Quân sự thế giới hôm nay (18-10): Đức mua thêm 20 tiêm kích Eurofighter

Theo Defense One, Lục quân Mỹ đang tiến hành thử nghiệm thực địa lần thứ hai với nguyên mẫu Hệ thống chỉ huy và Kiểm soát (C2) thế hệ tiếp theo, có tên gọi là Ivy Sting 2, chỉ 3 tháng sau khi trao hợp đồng cho Anduril. Mục tiêu của cuộc thử nghiệm tại là đánh giá khả năng của hệ thống trong các tình huống thực tế như xử lý các mục tiêu đột nhập không phận và rút ngắn thời gian chuẩn bị hỏa lực.

Pháo M777 của Lục quân Mỹ trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Lục quân Mỹ

Trọng tâm lớn nhất của chương trình này không chỉ là phần mềm C2 mà là việc định hình lại cách thức Lục quân phát triển hệ thống. Thay vì chờ đợi một hệ thống hoàn hảo và bắt đầu trang bị lại khi hệ thống cũ lỗi thời, Lục quân Mỹ đang áp dụng cách tiếp cận “vòng lặp” tương tự như phát triển phần mềm thương mại. Điều này cho phép tích hợp liên tục các công nghệ đã được chứng minh hiệu quả từ nhiều đối tác khác nhau (hiện bao gồm Govini và Strive Works) vào hệ thống và cập nhật hệ thống một cách nhanh chóng.

Anduril, thông qua phần mềm mạng Lattice Mesh của mình, cho rằng việc họ giúp Lục quân tạo ra một quy trình “vòng lặp” có thể là thành công lớn nhất của chương trình phát triển hệ thống C2, giúp Lục quân Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ.