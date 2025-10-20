Quân sự thế giới hôm nay (20-10): Vì sao tiêm kích JF-17 của Pakistan có mặt ở Azerbaijan?

* Vì sao tiêm kích JF-17 của Pakistan có mặt ở Azerbaijan?

Hình ảnh tiêm kích JF-17 xuất hiện trên đường băng của Azerbaijan vào ngày 19-10 đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải Baku đã tiếp nhận lô máy bay này đầu tiên. Tuy nhiên, Không quân Pakistan sau đó xác nhận các tiêm kích JF-17 có mặt tại Azerbaijan để tham gia cuộc diễn tập song phương mang tên Indus Shield Alpha.

Chuyến bay được thực hiện liên tục từ Pakistan nhờ tiếp dầu trên không bằng máy bay IL-78 của Không quân Pakistan. Diễn biến này trùng với kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân của Azerbaijan. Chính phủ Azerbaijan cho biết, Baku đã ký hợp đồng mua 40 tiêm kích JF-17 Block III trị giá khoảng 4,6 tỷ USD, kèm theo gói đầu tư 2 tỷ USD.

Đây là thương vụ quốc phòng lớn nhất của Pakistan, đồng thời biến Azerbaijan thành khách hàng nước ngoài lớn nhất của dòng máy bay này.

Tiêm kích đa nhiệm JF-17 Block III của Không quân Pakistan trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Không quân Pakistan

JF-17 là tiêm kích hạng nhẹ, đa nhiệm, có khả năng tuần tra không phận, đánh chặn tầm xa ngoài tầm nhìn và tấn công chính xác với chi phí vận hành thấp. Phiên bản Azerbaijan đặt mua là Block III, được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động, hệ thống điện tử hàng không và tác chiến điện tử nâng cấp, cùng khả năng tích hợp vũ khí không đối không tầm xa hiện đại. Đáng chú ý, dòng máy bay này có thể mang tên lửa PL-15 và PL-10.