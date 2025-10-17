Quân sự thế giới hôm nay (17-10): RTX ra mắt hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires

* RTX ra mắt hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires

Tại Triển lãm AUSA 2025 vừa kết thúc ở Washington (Mỹ), Tập đoàn RTX đã trình làng hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires đặt trên khung gầm xe tải chiến thuật hạng nhẹ FMTV A2 6x6, tích hợp khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk cho nhiệm vụ tấn công sâu lẫn phóng tên lửa đánh chặn Patriot cho phòng thủ tên lửa, hợp nhất 2 nhiệm vụ thường tách biệt vào một nền tảng di động duy nhất.

Đáng chú ý, DeepFires không có buồng lái hay kíp vận hành trên xe, toàn bộ điều hướng, kiểm soát và nhắm bắn được tích hợp hoàn toàn vào một mô-đun nhỏ gọn phía trước. Thiết kế này giúp giảm thiểu phát xạ tín hiệu radar và hình ảnh của xe, tăng không gian bên trong cho các thiết bị điện tử tiên tiến và bộ điều khiển tự động.

RTX trình làng hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires tại AUSA 2025, giới thiệu khả năng hoạt động kép với các ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa Tomahawk và Patriot được tích hợp trên khung gầm Oshkosh FMTV A2 6x6 hoàn toàn không người lái. Ảnh: Army Recognition



Hệ thống phóng dạng container phía sau với 2 hàng ống phóng thẳng đứng có thể cấu hình lại theo yêu cầu nhiệm vụ tấn công hoặc phòng thủ, đem lại tính linh hoạt chiến thuật cao ít thấy trong các hệ thống phóng hiện có của Lục quân Mỹ.