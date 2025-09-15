Quân sự thế giới hôm nay (15-9): ArianeGroup phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.4

* Australia thử nghiệm vận chuyển đường biển xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams
Lục quân Australia vừa tiến hành thử nghiệm khả năng vận chuyển đường biển tại Townsville, Queensland, với các phương tiện tối tân được mua sắm theo dự án LAND 907 giai đoạn 2, trong đó có 75 chiếc M1A2 SEPv3 Abrams cùng các xe hỗ trợ kỹ thuật chiến đấu như xe tấn công đột kích M1150, cầu tấn công liên hợp M1074 và xe cứu hộ M88A2.
|Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams của Lục quân Australia trong quá trình thử nghiệm khả năng vận chuyển trên biển tại cảng Townsville. Ảnh: Bộ Quốc phòng Australia
Mục tiêu của cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng triển khai từ biển của các nền tảng thiết giáp hạng nặng này và bảo đảm chúng lên, xuống an toàn từ các tàu đổ bộ hay phương tiện đổ bộ hải quân trong các điều kiện thực tế. Những yếu tố được theo dõi bao gồm: Phân bố trọng lượng trên boong tàu, khả năng tương thích của cầu dốc, độ ổn định của tàu khi hành trình trên biển, và mức độ ảnh hưởng từ môi trường biển (ăn mòn, muối, độ ẩm).
Xe tăng M1A2 SEPv3 có khối lượng khoảng 73 tấn có nhiều cải tiến so với các phiên bản trước với khả năng sống sót cao hơn, hệ thống điện tử số hóa tích hợp, khả năng sinh công suất điện cao và hỏa lực mạnh hơn. Tuy vậy, trọng lượng và kích thước lớn của xe tăng M1A2 SEPv3 và các xe khác như M1150, M1074 là thách thức khi triển khai từ tàu chiến, đặc biệt trong việc sử dụng cầu dốc, và yêu cầu về thời gian vận chuyển.
Cuộc thử nghiệm đã cho thấy những khoảng trống trong quá trình phối hợp giữa lực lượng hải quân và lục quân, đặc biệt là giao thông liên lạc giữa đội mặt đất và thủy thủ và việc cố định phương tiện khi tàu di chuyển. Dự kiến, vào đầu năm 2026 sẽ có các bài tập trên tàu lớp Canberra trong điều kiện biển khắc nghiệt hơn.
Nhìn từ góc độ chiến lược, các cuộc thử nghiệm tại Townsville cho thấy Lục quân Australia đang đẩy mạnh nỗ lực tích hợp năng lực thiết giáp mới vào cấu trúc lực lượng hải quân.
* Estonia cam kết viện trợ quân sự hơn 117 triệu USD cho Ukraine năm 2026
Estonia có kế hoạch phân bổ hơn 100 triệu euro (117 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur tuyên bố vào ngày 14-9 trong chuyến thăm Kiev.
"Estonia sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho Ukraine. Năm tới, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ nguyên tắc dành 0,25% GDP để hỗ trợ Ukraine", ông Pevkur nói.
|Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur. Ảnh: Reuters
Theo Bộ trưởng, các công ty quốc phòng Estonia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine vào năm 2026.
Tallinn cũng sẽ tiếp tục huấn luyện quân đội Ukraine và hỗ trợ các giải pháp công nghệ thông tin trong lĩnh vực quốc phòng.
Estonia là một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nước này đã cung cấp viện trợ nhân đạo, và quân sự cho Kiev.
Hồi tháng 8, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết Tallinn sẵn sàng tham gia các nỗ lực gìn giữ hòa bình tại Ukraine. Ý tưởng này đã được các đối tác quốc tế thảo luận như một phần trong các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev.
Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2-2022, Estonia đã cung cấp hơn 500 triệu euro (527 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine, chiếm 1,4% GDP của nước này. Estonia là một trong số những nước ủng hộ quân sự hàng đầu của Ukraine tính theo tỷ lệ phần trăm GDP.
* ArianeGroup phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.4
Cơ quan Mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) đã trao cho Công ty ArianeGroup (Pháp) hợp đồng thiết kế và sản xuất phiên bản thứ tư (M51.4) của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51. Tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá được cải thiện của M51.4 được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực răn đe hạt nhân đại dương của Pháp.
|Tầm bắn, độ chính xác và khả năng xuyên phá được cải thiện của M51.4 so với 3 phiên bản tiền nhiệm được kỳ vọng sẽ củng cố năng lực răn đe hạt nhân đại dương của Pháp. Ảnh: Naval News
Theo Giám đốc Chương trình Quốc phòng tại ArianeGroup, hợp đồng này trùng với việc đưa phiên bản M51.3 vào biên chế, đẩy nhanh quá trình sản xuất theo thỏa thuận.
M51 là tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ 5, được đưa vào sử dụng từ năm 2010. Mỗi tên lửa có thể mang 6 đến 10 đầu đạn nhiệt hạch TN 75, mỗi đầu đạn có thể tấn công một mục tiêu độc lập. TN 75 cũng đang dần được thay thế bằng đầu đạn TNO hoặc đầu đạn hạt nhân đại dương mới có khả năng cơ động vòng tránh các hệ thống phòng thủ đạn đạo. TNO có sức công phá ước tính lớn hơn hoặc bằng sức công phá của đầu đạn TN 75 là 150 kiloton TNT (tương đương 150.000 tấn thuốc nổ TNT).
Động cơ ba tầng của M51 được dùng làm nền tảng để phát triển tên lửa đẩy nhiên liệu rắn cho tên lửa vũ trụ Ariane 5 của châu Âu. Theo dữ liệu nguồn mở, M51 nặng 52.000kg, dài 12,0m, đường kính 2,3m. Tầm hoạt động của M51 từ 8.000 đến 10.000km với tốc độ Mach 25 (30.870km/giờ).