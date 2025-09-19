Quân sự thế giới hôm nay (19-9): Nga mở rộng đơn đặt hàng xe chiến đấu BMPT Terminator

* Lục quân Cộng hòa Séc sẽ trang bị hệ thống radar PLESS

Tờ Armadninoviny của Cộng hòa Séc đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này vừa phê duyệt việc mua 3 hệ thống radar thụ động PLESS của Công ty quốc phòng ERA với giá 94 triệu USD.

PLESS là radar thụ động, không phát ra tín hiệu riêng, khiến radar gần như "vô hình" trước đối phương. Điều này cho phép radar giám sát mục tiêu trong thời gian dài ở khoảng cách xa, có thể sâu trong lãnh thổ đối phương hoặc trên biển.

Hệ thống radar PLESS có khả năng theo dõi các mục tiêu di chuyển nhanh như máy bay và UAV. Ảnh: ERA

Radar có thể xác định vị trí và loại vật thể tĩnh hay di chuyển chậm, thường là tàu chiến và radar của đối phương. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng theo dõi các mục tiêu di chuyển nhanh, như máy bay và UAV. Một lợi thế khác của radar PLESS là khả năng phát hiện các vật thể nằm ngoài đường chân trời, nơi mà các radar thông thường không phát huy hiệu quả.

Theo nhà sản xuất, một radar cố định và 2 radar di động có thể phát hiện UAV và theo dõi mục tiêu ở phạm vi lên tới 700km. Các hệ thống radar mới này sẽ hỗ trợ radar VERA-NG tiên tiến mà Cộng hòa Séc đã trang bị trước đó.