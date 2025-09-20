Quân sự thế giới hôm nay (20-9): Nga sắp cho “nghỉ hưu” tàu sân bay duy nhất?

* Nga sắp cho “nghỉ hưu” tàu sân bay duy nhất?
Theo Army Recognition, Nga đang chuẩn bị loại biên tàu sân bay duy nhất mang tên Kuznetsov. Kuznetsov là tàu tuần dương chở máy bay hạng nặng thuộc Dự án 1143.5, được đóng từ cuối thời kỳ Liên Xô với lượng giãn nước khoảng 58.000 tấn. Tàu sử dụng đường băng kiểu cầu bật và cấu hình STOBAR (cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh bằng dây hãm), cho phép tiêm kích Su-33 và MiG-29K cất cánh không cần máy phóng, đồng thời triển khai trực thăng Ka-27 và Ka-31 phục vụ chống ngầm, cảnh giới radar. Kuznetsov được tích hợp hệ thống vũ khí mạnh, gồm tên lửa chống hạm P-700 Granit, tên lửa phòng không Kinzhal và tổ hợp phòng thủ tầm gần Kashtan.
|Nga đang chuẩn bị loại biên tàu sân bay duy nhất Kuznetsov. Ảnh: Bộ quốc phòng Anh
Tuy nhiên, quá trình đại tu của Kuznetsov liên tục gặp sự cố, khiến tiến độ trì trệ và chi phí gia tăng. Hệ thống động lực thông thường gồm 8 nồi hơi và 4 tua-bin vốn đã ngốn nhiều công sức bảo dưỡng, trong khi thiếu hụt năng lực nhà máy sửa chữa, cùng việc đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện cao cấp, khiến việc tiếp tục duy trì tàu ngày càng kém khả thi.
Boong STOBAR tuy đơn giản hóa thiết kế nhưng giới hạn trọng tải cất cánh và tần suất xuất kích. Tàu vận hành hiệu quả với tiêm kích Su-33, MiG-29K và có thể hỗ trợ trực thăng, nhưng không thể đưa các loại máy bay cánh cố định hạng nặng như cảnh báo sớm trên không cất cánh. Vì thế, Hải quân Nga phải dựa vào trực thăng Ka-31 cho nhiệm vụ cảnh giới radar, hạn chế so với tàu sân bay CATOBAR (cất cánh nhờ máy phóng, hạ cánh bằng cáp hãm đà) có khả năng triển khai máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn.
Trong nhiều năm, Nga từng giới thiệu ý tưởng về các tàu sân bay mới như “Shtorm” hay “Lamantin”, với thiết kế hiện đại. Các dự án này đã thu hút được sự quan tâm và được đánh giá là mang tính biểu tượng, song việc biến bản vẽ thành chương trình thực tế với phân bổ ngân sách, đặt hàng thiết bị dài hạn và nền công nghiệp đủ sức chế tạo máy phóng, hệ thống hãm đà, động cơ và cơ sở hàng không là thách thức không nhỏ.
* Pháo phản lực PULS lần đầu tiên xuất hiện tại Serbia
Serbia đã chính thức được xác nhận là quốc gia mới nhất vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt PULS do Israel phát triển, sau khi một tổ hợp được sơn ngụy trang theo phong cách Serbia xuất hiện trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh “Sức mạnh đoàn kết” tại Belgrade. Sự kiện này diễn ra sau tuyên bố của Tập đoàn Elbit Systems về hợp đồng lớn ký với một khách hàng châu Âu giấu tên vào tháng 11-2024, nay được tiết lộ là Serbia.
Theo hợp đồng này, Serbia mua các tổ hợp PULS, máy bay không người lái (UAV) trinh sát cùng nhiều hệ thống điện tử và tình báo. Hợp đồng đầu tiên trị giá 335 triệu USD sẽ được triển khai trong vòng 3,5 năm, trong khi hợp đồng tiếp theo trị giá 1,635 tỷ USD kéo dài 5 năm, được xem là một trong những thương vụ quốc phòng lớn nhất của Serbia.
|PULS có thể bắn nhiều loại đạn pháo, tên lửa hành trình hoặc đạn tuần kích trong một số cấu hình. Ảnh: Armata_555
PULS là hệ thống pháo phản lực mô-đun. Mỗi xe mang 2 mô-đun phóng, có thể lắp nhiều loại đạn bao gồm: 36 đạn pháo Grad hoặc Accular cỡ 122mm có tầm bắn 35km, 26 quả LAR hoặc Accular cỡ 160mm có tầm bắn 40km, 8 đạn dẫn đường EXTRA tầm bắn 150km và tối đa 4 tên lửa Predator Hawk tầm bắn 300km với đầu đạn 160–200kg.
Hệ thống sử dụng dẫn đường GPS kết hợp quán tính, với độ chính xác từ 1-10m. PULS cũng có thể bắn tên lửa hành trình Delilah tầm bắn 250km và tích hợp đạn tuần kích SkyStriker, có khả năng trinh sát hoặc tấn công mục tiêu trên 100km.
Tại Serbia, hệ thống được lắp trên khung gầm xe tải Tatra 815-7 Force 6×6, giúp cơ động tốt trên nhiều địa hình và dễ tích hợp vào lực lượng pháo binh. Cùng với PULS, Serbia cũng mua UAV Hermes 900, một loại UAV tầm trung, bay cao, có thể mang tải trọng tới 350kg, bay liên tục khoảng 36 giờ. Chúng chủ yếu phục vụ trinh sát, giám sát, thu thập mục tiêu và trinh sát chiến trường, nhưng cũng có thể tích hợp tên lửa chống tăng Spike khi cần thiết. Sự kết hợp giữa Hermes và PULS hình thành vòng khép kín trinh sát - tấn công, mở rộng đáng kể tầm tác chiến của Serbia.
* Brazil mua trực thăng Airbus H145M
Brazil vừa tiết lộ kế hoạch mua sắm từ 10-12 trực thăng Airbus H145M nhằm nâng cao năng lực không quân lục quân của nước này. Việc mua sắm này diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Brazil đang thảo luận một đề xuất phân bổ tối thiểu 2% GDP hằng năm cho Bộ Quốc phòng và 35% chi tiêu quốc phòng tùy ý cho các dự án chiến lược.
Theo kế hoạch, các trực thăng H145M sẽ được lắp ráp tại cơ sở Helibras ở Itajubá, cho phép Brazil chủ động hơn trong bảo dưỡng và duy trì hoạt động. Dự kiến 4 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028, 4 chiếc tiếp theo sẽ được giao vào năm 2030. Hiện tại, vẫn chưa rõ H145M sẽ chỉ được bổ sung hay dần thay thế HM-1 (AS565 Panther), vốn đã được nâng cấp.
H145M là phiên bản quân sự của H145, được phát triển từ dòng Eurocopter EC145 và MBB/Kawasaki BK 117. Máy bay trang bị 2 động cơ Safran Arriel 2E với hệ thống điều khiển kỹ thuật số toàn phần, tích hợp buồng lái điện tử Helionix và hệ thống lái tự động 4 trục. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 3.800kg, mang tải trọng 1.893 kg, sức chứa 2 phi công cùng tối đa 10 binh sĩ. Trực thăng có thể mang tải trọng bên ngoài lên tới 1.600kg, tầm bay 637km với bình nhiên liệu tiêu chuẩn. Thiết kế cho phép tái cấu hình nhanh từ vận chuyển quân sang các nhiệm vụ khác như cứu thương, trinh sát hay yểm trợ hỏa lực, hoạt động tốt trong điều kiện địa hình cao và nhiệt độ khắc nghiệt.
|Trực thăng H145M đã được Lục quân Brazil đưa vào sử dụng. Ảnh: Airbus
H145M có thể lắp hệ thống vũ khí mô-đun HForce, cho phép mang thùng súng máy 12,7mm, pháo 20mm, đạn 70mm (dẫn đường và không dẫn đường). Trong tương lai, việc tích hợp tên lửa dẫn đường như Spike ER2 đã được xem xét cho thị trường xuất khẩu, cung cấp năng lực chống thiết giáp. Trực thăng còn có lớp giáp bảo vệ, bình nhiên liệu kín, thiết kế tăng cường khả năng sống sót khi va chạm và các trang bị tùy chọn như tời cứu hộ, radar tìm kiếm phục vụ nhiệm vụ trên biển hoặc cứu nạn. Nền tảng này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như vận chuyển quân, hậu cần, tấn công hạng nhẹ và cấp cứu đường không.