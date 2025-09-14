Quân sự thế giới hôm nay (14-9): Mỹ bay thử nghiệm máy bay ném bom B-21 Raider

* Mỹ bay thử nghiệm máy bay ném bom B-21 Raider
Theo thông tin Không quân Mỹ công bố, phiên bản thứ 2 của máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới đây đã cất cánh từ cơ sở sản xuất của Tập đoàn Northrop Grumman ở thành phố Palmdale (California) và bay về Căn cứ Không quân Edwards để tham gia chương trình bay thử nghiệm theo đội hình.
|Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider cất cánh từ cơ sở sản xuất của Tập đoàn Northrop Grumman ở thành phố Palmdale (Tiểu bang California, Mỹ). Ảnh: Không quân Mỹ
Với hai chiếc B-21 đang được đưa vào thử nghiệm, Không quân Mỹ có thể thu thập dữ liệu trên nhiều lĩnh vực như đối phó với các loại radar, khả năng chống chế áp điện tử, liên kết dữ liệu và tích hợp các loại vũ khí. B-21 được phát triển theo chương trình phát triển máy bay ném bom tầm xa (LRS-B), là chiếc đầu tiên thuộc dòng máy bay thế hệ thứ sáu bước vào giai đoạn thử nghiệm bay, với nhiệm vụ kép là răn đe hạt nhân chiến lược và tấn công chính xác bằng vũ khí thông thường.
B-21 Raider có hình dáng cánh bay được thiết kế tối ưu hóa cho khả năng tàng hình, khung vỏ sử dụng vật liệu composite tiên tiến, và lớp phủ bên ngoài có độ bền cao, dễ bảo trì hơn dòng máy bay ném bom B-2 Spirit. Máy bay tích hợp hệ thống phòng vệ điện tử thế hệ mới, cảm biến gắn chìm trong khung thân và giúp kết nối toàn diện trong các hoạt động tác chiến liên quân. B-21 Raider dự kiến sẽ được trang bị công nghệ thiết lập nhiệm vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ tự động điều khiển trên máy bay, giúp giảm khối lượng công việc của phi hành đoàn và nâng cao khả năng nhận biết tình huống.
Về vũ khí, B-21 Raider có khả năng mang bom hạt nhân B61-12, tên lửa hành trình tầm xa AGM-181, các loại vũ khí siêu vượt âm và thiết bị gây nhiễu thế hệ mới.
Không quân Mỹ dự kiến sẽ mua ít nhất 100 chiếc B-21 Raider. Những chiếc đầu tiên sẽ đưa về căn cứ đặt tại Ellsworth (South Dakota). Hiện có 6 chiếc đang trong quá trình sản xuất tại cơ sở của Tập đoàn Northrop Grumman ở Palmdale.
* Đan Mạch muahệ thống phòng không SAMP/T
Theo Army Recognition, Chính phủ Đan Mạch đã quyết định chọn mua hệ thống phòng không SAMP/T do liên doanh châu Âu Eurosam (MBDA – Thales) phát triển thay vì mua hệ thống Patriot PAC-3 MSE trị giá 8,5 tỷ USD mà Mỹ đề xuất trước đó.
|Hệ thống phòng không SAMP/T. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, nước này đã thành lập một đơn vị phòng không mới vào tháng 3-2025, với mục tiêu xây dựng mạng lưới phòng không đa tầng nhằm bảo vệ hạ tầng trọng yếu và các thành phố lớn.
Hệ thống phòng không SAMP/T sử dụng tên lửa đánh chặn Aster 30 Block 1, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120 km và đánh chặn tên lửa đạn đạo từ cự ly khoảng 25 km. Với radar Arabel, SAMP/T có khả năng bao quát 360 độ và đối phó hiệu quả với các đòn tập kích đa hướng. Phiên bản tên lửa nâng cấp Aster 30 Block 1NT sẽ có khả năng chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.
Hệ thống Patriot PAC-3 MSE của Mỹ có tầm hoạt động ngắn hơn (60 km) nhưng có khả năng ngăn chặn tên lửa đạn đạo nhờ công nghệ “hit-to-kill” và trần bay của tên lửa trên 30 km. Tuy nhiên, tên lửa Patriot chỉ hoạt động trong phạm vi hướng quét radar, bị hạn chế hơn so với khả năng quét 360 độ của radar Arabel trên hệ thống SAMP/T khi đối phó với đòn tập kích liên tục từ nhiều phía.
* Morocco mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng với Pháp
Theo thông tin do trang H24 Info đăng tải, Morocco được cho là đang đàm phán mua tàu ngầm của Pháp, động thái mới nhất sau khi ký hợp đồng mua trực thăng H225M.
Với đường bờ biển trải dài khoảng 3.500 km trên cả Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, cùng vùng đặc quyền kinh tế diện tích ước tính khoảng 278.611 km2, Morocco đang xem xét trang bị tàu ngầm để bảo vệ tài nguyên, tuyến hàng hải và lợi ích an ninh quốc gia.
|Tàu ngầm lớp Scorpène. Ảnh: Army Recognition
Trước đó, Tập đoàn Naval Group (Pháp) đã chào bán tàu ngầm lớp Scorpène cho Morocco. Scorpène là tàu ngầm diesel-điện quy mô tầm trung (lượng giãn nước khoảng từ 1.600 đến 2.000 tấn tùy trạng thái). Tàu ngầm lớp Scorpène được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có thể mang theo 18 loại vũ khí (ngư lôi, tên lửa chống hạm). Một số phiên bản được tích hợp pin lithium-ion hoặc hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) để kéo dài thời gian hoạt động ở dưới nước.
Các chuyên gia quân sự cho rằng để duy trì tuần tra liên tục trên một vùng biển rộng lớn, Morocco cần ít nhất 2 đến 3 tàu ngầm, tính cả thời gian vào bảo dưỡng và chuyển giao nhiệm vụ. Song việc vận hành một đơn vị tàu ngầm mới với hệ thống khác biệt so với các biên đội tàu hiện có sẽ làm tăng chi phí hậu cần, đào tạo và bố trí vũ khí tương thích. Đây là lý do một số nhà phân tích hoài nghi về khả năng Morocco chỉ mua một vài chiếc; thay vào đó, lựa chọn số lượng nhiều và kèm gói hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sẽ có ý nghĩa chiến lược hơn với Rabat.
Quyết định tìm mua tàu ngầm được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Morocco ký hợp đồng mua 10 trực thăng Airbus H225M Caracal của Pháp (1-9-2025).