Quân sự thế giới hôm nay (17-9): Bỉ sẽ trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder cho tiêm kích F-35

Việc phát triển những UAV này cho lực lượng vũ trang Philippines diễn ra vào thời điểm tác chiến UAV và tích hợp UAV đang ngày càng được chú trọng tại Đông Nam Á.

Cả AMOC và MAOY đều được thiết kế để hỗ trợ an ninh nội địa như chống phiến quân, kiểm soát biên giới, hoạt động trong vùng có địa hình phức tạp. Việc phát triển 2 UAV này là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ, cung cấp các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho các UAV nhập khẩu.

Hai mẫu UAV đó là máy bay vận chuyển vũ khí quân sự AMOC và MAOY. AMOC là UAV cánh cố định được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác, thích hợp cho các nhiệm vụ có tầm bay xa, độ bền cao. MAOY là hệ thống UAV cánh quạt góc nhìn thứ nhất được chế tạo để tấn công trực tiếp. Cả hai UAV đều có khả năng mang theo lượng nổ và được phát triển hoàn toàn bởi các kỹ sư và kỹ thuật viên Philippines.

* Bỉ sẽ trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder cho tiêm kích F-35

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt việc bán tên lửa không đối không AIM‑9X Sidewinder cùng trang thiết bị liên quan cho Bỉ, để trang bị cho đội tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F‑35 thay thế dần các máy bay F‑16 cũ.

Tổng gói hợp đồng được Thượng viện Mỹ thông báo lên tới 567,8 triệu USD (khoảng 480 triệu euro), nhưng theo xác nhận từ Bộ Quốc phòng Bỉ, giá thực tế sẽ là 280 triệu euro. Việc chênh lệch này là do quy trình phê duyệt xuất khẩu quân sự của Mỹ thường đặt ra một mức trần cao để dự phòng thay đổi trong đàm phán.

AIM-9X Sidewinder là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng tên lửa Sidewinder. Các biến thể Block II và II+ của nó được trang bị khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng, đầu dò cải tiến và hệ thống đối phó điện tử tiên tiến. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo hợp đồng, Bỉ sẽ nhận được tối đa 320 tên lửa AIM‑9X Block II và 258 tên lửa Block II+ cùng các bộ dẫn đường chiến thuật tương ứng. Hợp đồng còn bao gồm thùng đựng tên lửa, phần mềm kiểm soát vũ khí, vận chuyển, hỗ trợ kỹ thuật ‑ hậu cần từ chính phủ Mỹ cũng như các nhà thầu.

Tên lửa AIM‑9X Sidewinder là bản nâng cấp mới nhất của dòng Sidewinder (có từ thập niên 1950). Các biến thể Block II và II+ được trang bị khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng, đầu dò cải tiến và hệ thống đối phó điện tử tiên tiến. Những tính năng này đặc biệt cần thiết khi trang bị cho tiêm kích F‑35, vốn có hệ thống điện tử và cảm biến rất tiên tiến.

Về chiến lược, thương vụ này giúp duy trì khả năng liên kết với tiêu chuẩn NATO, vì nhiều đồng minh cũng sử dụng AIM‑9X; đảm bảo Bỉ có tên lửa hiện đại để đối phó với các mối đe dọa trên không tầm ngắn, nhất là khi tính linh hoạt, khả năng cơ động cao và khả năng chống gây nhiễu rất quan trọng; và đặc biệt là đảm bảo chuyển đổi mượt mà từ F‑16 sang F‑35, vừa bảo toàn khả năng tác chiến hiện có, vừa nâng cấp năng lực phòng thủ và tấn công tầm gần.