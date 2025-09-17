Quân sự thế giới hôm nay (17-9): Bỉ sẽ trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder cho tiêm kích F-35

* Pháp có tàu khu trục mới
Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) vừa thông báo, tàu khu trục Amiral Ronarc’h lớp FDI đã rời xưởng đóng tàu của Tập đoàn Naval Group tại Lorient để về cảng chính Brest, sau các cuộc thử nghiệm trên biển bắt đầu từ tháng 10-2024.
Tàu nặng 4.500 tấn, dài khoảng 122m, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, tấn công mặt nước, săn ngầm, và chống các mối đe dọa nhỏ như xuồng cao tốc, UAV.
|Tàu khu trục mới của Pháp kết hợp tên lửa tầm xa, radar tiên tiến và sonar mạnh mẽ, với khả năng theo dõi máy bay, tấn công mục tiêu trên mặt nước và săn ngầm. Ảnh: Naval Group
Tàu được trang bị hệ thống Thales Sea Fire, radar 4 phía cho tầm nhìn 360°, cập nhật nhanh, giúp phát hiện máy bay, tên lửa, UAV tức thì.
Về vũ khí, tàu được trang bị tên lửa phòng không Aster (Aster 15 hoặc Aster 30), được bố trí trong hai bệ phóng thẳng đứng A50 với 8 ống phóng; 8 tên lửa chống hạm Exocet để tấn công mục tiêu mặt nước; pháo 76mm phía trước tàu để bắn cảnh báo, tiêu diệt các mục tiêu mặt nước nhỏ hoặc hỗ trợ phòng không tầm gần; 2 pháo điều khiển từ xa 20mm (Narwhal); ngư lôi MU90.
Tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng nặng khoảng 10 tấn như Caïman Marine. Đáng chú ý, với khả năng hoạt động liên tục hơn 1 tháng, tàu được thiết kế để tuần tra Đại Tây Dương, triển khai trên các tuyến biển với rủi ro cao từ tàu ngầm, UAV, xuồng cao tốc và các mối đe dọa tên lửa.
Theo Army Recognition, Pháp định vị FDI là tàu khu trục hạng nhất có thể xuất khẩu, với hợp đồng phát triển phiên bản riêng cho Hy Lạp. Đối với Paris, lớp tàu này sẽ thay thế khinh hạm La Fayette đã cũ và thực hiện các nhiệm vụ của NATO từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải.
* Philippines phát triển UAV chiến đấu nội địa
Mới đây, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Không quân Philippines đã công bố 2 mẫu UAV có vũ trang đầu tiên do nước này tự sản xuất, đánh dấu cột mốc trong chương trình Thế trận phòng thủ tự lực của Manila.
Hai mẫu UAV đó là máy bay vận chuyển vũ khí quân sự AMOC và MAOY. AMOC là UAV cánh cố định được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác, thích hợp cho các nhiệm vụ có tầm bay xa, độ bền cao. MAOY là hệ thống UAV cánh quạt góc nhìn thứ nhất được chế tạo để tấn công trực tiếp. Cả hai UAV đều có khả năng mang theo lượng nổ và được phát triển hoàn toàn bởi các kỹ sư và kỹ thuật viên Philippines.
|MAOY được chế tạo để tấn công trực tiếp. Ảnh: defence-blog.com
|AMOC được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công chính xác. Ảnh: defence-blog.com
Cả AMOC và MAOY đều được thiết kế để hỗ trợ an ninh nội địa như chống phiến quân, kiểm soát biên giới, hoạt động trong vùng có địa hình phức tạp. Việc phát triển 2 UAV này là cột mốc quan trọng trong việc xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ, cung cấp các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho các UAV nhập khẩu.
Việc phát triển những UAV này cho lực lượng vũ trang Philippines diễn ra vào thời điểm tác chiến UAV và tích hợp UAV đang ngày càng được chú trọng tại Đông Nam Á.
* Bỉ sẽ trang bị tên lửa AIM-9X Sidewinder cho tiêm kích F-35
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt việc bán tên lửa không đối không AIM‑9X Sidewinder cùng trang thiết bị liên quan cho Bỉ, để trang bị cho đội tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F‑35 thay thế dần các máy bay F‑16 cũ.
Tổng gói hợp đồng được Thượng viện Mỹ thông báo lên tới 567,8 triệu USD (khoảng 480 triệu euro), nhưng theo xác nhận từ Bộ Quốc phòng Bỉ, giá thực tế sẽ là 280 triệu euro. Việc chênh lệch này là do quy trình phê duyệt xuất khẩu quân sự của Mỹ thường đặt ra một mức trần cao để dự phòng thay đổi trong đàm phán.
|AIM-9X Sidewinder là phiên bản cải tiến mới nhất của dòng tên lửa Sidewinder. Các biến thể Block II và II+ của nó được trang bị khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng, đầu dò cải tiến và hệ thống đối phó điện tử tiên tiến. Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo hợp đồng, Bỉ sẽ nhận được tối đa 320 tên lửa AIM‑9X Block II và 258 tên lửa Block II+ cùng các bộ dẫn đường chiến thuật tương ứng. Hợp đồng còn bao gồm thùng đựng tên lửa, phần mềm kiểm soát vũ khí, vận chuyển, hỗ trợ kỹ thuật ‑ hậu cần từ chính phủ Mỹ cũng như các nhà thầu.
Tên lửa AIM‑9X Sidewinder là bản nâng cấp mới nhất của dòng Sidewinder (có từ thập niên 1950). Các biến thể Block II và II+ được trang bị khả năng khóa mục tiêu sau khi phóng, đầu dò cải tiến và hệ thống đối phó điện tử tiên tiến. Những tính năng này đặc biệt cần thiết khi trang bị cho tiêm kích F‑35, vốn có hệ thống điện tử và cảm biến rất tiên tiến.
Về chiến lược, thương vụ này giúp duy trì khả năng liên kết với tiêu chuẩn NATO, vì nhiều đồng minh cũng sử dụng AIM‑9X; đảm bảo Bỉ có tên lửa hiện đại để đối phó với các mối đe dọa trên không tầm ngắn, nhất là khi tính linh hoạt, khả năng cơ động cao và khả năng chống gây nhiễu rất quan trọng; và đặc biệt là đảm bảo chuyển đổi mượt mà từ F‑16 sang F‑35, vừa bảo toàn khả năng tác chiến hiện có, vừa nâng cấp năng lực phòng thủ và tấn công tầm gần.