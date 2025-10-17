Quân sự thế giới hôm nay (17-10): RTX ra mắt hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires

* RTX ra mắt hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires
Tại Triển lãm AUSA 2025 vừa kết thúc ở Washington (Mỹ), Tập đoàn RTX đã trình làng hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires đặt trên khung gầm xe tải chiến thuật hạng nhẹ FMTV A2 6x6, tích hợp khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk cho nhiệm vụ tấn công sâu lẫn phóng tên lửa đánh chặn Patriot cho phòng thủ tên lửa, hợp nhất 2 nhiệm vụ thường tách biệt vào một nền tảng di động duy nhất.
Đáng chú ý, DeepFires không có buồng lái hay kíp vận hành trên xe, toàn bộ điều hướng, kiểm soát và nhắm bắn được tích hợp hoàn toàn vào một mô-đun nhỏ gọn phía trước. Thiết kế này giúp giảm thiểu phát xạ tín hiệu radar và hình ảnh của xe, tăng không gian bên trong cho các thiết bị điện tử tiên tiến và bộ điều khiển tự động.
|RTX trình làng hệ thống phóng tên lửa tự động DeepFires tại AUSA 2025, giới thiệu khả năng hoạt động kép với các ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa Tomahawk và Patriot được tích hợp trên khung gầm Oshkosh FMTV A2 6x6 hoàn toàn không người lái. Ảnh: Army Recognition
Hệ thống phóng dạng container phía sau với 2 hàng ống phóng thẳng đứng có thể cấu hình lại theo yêu cầu nhiệm vụ tấn công hoặc phòng thủ, đem lại tính linh hoạt chiến thuật cao ít thấy trong các hệ thống phóng hiện có của Lục quân Mỹ.
Gói phần mềm tự hành do Công ty Forterra cung cấp cho phép DeepFires cơ động qua địa hình phức tạp, né chướng ngại vật, hoạt động trong môi trường nhiễu GPS và vùng đe dọa cao; đồng thời hỗ trợ và thực hiện các nhiệm vụ hậu cần tự động, giảm tối đa rủi ro cho binh lính. Hệ thống được thiết kế chịu được điều kiện khắc nghiệt, hoạt động độc lập với nguồn điện ngoài và khả năng mang tải trọng lớn, giảm tần suất tiếp tế, một lợi thế lớn cho hoạt động triển khai viễn chinh và tác chiến phân tán.
Khả năng vận chuyển bằng máy bay C-130 giúp DeepFires dễ dàng cơ động và nhanh chóng triển khai.
* Saab phát triển tiêm kích tàng hình không người lái đầu tiên của Thụy Điển
Công ty Saab vừa nhận hợp đồng 2,6 tỷ SEK (khoảng 238 triệu USD) từ Cục Quản lý trang thiết bị quốc phòng Thụy Điển (FMV) để thúc đẩy các nghiên cứu và phát triển công nghệ cho hệ thống máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Dự án tập trung vào tiêm kích tàng hình không người lái đầu tiên của Thụy Điển và UAV yểm trợ, nhằm định hướng cho các quyết định trong tương lai về máy bay kế nhiệm Gripen.
Theo hợp đồng, từ nay đến năm 2027, Saab sẽ thiết kế ý tưởng, phát triển công nghệ tàng hình, điều khiển tự động và xây dựng mẫu trình diễn bay. Máy bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khoảng 270 kỹ sư Saab đang làm việc trên hơn 150 đề án nghiên cứu và phát triển khác nhau trong khuôn khổ này.
|Công trình nghiên cứu của Saab về máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo bao gồm các nghiên cứu về máy bay có người lái và không người lái, tập trung vào khả năng tàng hình, tác chiến điện tử. Ảnh: Saab
Song song, Saab cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo qua dự án Project Beyond, hợp tác với công ty AI của Đức Helsing. Cuối tháng 5, đầu tháng 6, hệ thống AI Centaur đã điều khiển Gripen E trong các bài bay đối kháng ngoài tầm nhìn, đạt hàng trăm nghìn giờ bay mô phỏng chỉ sau vài giờ huấn luyện tăng cường. AI đã thực hiện các thao tác một cách tự động và đưa ra tư vấn về thời điểm giao chiến trong khi tuân thủ các giới hạn hoạt động.
Với việc hợp nhất công nghệ AI, tàng hình và điều khiển tự động, Saab đang đặt nền móng cho một dòng tiêm kích tàng hình không người lái có khả năng chiến đấu độc lập hoặc theo nhóm, sẵn sàng cho chiến trường sau thập niên 2040. Đây sẽ là một bước chuyển mạnh của Thụy Điển sang mô hình không quân thế hệ mới, dựa trên tính linh hoạt, tự chủ và khả năng phối hợp chiến đấu theo bầy đàn.
* Nga tiếp nhận lô súng bắn tỉa SV-98
Tập đoàn Kalashnikov Concern vừa chuyển giao một lô súng bắn tỉa SV-98 mới cho lực lượng Nga theo hợp đồng nhà nước năm 2025.
Theo nhà sản xuất, SV-98 được trang bị nòng súng thiết kế cho mục đích ngắm bắn chính xác, đặc biệt khi sử dụng đạn bắn tỉa 7N1 và 7N14. Súng sử dụng đạn tiêu chuẩn Nga 7.62×54R, tương thích với nhiều loại bộ giảm thanh và kính ngắm khác nhau thông qua thanh ray Picatinny gắn trên hộp tiếp đạn.
|Súng bắn tỉa SV-98 của Tập đoàn Kalashnikov. Ảnh: Defence Blog
Được thiết kế vào năm 1998 cho lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị thực thi pháp luật của Nga, SV-98 tích hợp các tính năng hiện đại với khung hợp kim nhôm, báng súng được chế tạo từ polymer chống va đập và có thể điều chỉnh. Hệ thống ngắm dự phòng bằng sắt cũng được tích hợp vào bệ súng.
Tập đoàn Kalashnikov cho biết, SV-98 hiện vẫn là vũ khí chủ chốt cho các cuộc giao tranh chính xác ở cự ly khoảng 1km. Mặc dù không nêu rõ số lượng súng được bàn giao, nhưng Kalashnikov gọi lô hàng này là một phần của nỗ lực cung cấp quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến.