thông số cơ bản của biến thể pháo phản lực phóng loạt Sarma được công bố gồm kích thước khung xe là 11,2m × 2,5m × 3,15m, trọng lượng tác chiến khoảng 24 tấn, khoảng sáng gầm xe 390mm và sử dụng động cơ diesel V8 (khoảng 360 mã lực). Phạm vi hoạt động được công bố là gần 1.000 km.
So với hệ thống 12 ống phóng trên khung gầm xe bánh xích cỡ lớn, pháo phản lực phóng loạt Sarma chấp nhận đánh đổi tính năng. Cụ thể, mỗi xe mang được ít đạn hơn nhưng bù lại sẽ có khả năng cơ động cao, thời gian triển khai và di chuyển nhanh, dễ biên chế vào đơn vị cơ động dựa trên xe bánh lốp và giảm rủi ro bị phản kích bằng cách bắn nhanh, rút nhanh. Lực lượng tác chiến sẽ bố trí theo mô hình bộ binh cơ giới với xe nạp đạn chuyên dụng, tác chiến kết hợp trinh sát và chỉ thị mục tiêu nhằm duy trì hỏa lực liên tục.
Hệ thống các ống phóng tương thích với toàn bộ các loại đạn rocket cỡ 300mm hiện có trong biên chế của Nga, từ loại không dẫn đường như tên lửa 9M55 (tầm bắn khoảng 70km) đến các đạn có dẫn đường như tên lửa 9M528/9M531 (tầm bắn khoảng 90km) và các loại tên lửa Tornado-S dẫn đường (9M542, 9M544, 9M549) với tầm bắn lên tới khoảng 120–130km. Các loại đạn này sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh vệ tinh, cơ cấu cánh điều khiển bung ra và tự động điều khiển quỹ đạo để giảm độ phân tán khi tiếp cận mục tiêu.
Nhà sản xuất cũng đang xem xét phương án mô-đun hóa để trong tương lai có thể tăng số lượng ống phóng trên khung xe lên từ 10 đến 12 ống nếu có thể giải quyết được vấn đề giới hạn khối lượng và độ ổn định phương tiện.
* Mỹ đề xuất gói vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Israel
Chính phủ Mỹ vừa trình Quốc hội kế hoạch bán cho Israel gói vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD, trong đó có 30 trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian và 3.250 xe bọc thép.
|AH-64E Apache Guardian là phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng tấn công Apache. Ảnh: Army Recognition
Trong gói vũ khí này, khoảng 3,8 tỷ USD được dành để mua 30 chiếc AH-64E, phiên bản hiện đại nhất của dòng trực thăng Apache do Boeing sản xuất. Đây sẽ là lần đầu tiên Israel sở hữu trực thăng AH-64 Apache biến thể E, thay thế cho các mẫu AH-64A Peten và AH-64D Saraf đã phục vụ nhiều thập kỷ. Trực thăng AH-64E được trang bị động cơ mạnh hơn, hệ thống cảm biến quang-điện tử M-TADS/PNVS, liên kết dữ liệu Link 16 và khả năng phối hợp tác chiến với máy bay không người lái (MUM-T), giúp mở rộng phạm vi tấn công và nâng cao khả năng sống sót trước các mối đe dọa phòng không.
Ngoài ra, khoảng 1,9 tỷ USD khác sẽ dùng để mua 3.250 xe bọc thép, nhiều khả năng là sự kết hợp giữa xe kháng mìn (MRAP) và xe chở quân bánh lốp, nhằm tăng cường khả năng cơ động cho các lữ đoàn bộ binh cơ giới Israel. Khoảng 750 triệu USD còn lại được phân bổ cho các gói phụ tùng, bảo dưỡng, huấn luyện và hậu cần.
Israel là một trong những nước đầu tiên sử dụng trực thăng Apache cho lực lượng không quân từ năm 1990. Tuy nhiên, hiện khung vỏ các dòng trực thăng AH-64A Peten và AH-64D Saraf Apache trong biên chế đã cũ, đồng thời nhu cầu tác chiến hiện đại buộc nước này phải tìm kiếm một phương án thay thế. Việc sở hữu AH-64E sẽ giúp Không quân Israel tiệm cận năng lực với các đối tác NATO, đồng thời nâng cao hiệu quả yểm trợ hỏa lực và trinh sát chiến trường.
Khi được Quốc hội Mỹ thông qua, việc bàn giao trực thăng AH-64E Apache Guardian sẽ có thể bắt đầu từ cuối năm 2026.
* Indonesia phê duyệt khoản vay mua tàu sân bay cũ của Italy
Theo Zona Militar, Indonesia đã phê duyệt khoản vay nước ngoài trị giá 450 triệu USD nhằm mua lại tàu sân bay đã loại biên ITS Giuseppe Garibaldi của Italy, đồng thời chi thêm tới 550 triệu USD để mua trực thăng vận tải và trực thăng đa dụng mới.
|Tàu sân bay ITS Giuseppe Garibaldi của Italy. Ảnh: Hải quân Italy
Động thái này được xem là bước đi chiến lược trong chương trình Hiện đại hóa lực lượng thiết yếu, hướng tới xây dựng năng lực tác chiến không quân hải quân cơ động của quân đội Indonesia. Gói mua sắm được kỳ vọng mang đến giải pháp “trung tâm hàng không di động” phục vụ tác chiến chống ngầm, tuần tra biển, cứu trợ thảm họa và tích hợp UAV, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ phi tác chiến như tuần tra biển và nhân đạo.
Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia (BAPPENAS) cho biết đã đồng ý khoản vay 450 triệu USD dành cho tàu sân bay, 250 triệu USD cho trực thăng vận tải và 300 triệu USD cho trực thăng đa dụng. Tuy nhiên, các hợp đồng cụ thể, kế hoạch nâng cấp và phương án triển khai vẫn chưa được tiết lộ.
Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi được đưa vào biên chế Hải quân Italy năm 1985, và bị loại biên tháng 10-2024 sau khi tàu đổ bộ trực thăng ITS Trieste đi vào hoạt động. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Italy với mặt boong cất hạ cánh toàn phần, lượng giãn nước đầy tải là 14.150 tấn, dài 180,2m, rộng 33,4m, tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động 7.000 hải lý. Tàu có sàn đáp máy bay dài 174m với đường băng dốc 4 độ, có khả năng mang theo 18 máy bay gồm tiêm kích Harrier II và trực thăng AW101 hoặc Sikorsky SH-3 Sea King.