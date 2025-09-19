Quân sự thế giới hôm nay (19-9): Nga mở rộng đơn đặt hàng xe chiến đấu BMPT Terminator

* Lục quân Cộng hòa Séc sẽ trang bị hệ thống radar PLESS
Tờ Armadninoviny của Cộng hòa Séc đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này vừa phê duyệt việc mua 3 hệ thống radar thụ động PLESS của Công ty quốc phòng ERA với giá 94 triệu USD.
PLESS là radar thụ động, không phát ra tín hiệu riêng, khiến radar gần như "vô hình" trước đối phương. Điều này cho phép radar giám sát mục tiêu trong thời gian dài ở khoảng cách xa, có thể sâu trong lãnh thổ đối phương hoặc trên biển.
|Hệ thống radar PLESS có khả năng theo dõi các mục tiêu di chuyển nhanh như máy bay và UAV. Ảnh: ERA
Radar có thể xác định vị trí và loại vật thể tĩnh hay di chuyển chậm, thường là tàu chiến và radar của đối phương. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng theo dõi các mục tiêu di chuyển nhanh, như máy bay và UAV. Một lợi thế khác của radar PLESS là khả năng phát hiện các vật thể nằm ngoài đường chân trời, nơi mà các radar thông thường không phát huy hiệu quả.
Theo nhà sản xuất, một radar cố định và 2 radar di động có thể phát hiện UAV và theo dõi mục tiêu ở phạm vi lên tới 700km. Các hệ thống radar mới này sẽ hỗ trợ radar VERA-NG tiên tiến mà Cộng hòa Séc đã trang bị trước đó.
Trước các mối đe dọa trên không ngày càng tăng, đặc biệt là UAV, việc trang bị radar PLESS sẽ giúp Lục quân Cộng hòa Séc nâng cao khả năng phòng thủ chiến lược và tác chiến.
* Anh ra mắt UAV TigerShark
Tại Triển lãm quốc phòng DSEI 2025 ở London, Công ty MGI Engineering đã cho ra mắt UAV TigerShark tấn công tầm xa, với chi phí thấp hơn so với tên lửa hành trình thông thường.
TigerShark có thể mang tải trọng từ 200 đến 300kg, tốc độ bay hành trình 650km/giờ và tốc độ tối đa 750km/giờ. Tầm bay phụ thuộc vào cấu hình bay và tải trọng: 550km trong trường hợp tải trọng tối đa và vận tốc tối đa; 900km đối với tải trọng tối đa, tốc độ bay hành trình.
Theo nhà sản xuất, trọng lượng rỗng của tên lửa là 170kg và trọng lượng cất cánh tối đa là 800kg.
|TigerShark là vũ khí có tốc độ cao, tầm xa, dùng cho các nhiệm vụ tấn công sâu vào các mục tiêu có giá trị cao. Ảnh: Army Recognition
TigerShark được trang bị 1 tua-bin khí Argive A1100, có thể sử dụng các nhiên liệu thông thường như Jet A1 và diesel. Hệ thống dễ dàng triển khai từ các vị trí đã được chuẩn bị sẵn hoặc bệ phóng gắn trên xe mà không cần đường băng dài.
TigerShark có cấu trúc composite, mũi máy bay in 3D, được trang bị hệ thống điện tử hàng không, có thể hoạt động trong môi trường không có hệ thống định vị toàn cầu GPS hay hạn chế liên lạc. Về mặt vận hành, TigerShark được thiết kế để phóng loạt nhằm áp đảo và làm tê liệt các hệ thống phòng không của đối phương.
Dự kiến, TigerShark sẽ được cung cấp cho các đối tác của MGI từ tháng 10 năm nay.
* Nga mở rộng đơn đặt hàng xe chiến đấu BMPT Terminator
Theo hãng tin TASS, Giám đốc Tập đoàn Uralvagonzavod (thuộc Rostec) Alexander Potapov mới đây xác nhận, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tăng số lượng đặt hàng xe chiến đấu BMPT Terminator. Tuy nhiên, TASS không nêu cụ thể đơn hàng cho BMPT Terminator 1, Terminator 2 hay cả hai.
Ra mắt lần đầu tiên năm 2008 tại Triển lãm vũ khí Expo Arms của Nga, BMPT Terminator 1 (Kẻ hủy diệt) được phát triển dựa trên khung gầm T-72. Xe được trang bị 2 pháo tự động 2A42 30mm, một súng máy đồng trục PKTM 7,62mm. Các pháo này có thể bắn nhiều loại đạn như APERS-T (đạn chống bộ binh), HEF-I (đạn nổ mạnh phân mảnh), AP-T (đạn xuyên giáp) và KE (đạn động năng).
Xe còn được trang bị 2 súng phóng lựu tự động 30mm, cùng 4 tên lửa chống tăng Ataka. Hệ thống điều khiển hỏa lực đa kênh cho phép tấn công mục tiêu cả ngày lẫn đêm, kể cả trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Xe cũng được trang bị súng phóng lựu khói và hệ thống phát hiện laser để cải thiện khả năng sống sót.
|Được phát triển trên khung gầm T-72, BMPT-72 (Terminator 2) kết hợp pháo 30mm, tên lửa chống tăng Ataka và khả năng bảo vệ được tăng cường, để hoạt động trong môi trường đô thị phức tạp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Về khả năng bảo vệ, Terminator sử dụng giáp cơ bản của T-72, được gia cố bằng các mô-đun giáp phản ứng nổ và giáp thanh gắn phía sau để chống đạn rocket.
Với trọng lượng 47 tấn, BMPT được trang bị động cơ diesel B92C2 công suất 1.000 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 65km/giờ, tầm hoạt động 550km. Những đặc điểm này khiến xe trở thành phương tiện bọc thép mạnh mẽ hỗ trợ xe tăng trong tác chiến đô thị cũng như trên địa hình trống trải.
BMPT-72, còn được gọi là Terminator 2, ra mắt năm 2013, cũng được phát triển dựa trên khung gầm T-72. Phiên bản này được trang bị tháp pháo cơ điện tử hoàn toàn không người lái mới, hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp và kíp lái giảm còn 3 thay vì 5 người. Đáng chú ý, phiên bản này loại bỏ 2 súng phóng lựu tự động để cải thiện độ gọn nhẹ và độ tin cậy. Terminator 2 cũng có các hệ thống số hóa và khả năng bảo vệ tháp pháo tốt hơn.