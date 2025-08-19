Quân sự thế giới hôm nay (19-8): Belarus tiếp nhận tiêm kích Su-30SM2 mới từ Nga

* Belarus tiếp nhận thêm tiêm kích Su-30SM2 từ Nga

Truyền thông Belarus đưa tin nước này vừa tiếp nhận lô tiêm kích Su-30SM2 từ Nga. Đây là dòng tiêm kích hiện đại, được coi là “xương sống” mới của lực lượng phòng không Belarus trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá của quan chức quân sự Belarus, Su-30SM2 vượt trội so với phiên bản cũ nhờ tầm phát hiện mục tiêu tăng gấp gần 3 lần, hệ thống điện tử hàng không và dẫn đường cải tiến cho phép hoạt động độc lập, cùng khả năng mang nhiều loại vũ khí chính xác.

Su-30SM2 là tiêm kích đa nhiệm 2 động cơ, sở hữu radar tiên tiến, vũ khí chính xác tầm xa và khả năng cơ động vượt trội, được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không lẫn tấn công mặt đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Belarus

Máy bay sử dụng động cơ AL-41F-1S với lực đẩy lớn, đạt tốc độ 2.470 km/giờ, tầm bay trên 3.000km và mở rộng hơn 5.000km khi tiếp dầu trên không. Với trần bay 17.300m và hệ thống điều khiển vector lực đẩy, Su-30SM2 đặc biệt linh hoạt trong không chiến tầm gần.