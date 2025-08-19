Quân sự thế giới hôm nay (19-8): Belarus tiếp nhận tiêm kích Su-30SM2 mới từ Nga

* Belarus tiếp nhận thêm tiêm kích Su-30SM2 từ Nga
Truyền thông Belarus đưa tin nước này vừa tiếp nhận lô tiêm kích Su-30SM2 từ Nga. Đây là dòng tiêm kích hiện đại, được coi là “xương sống” mới của lực lượng phòng không Belarus trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.
Theo đánh giá của quan chức quân sự Belarus, Su-30SM2 vượt trội so với phiên bản cũ nhờ tầm phát hiện mục tiêu tăng gấp gần 3 lần, hệ thống điện tử hàng không và dẫn đường cải tiến cho phép hoạt động độc lập, cùng khả năng mang nhiều loại vũ khí chính xác.
|Su-30SM2 là tiêm kích đa nhiệm 2 động cơ, sở hữu radar tiên tiến, vũ khí chính xác tầm xa và khả năng cơ động vượt trội, được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus
Máy bay sử dụng động cơ AL-41F-1S với lực đẩy lớn, đạt tốc độ 2.470 km/giờ, tầm bay trên 3.000km và mở rộng hơn 5.000km khi tiếp dầu trên không. Với trần bay 17.300m và hệ thống điều khiển vector lực đẩy, Su-30SM2 đặc biệt linh hoạt trong không chiến tầm gần.
Nền tảng này được trang bị radar mảng pha quét điện tử N035 Irbis-E, khả năng theo dõi 30 mục tiêu cùng lúc, tấn công 8 mục tiêu và phát hiện mục tiêu từ khoảng cách tới 400km. Buồng lái được hiện đại hóa với màn hình kỹ thuật số và mũ được trang bị hệ thống ngắm, giúp phi công phản ứng nhanh trong tác chiến.
Su-30SM2 có 12 giá treo, tải trọng vũ khí hơn 8 tấn, mang nhiều loại tên lửa đối không từ tầm ngắn đến tầm xa, cùng các loại tên lửa đối đất, chống hạm và bom dẫn đường chính xác. Ngoài ra, nền tảng còn trang bị pháo 30mm cho cận chiến. Nhờ đó, nền tảng nảy có thể đảm nhận cả vai trò phòng thủ lẫn tấn công, từ đánh chặn máy bay ở cự ly xa đến tiến hành đòn tấn công sâu vào hạ tầng đối phương.
* Lục quân Anh nghiên cứu kết hợp trực thăng Apache với UAV
Lục quân Anh đang thúc đẩy bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa lực lượng khi nghiên cứu kết hợp trực thăng tấn công AH-64E Apache với máy bay không người lái (UAV) nhằm tăng khả năng sống sót và hỏa lực trên chiến trường.
Theo Army Recognition, một hội thảo với chủ đề “Nền tảng hợp tác tự hành trên bộ” (LACP) sẽ được tổ chức trong tuần này tại Dorset để thảo luận về việc phát triển loại UAV thế hệ mới có thể phối hợp tác chiến với Apache. Sự kiện này diễn ra không lâu sau khi Anh đưa vào biên chế 50 trực thăng AH-64E Apache mới tiếp nhận.
Theo đó, hệ thống mới sẽ được thiết kế để UAV có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với sự can thiệp tối thiểu từ con người. Các nền tảng này sẽ đảm nhiệm nhiều vai trò như trinh sát, chỉ thị mục tiêu, tấn công, tác chiến điện tử... để tăng độ sống sót cho trực thăng.
|Anh nghiên cứu kết hợp trực thăng Apache với UAV nhằm nâng cao khả năng sống sót trong môi trường tác chiến cường độ cao. Ảnh: Lục quân Anh
Về mặt kỹ thuật, AH-64E Apache hiện là một trong những trực thăng tấn công tiên tiến nhất, trang bị động cơ T700-GE-701D cải tiến, cánh quạt composite giúp tăng lực nâng và độ linh hoạt, cùng radar Longbow, hệ thống cảm biến hiện đại, đường truyền dữ liệu bảo mật, bảo đảm kết nối theo thời gian thực. Mẫu trực thăng Apache mà Anh mới tiếp nhận được đánh giá là vượt trội so với biến thể Mk1 đã được cho “nghỉ hưu”, với động cơ cải tiến, cảm biến hiện đại và hỏa lực mạnh hơn. Nền tảng này hiện có thể mang theo tới 76 rocket Hydra 70mm, 16 tên lửa Hellfire và pháo xích M230 cỡ 30mm với 1.200 viên đạn, mang lại sức mạnh tấn công vượt trội.
UAV trong chương trình LACP được kỳ vọng sẽ tăng năng lực của Apache nhờ khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, mang tải trọng trên 200kg và có cấu trúc mô-đun, cho phép lắp đặt thiết bị trinh sát, vũ khí chính xác hoặc thiết bị tác chiến điện tử. Khi kết hợp, hệ thống người lái - không người lái này sẽ tạo ra hiệu ứng “nhân bội lực lượng”, mở rộng tầm hoạt động và hỏa lực của trực thăng.
Về mặt tác chiến, việc phối hợp UAV với Apache mang lại lợi thế chiến lược trong môi trường tranh chấp. UAV có thể xâm nhập vùng nguy hiểm để phát hiện, chế áp hoặc gây nhiễu hệ thống phòng không đối phương, từ đó giúp Apache tấn công từ khoảng cách an toàn.
* Philippines cân nhắc sản xuất tàu tuần tra xa bờ do Ấn Độ thiết kế
Philippines đang xem xét khả năng sản xuất trong nước dòng tàu tuần tra xa bờ thế hệ mới (NGOPV) do Ấn Độ thiết kế để trang bị cho lực lượng cảnh sát biển nước này.
Theo Hải quân Ấn Độ, NGOPV có khả năng thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, chống buôn lậu, tác chiến thủy lôi, đồng thời hỗ trợ sơ tán dân sự, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ các cơ sở ngoài khơi. Tàu có lượng giãn nước từ 2.500 đến 2.900 tấn, dài 105-110m, mớn nước 4-5m. Nền tảng này được trang bị 2 động cơ diesel, tốc độ tối đa 46km/giờ, tầm hoạt động khoảng 15.700km, thời gian hoạt động tối thiểu 60 ngày, có thể chở 20 sĩ quan và 130 thủy thủ. Hệ thống không quân trên tàu gồm sân đáp và nhà chứa trực thăng 15 tấn hoặc UAV, kèm hệ thống di chuyển, tiếp nhiên liệu và hỗ trợ hạ cánh trong điều kiện ban đêm.
|Tàu NGOPV có lượng giãn nước từ 2.500 đến 2.900 tấn, dài 105-110m, mớn nước 4-5m. Ảnh: GRSE
Tàu được trang bị pháo hải quân 76mm, hệ thống vũ khí tầm gần, tên lửa phòng không vác vai và súng máy 12,7mm. Nền tảng này cũng có khả năng mang tải trọng tác chiến thủy lôi và hỗ trợ trực thăng triển khai ngư lôi hạng nhẹ, giúp mở rộng năng lực chống ngầm.
Động thái này được đánh giá không chỉ phù hợp với chương trình hiện đại hóa quốc phòng mà còn thúc đẩy công nghiệp đóng tàu trong nước thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ. Quan hệ với Ấn Độ cũng giúp Philippines đa dạng hóa nguồn cung khí tài, giảm phụ thuộc vào một số đối tác truyền thống và củng cố hợp tác quốc phòng khu vực.
TRẦN HOÀI (tổng hợp)