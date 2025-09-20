Quân sự thế giới hôm nay (20-9): Nga sắp cho “nghỉ hưu” tàu sân bay duy nhất?

* Nga sắp cho “nghỉ hưu” tàu sân bay duy nhất?

Theo Army Recognition, Nga đang chuẩn bị loại biên tàu sân bay duy nhất mang tên Kuznetsov. Kuznetsov là tàu tuần dương chở máy bay hạng nặng thuộc Dự án 1143.5, được đóng từ cuối thời kỳ Liên Xô với lượng giãn nước khoảng 58.000 tấn. Tàu sử dụng đường băng kiểu cầu bật và cấu hình STOBAR (cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh bằng dây hãm), cho phép tiêm kích Su-33 và MiG-29K cất cánh không cần máy phóng, đồng thời triển khai trực thăng Ka-27 và Ka-31 phục vụ chống ngầm, cảnh giới radar. Kuznetsov được tích hợp hệ thống vũ khí mạnh, gồm tên lửa chống hạm P-700 Granit, tên lửa phòng không Kinzhal và tổ hợp phòng thủ tầm gần Kashtan.

Nga đang chuẩn bị loại biên tàu sân bay duy nhất Kuznetsov. Ảnh: Bộ quốc phòng Anh

Tuy nhiên, quá trình đại tu của Kuznetsov liên tục gặp sự cố, khiến tiến độ trì trệ và chi phí gia tăng. Hệ thống động lực thông thường gồm 8 nồi hơi và 4 tua-bin vốn đã ngốn nhiều công sức bảo dưỡng, trong khi thiếu hụt năng lực nhà máy sửa chữa, cùng việc đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện cao cấp, khiến việc tiếp tục duy trì tàu ngày càng kém khả thi.

Boong STOBAR tuy đơn giản hóa thiết kế nhưng giới hạn trọng tải cất cánh và tần suất xuất kích. Tàu vận hành hiệu quả với tiêm kích Su-33, MiG-29K và có thể hỗ trợ trực thăng, nhưng không thể đưa các loại máy bay cánh cố định hạng nặng như cảnh báo sớm trên không cất cánh. Vì thế, Hải quân Nga phải dựa vào trực thăng Ka-31 cho nhiệm vụ cảnh giới radar, hạn chế so với tàu sân bay CATOBAR (cất cánh nhờ máy phóng, hạ cánh bằng cáp hãm đà) có khả năng triển khai máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn.