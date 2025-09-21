Quân sự thế giới hôm nay (21-9): Nga ra mắt pháo phản lực phóng loạt Sarma mới

* Nga ra mắt pháo phản lực phóng loạt Sarma mới

Nga vừa cho ra mắt biến thể mới của pháo phản lực phóng loạt Sarma (9A52-4 Sarma) được đặt trên khung gầm xe tải Kamaz-63501, tại một buổi trưng bày ở nhà máy Motovilikhinskiye Zavody, thành phố Perm (vùng Urals, Nga).

Phiên bản trưng bày có buồng lái được gia cố chống đạn và mảnh pháo, mang 6 ống phóng cỡ nòng 300 mm, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tự động tích hợp dữ liệu trinh sát và định vị mục tiêu. Nhà sản xuất cho biết, đây là bước tiến tiếp theo sau các thử nghiệm lắp đặt các ống phóng cỡ nòng 300mm trên khung xe Kamaz, và là một trong nhiều hướng hiện đại hóa pháo phản lực tầm xa của Nga.

Biến thể pháo phản lực phóng loạt 9A52-4 Sarma. Ảnh: Military Informant

Thông số cơ bản của biến thể pháo phản lực phóng loạt Sarma được công bố gồm kích thước khung xe là 11,2m × 2,5m × 3,15m, trọng lượng tác chiến khoảng 24 tấn, khoảng sáng gầm xe 390mm và sử dụng động cơ diesel V8 (khoảng 360 mã lực). Phạm vi hoạt động được công bố là gần 1.000 km.