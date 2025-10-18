Quân sự thế giới hôm nay (18-10): Đức mua thêm 20 tiêm kích Eurofighter

* Đức ký hợp đồng mua 20 tiêm kích Eurofighter
Military Watch đưa tin, Bộ Quốc phòng Đức đã ký hợp đồng mua 20 máy bay chiến đấu Eurofighter mới, dự kiến giao hàng trong giai đoạn 2031-2034, nâng tổng số tiêm kích Eurofighter mà Đức đặt hàng lên 58 chiếc.
|Tiêm kích Eurofighter (trên) và tiêm kích F-35. Ảnh: Military Watch
Động thái này của Đức là nhằm đảm bảo tính liên tục của dây chuyền sản xuất trong chuỗi cung ứng quốc phòng châu Âu trong bối cảnh chương trình Eurofighter liên tục thất bại khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chương trình chỉ nhận được các đơn hàng nhỏ từ Áo và các quốc gia Vùng Vịnh. Cả hai đối tác chính là Đức và Vương quốc Anh đều đã phải đặt mua máy bay F-35A của Mỹ. Đáng chú ý, Anh đã ngừng kế hoạch mua thêm Eurofighter và đang rút dần loại máy bay này ra khỏi biên chế.
Thêm vào đó, các nhà phân tích và một số quan chức quốc phòng Đức đang kêu gọi phân bổ ngân sách nhiều hơn cho F-35, vốn được coi là mang lại “hiệu suất chiến đấu ở một cấp độ hoàn toàn khác” với chi phí tương đương hoặc thấp hơn. Eurofighter đã thua F-35 trong tất cả các cuộc đấu thầu như ở Hàn Quốc và Phần Lan.
Một điểm yếu lớn của Eurofighter trong những năm đầu là việc sử dụng radar mảng pha quét cơ học đã lỗi thời, kém hiệu quả và dễ bị gây nhiễu. Việc chuyển đổi sang radar mảng pha điện tử hiện đại chỉ bắt đầu được đưa vào từ năm 2019, chậm gần 20 năm so với các chương trình của Mỹ. Hiện tại, tương lai của chương trình Eurofighter có thể phải dựa vào chiến lược tập trung xuất khẩu cho các khách hàng không thể mua F-35 vì lý do chính trị, tương tự như chiến lược của máy bay Rafale của Pháp.
* Lục quân Mỹ tiếp tục thử nghiệm hệ thống C2 thế hệ mới
Theo Defense One, Lục quân Mỹ đang tiến hành thử nghiệm thực địa lần thứ hai với nguyên mẫu Hệ thống chỉ huy và Kiểm soát (C2) thế hệ tiếp theo, có tên gọi là Ivy Sting 2, chỉ 3 tháng sau khi trao hợp đồng cho Anduril. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm tại là đánh giá khả năng của hệ thống trong các tình huống thực tế như xử lý các mục tiêu đột nhập không phận và rút ngắn thời gian chuẩn bị hỏa lực.
|Pháo M777 của Lục quân Mỹ trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Lục quân Mỹ
Trọng tâm lớn nhất của chương trình này không chỉ là phần mềm C2 mà là việc định hình lại cách thức Lục quân phát triển hệ thống. Thay vì chờ đợi một hệ thống hoàn hảo và bắt đầu trang bị lại khi hệ thống cũ lỗi thời, Lục quân Mỹ đang áp dụng cách tiếp cận “vòng lặp” tương tự như phát triển phần mềm thương mại. Điều này cho phép tích hợp liên tục các công nghệ đã được chứng minh hiệu quả từ nhiều đối tác khác nhau (hiện bao gồm Govini và Strive Works) vào hệ thống và cập nhật hệ thống một cách nhanh chóng.
Anduril, thông qua phần mềm mạng Lattice Mesh của mình, cho rằng việc họ giúp Lục quân tạo ra một quy trình “vòng lặp” có thể là thành công lớn nhất của chương trình phát triển hệ thống C2, giúp Lục quân Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ.
* EU đạt thỏa thuận tạm thời về Chương trình Công nghiệp quốc phòng châu Âu
Theo Anadolu, EU đã đạt được thỏa thuận tạm thời về Chương trình Công nghiệp quốc phòng Châu Âu (EDIP), đầu tư trị giá 1,5 tỷ Euro cho giai đoạn 2025–2027, nhằm mục tiêu tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của EU và nâng cao tính cạnh tranh của cơ sở công nghệ và công nghiệp quốc phòng Châu Âu.
|EU đạt thỏa thuận tạm thời về Chương trình Công nghiệp quốc phòng châu Âu. Ảnh: aa.com
Những điểm chính của thỏa thuận gồm: Phân bổ 1,5 tỷ Euro dưới dạng tài trợ để thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng dài hạn giữa các quốc gia thành viên EU; Hỗ trợ Ukraine khoảng 300 triệu Euro theo hình thức hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine và tạo điều kiện để các công ty Ukraine tham gia vào các dự án quốc phòng lợi ích chung châu Âu (EDPCI); đặt ra nguyên tắc giới hạn chi phí linh kiện có nguồn gốc từ các nước ngoài EU và các quốc gia liên kết không quá 35% tổng chi phí ước tính của thành phẩm; thiết lập cơ chế đảm bảo an ninh nguồn cung ban đầu của EU trong lĩnh vực quốc phòng, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận kịp thời và đáng tin cậy tới các sản phẩm và linh kiện quốc phòng khi xảy ra khủng hoảng; tạo ra một cơ chế bán hàng quân sự, bao gồm một danh mục tập trung các sản phẩm quốc phòng và khả năng thiết lập các nhóm sản phẩm để đẩy nhanh việc giao hàng.
Thỏa thuận này được coi là một bước tiến cụ thể hướng tới việc tăng cường quyền tự chủ chiến lược và khả năng phòng thủ của EU trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Sau thỏa thuận tạm thời này, văn bản cần được Nghị viện và Hội đồng EU chính thức phê chuẩn.