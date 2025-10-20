Quân sự thế giới hôm nay (20-10): Vì sao tiêm kích JF-17 của Pakistan có mặt ở Azerbaijan?

* Vì sao tiêm kích JF-17 của Pakistan có mặt ở Azerbaijan?
Hình ảnh tiêm kích JF-17 xuất hiện trên đường băng của Azerbaijan vào ngày 19-10 đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải Baku đã tiếp nhận lô máy bay này đầu tiên. Tuy nhiên, Không quân Pakistan sau đó xác nhận các tiêm kích JF-17 có mặt tại Azerbaijan để tham gia cuộc diễn tập song phương mang tên Indus Shield Alpha.
Chuyến bay được thực hiện liên tục từ Pakistan nhờ tiếp dầu trên không bằng máy bay IL-78 của Không quân Pakistan. Diễn biến này trùng với kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân của Azerbaijan. Chính phủ Azerbaijan cho biết, Baku đã ký hợp đồng mua 40 tiêm kích JF-17 Block III trị giá khoảng 4,6 tỷ USD, kèm theo gói đầu tư 2 tỷ USD.
Đây là thương vụ quốc phòng lớn nhất của Pakistan, đồng thời biến Azerbaijan thành khách hàng nước ngoài lớn nhất của dòng máy bay này.
|Tiêm kích đa nhiệm JF-17 Block III của Không quân Pakistan trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Không quân Pakistan
JF-17 là tiêm kích hạng nhẹ, đa nhiệm, có khả năng tuần tra không phận, đánh chặn tầm xa ngoài tầm nhìn và tấn công chính xác với chi phí vận hành thấp. Phiên bản Azerbaijan đặt mua là Block III, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử nâng cấp, cùng khả năng tích hợp vũ khí không đối không tầm xa hiện đại. Đáng chú ý, dòng máy bay này có thể mang tên lửa PL-15 và PL-10.
Lần đầu tiên bay thử vào năm 2019, JF-17 Block III đưa dòng máy bay này lên tầm năng lực cao hơn trong khi vẫn giữ được ưu điểm dễ bảo trì và hiệu quả về chi phí - những yếu tố khiến các phiên bản trước đó được ưa chuộng.
* Ấn Độ phóng thành công tên lửa Nag Mk II từ xe tăng Zorawar
Ấn Độ mới đây đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường Nag Mk II từ xe tăng hạng nhẹ Zorawar ở chế độ tấn công đột nóc, đạt độ chính xác cao.
Việc kết hợp Zorawar với Nag Mk II được đánh giá giúp Ấn Độ nâng tầm xe tăng hạng nhẹ từ phương tiện cơ động đơn thuần thành công cụ chiến đấu cơ động, chính xác, phù hợp môi trường tác chiến khắc nghiệt. Nếu các thử nghiệm tiếp theo xác nhận khả năng phóng tên lửa đột nóc từ khung gầm xe tối ưu cho địa hình núi cao, Lục quân Ấn Độ sẽ sở hữu một phương tiện cơ động, bền bỉ, sản xuất trong nước, có thể hoạt động ở những nơi xe tăng hạng nặng không thể hoạt động và tạo ra hiệu quả tấn công tầm xa mà tác chiến thiết giáp hiện đại đòi hỏi.
|Xe tăng Zorawar phóng thử thành công tên lửa chống tăng Nag Mk II. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch sản xuất khoảng 354 xe tăng hạng nhẹ, trong đó 59 chiếc thuộc lô đầu tiên do DRDO và Larsen & Toubro thực hiện, phần còn lại sẽ được đấu thầu cạnh tranh khi sản xuất được mở rộng. Chi phí sản xuất dự kiến sẽ giảm dần nhờ quá trình nội địa hóa linh kiện và kinh nghiệm khi chuyển từ sản xuất thử sang sản xuất hàng loạt.
Xe tăng Zorawar được trang bị tháp pháo John Cockerill dòng 3000 (mẫu 3105), gắn pháo nòng trơn cỡ 105mm áp suất cao, cùng hệ thống ngắm ổn định ngày - đêm, giúp kíp xe có thể khai hỏa trực tiếp vào mục tiêu bọc thép hoặc công sự. Điểm mới là tích hợp tên lửa chống tăng Nag Mk II thế hệ thứ ba, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng “bắn và quên” và tấn công mục tiêu theo hình thức đột nóc, với tầm bắn ước tính từ 7 đến 10km. Nhờ đó, kíp xe có thể hạ mục tiêu từ sau vật cản hoặc sườn núi mà không cần lộ diện lâu.
Khởi động sau năm 2020, được phê duyệt năm 2022 và hoàn tất thử nghiệm bắn toàn diện chỉ sau khoảng 2 năm, nguyên mẫu Zorawar trang bị động cơ diesel Cummins VTA903E-T760 (khoảng 760 mã lực) kết hợp hộp số RENK HMPT-800, đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng khoảng 30 mã lực/tấn ở trọng lượng chiến đấu 25 tấn.
Gói động cơ này, cùng hệ thống treo thủy-khí và kiến trúc mô-đun, cho phép xe leo dốc lớn, vượt sông suối và cơ động nhanh hơn so với các lớp xe tăng hạng nặng như T-72/T-90 ở độ cao lớn.
* L3Harris và IAI hợp tác phát triển máy bay tấn công Blue Sky Warden
Tập đoàn L3Harris Technologies (Mỹ) và Israel Aerospace Industries (IAI) vừa công bố hợp tác chiến lược phát triển máy bay tấn công Blue Sky Warden cho Israel.
Dựa trên thiết kế OA-1K Skyraider II đang được trang bị cho Bộ tư lệnh tác chiến đặc biệt Mỹ (SOCOM), mẫu máy bay mới sẽ kết hợp khả năng tấn công chính xác với hệ thống trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo. Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về đồng phát triển và tích hợp công nghệ để đáp ứng yêu cầu quốc phòng tương lai.
OA-1K Skyraider II được SOCOM chọn thay thế phi đội U-28A Draco vào năm 2022. Phát triển trên khung Air Tractor AT-802U, máy bay có thể cất, hạ cánh trên đường băng ngắn và hoạt động với hỗ trợ hậu cần tối thiểu. OA-1K có thời gian tuần tra hơn 6 giờ, phù hợp cho nhiệm vụ quan sát kéo dài và điều phối tấn công ở những khu vực mà máy bay lớn khó triển khai.
Với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 7.250kg, OA-1K mang tải trọng tới 3.630kg, hỗ trợ mang nhiều loại vũ khí dẫn đường như tên lửa AGM-114 Hellfire, bom JDAM 227kg, bom laser GBU-12 Paveway II và tên lửa APKWS 70mm.
Máy bay có thể trang bị pháo GAU-19 cỡ 12,7mm, tăng khả năng tấn công tầm thấp. Hệ thống vũ khí tích hợp cùng tổ hợp cảm biến đa phổ gồm gồm thiết bị ngắm quang - hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp cho nhiệm vụ ngày và đêm, cùng biện pháp hỗ trợ tác chiến điện tử giúp phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực.
|Máy bay OA-1K Skyraider II, nền tảng cơ sở cho biến thể Blue Sky Warden, do L3Harris và IAI hợp tác phát triển cho Bộ Quốc phòng Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Ngoài hỏa lực mạnh, OA-1K còn nổi bật ở khả năng duy trì hoạt động lâu dài. Máy bay chỉ cần một tổ bảo dưỡng nhỏ và có thể được tiếp nhiên liệu, nạp vũ khí trong vòng 30 phút.
Phiên bản Blue Sky Warden dành cho Israel sẽ giữ nguyên khả năng bay và độ bền chiến đấu của OA-1K, nhưng được cấu hình lại với hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn mở do Israel phát triển. IAI sẽ cung cấp máy tính nhiệm vụ thiết kế riêng, hỗ trợ phần mềm nội địa cùng các hệ thống trinh sát tín hiệu, trinh sát thông tin liên lạc và cảm biến quang học tiên tiến. Tất cả được tích hợp trong cấu trúc mô-đun có thể thay đổi nhanh, cho phép máy bay chuyển đổi linh hoạt giữa các nhiệm vụ.