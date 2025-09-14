Quân sự thế giới hôm nay (14-9): Mỹ bay thử nghiệm máy bay ném bom B-21 Raider

* Mỹ bay thử nghiệm máy bay ném bom B-21 Raider

Theo thông tin Không quân Mỹ công bố, phiên bản thứ 2 của máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới đây đã cất cánh từ cơ sở sản xuất của Tập đoàn Northrop Grumman ở thành phố Palmdale (California) và bay về Căn cứ Không quân Edwards để tham gia chương trình bay thử nghiệm theo đội hình.

Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider cất cánh từ cơ sở sản xuất của Tập đoàn Northrop Grumman ở thành phố Palmdale (Tiểu bang California, Mỹ). Ảnh: Không quân Mỹ

Với hai chiếc B-21 đang được đưa vào thử nghiệm, Không quân Mỹ có thể thu thập dữ liệu trên nhiều lĩnh vực như đối phó với các loại radar, khả năng chống chế áp điện tử, liên kết dữ liệu và tích hợp các loại vũ khí. B-21 được phát triển theo chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa (LRS-B), là chiếc đầu tiên thuộc dòng máy bay thế hệ thứ sáu bước vào giai đoạn thử nghiệm bay, với nhiệm vụ kép là răn đe hạt nhân chiến lược và tấn công chính xác bằng vũ khí thông thường.

B-21 Raider có hình dáng cánh bay được thiết kế tối ưu hóa cho khả năng tàng hình, khung vỏ sử dụng vật liệu composite tiên tiến, và lớp phủ bên ngoài có độ bền cao, dễ bảo trì hơn dòng máy bay ném bom B-2 Spirit. Máy bay tích hợp hệ thống phòng vệ điện tử thế hệ mới, cảm biến gắn chìm trong khung thân và giúp kết nối toàn diện trong các hoạt động tác chiến liên quân. B-21 Raider dự kiến sẽ được trang bị công nghệ thiết lập nhiệm vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ tự động điều khiển trên máy bay, giúp giảm khối lượng công việc của phi hành đoàn và nâng cao khả năng nhận biết tình huống.