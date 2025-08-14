Quân sự thế giới hôm nay (14-8): Nga thành lập trung tâm chỉ huy UAV tại Kamchatka

* Nga thành lập trung tâm chỉ huy UAV tại Kamchatka

Theo Kyiv Post, Nga vừa thành lập Trung tâm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) tại Kamchatka, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Trung tâm sẽ giám sát hoạt động toàn diện của các UAV trinh sát và tấn công, trước mắt là UAV hạng nặng Forpost và Inokhodets. Cơ sở này sẽ điều phối các nhiệm vụ, thu thập và xử lý dữ liệu tình báo, đồng thời chuyển tiếp thông tin hữu ích cho Hải quân Nga, và các quân, binh chủng khác thuộc Lực lượng vũ trang Nga.

Bằng cách điều khiển tập trung các UAV có thời gian hoạt động dài như Inokhodets, Moscow đặt mục tiêu duy trì sự hiện diện trên không liên tục trên các tuyến đường thủy chiến lược và phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa mới nổi. Ảnh: Vitaly Kuzmin



Về mặt chiến lược, trung tâm đặt tại Kamchatka giúp bảo vệ các mục tiêu hải quân quan trọng, bao gồm căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại Vilyuchinsk, và duy trì giám sát liên tục trên tuyến đường biển phía Bắc (NSR - huyết mạch vận tải hàng hải Bắc Cực của Nga) và Eo biển Bering.

Phiên bản Nga hóa Forpost-RU của UAV Forpost (Israel) có sải cánh 8,5m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 450kg, thời gian bay hơn 15 giờ. UAV Forpost-RU được trang bị radar, cảm biến quang điện tử và đạn dẫn đường chính xác, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công.