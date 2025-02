Quân sự thế giới hôm nay (19-2): Vì sao Ấn Độ muốn mua 1.000 trực thăng mới?

Trong danh sách tính năng đề xuất, New Delhi yêu cầu trực thăng phải có khả năng hoạt động ở độ cao lên đến 5.500m và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, máy bay phải được trang bị camera ngày-đêm tiên tiến để thu thập thông tin tình báo và giám sát theo thời gian thực, qua đó giảm sự phụ thuộc vào các cuộc tuần tra trên bộ ở địa hình biên giới phức tạp cũng như cho phép phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa an ninh nếu có.

The Defense Post đưa tin, quân đội Ấn Độ vừa công bố kế hoạch mua tới 1.000 trực thăng nội địa mới nhằm mục đích tăng cường khả năng tuần tra, giám sát, quản lý, bảo vệ lãnh thổ ở các khu vực biên giới nhất là vùng cao.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ đang dựa vào nhiều nền tảng máy bay không người lái nội địa và nhập khẩu để giám sát từ trên không, chẳng hạn như máy bay không người lái Heron do Israel sản xuất hay máy bay không người lái SWITCH của công ty Ấn Độ Ideaforge Technology. Vì vậy, việc triển khai kế hoạch mua khí tài nội địa sẽ góp phần đẩy mạnh chiến lược “Make in India” (do Ấn Độ sản xuất) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

* Estonia ra mắt robot chiến đấu với động cơ hybrid

Theo Defence Blog, trong khuôn khổ Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2025 đang diễn ra tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), công ty Milrem Robotics của Estonia đã giới thiệu robot chiến đấu bánh lốp có tên gọi là Havoc trang bị động cơ hybrid.

Thông cáo báo chí của Milrem Robotics cho hay, nền tảng này có nhiều điểm chung với các sản phẩm khác của công ty, bao gồm mẫu xe chiến đấu tự hành bánh xích (RCV), giúp giảm chi phí mua sắm và bảo trì cũng như hợp lý hóa công tác hậu cần.