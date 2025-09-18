Quân sự thế giới hôm nay (18-9): Nga thử nghiệm hệ thống Bastion với tên lửa Onyx

* Nga thử nghiệm hệ thống Bastion với tên lửa Onyx

Hạm đội phương Bắc của Nga mới đây đã triển khai hệ thống phòng thủ bờ Bastion, sử dụng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx nhằm vào mục tiêu giả định ở khoảng cách hơn 200km. Theo hãng tin TASS, hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 giữa Nga và Belarus.

Bastion, với tên chính thức K-300P, là một tổ hợp phòng thủ bờ biển cơ động, đặt trên khung gầm xe MZKT-7930 8×8, có khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Mỗi bệ phóng mang hai tên lửa P-800 Oniks đặt trong ống phóng kín. Oniks dùng động cơ đẩy nhiên liệu rắn khi khai hỏa, sau đó chuyển sang động cơ ramjet (động cơ phản lực thẳng) nhiên liệu lỏng, đạt tốc độ 3.062km/giờ. Tên lửa có thể bay bám biển ở độ cao thấp hoặc theo quỹ đạo cao để mở rộng tầm bắn. Hệ thống dẫn đường quán tính, cập nhật vệ tinh và radar chủ động giai đoạn cuối giúp Oniks tấn công chính xác ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử.

Trong cuộc tập trận, Bastion đã phóng tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx nhằm vào mục tiêu giả định ở khoảng cách hơn 200km. Ảnh: TASS

Tầm bắn Oniks thường trong khoảng 300–600km, trong khi phiên bản xuất khẩu Yakhont bị giới hạn khoảng 300km. Được trang bị đầu đạn nặng 200–250kg, tên lửa có thể vô hiệu hóa tàu chiến cỡ lớn. Với tốc độ cao, khả năng cơ động giai đoạn cuối và diện tích phản xạ tín hiệu radar nhỏ, Oniks gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng thủ hiện đại. Bastion còn tích hợp với radar tầm xa và mạng lưới giám sát bờ biển, tạo thành tổ hợp trinh sát – tấn công nhiều lớp.