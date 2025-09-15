Quân sự thế giới hôm nay (15-9): ArianeGroup phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.4

* Australia thử nghiệm vận chuyển đường biển xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams

Lục quân Australia vừa tiến hành thử nghiệm khả năng vận chuyển đường biển tại Townsville, Queensland, với các phương tiện tối tân được mua sắm theo dự án LAND 907 giai đoạn 2, trong đó có 75 chiếc M1A2 SEPv3 Abrams cùng các xe hỗ trợ kỹ thuật chiến đấu như xe tấn công đột kích M1150, cầu tấn công liên hợp M1074 và xe cứu hộ M88A2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams của Lục quân Australia trong quá trình thử nghiệm khả năng vận chuyển trên biển tại cảng Townsville. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia

Mục tiêu của cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai từ biển của các nền tảng thiết giáp hạng nặng này và bảo đảm chúng lên, xuống an toàn từ các tàu đổ bộ hay phương tiện đổ bộ hải quân trong các điều kiện thực tế. Những yếu tố được theo dõi bao gồm: Phân bố trọng lượng trên boong tàu, khả năng tương thích của cầu dốc, độ ổn định của tàu khi hành trình trên biển, và mức độ ảnh hưởng từ môi trường biển (ăn mòn, muối, độ ẩm).

Xe tăng M1A2 SEPv3 có khối lượng khoảng 73 tấn có nhiều cải tiến so với các phiên bản trước với khả năng sống sót cao hơn, hệ thống điện tử số hóa tích hợp, khả năng sinh công suất điện cao và hỏa lực mạnh hơn. Tuy vậy, trọng lượng và kích thước lớn của xe tăng M1A2 SEPv3 và các xe khác như M1150, M1074 là thách thức khi triển khai từ tàu chiến, đặc biệt trong việc sử dụng cầu dốc, và yêu cầu về thời gian vận chuyển.