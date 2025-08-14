Quân sự thế giới hôm nay (14-8): Nga thành lập trung tâm chỉ huy UAV tại Kamchatka

* Nga thành lập trung tâm chỉ huy UAV tại Kamchatka
Theo Kyiv Post, Nga vừa thành lập Trung tâm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) tại Kamchatka, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Trung tâm sẽ giám sát hoạt động toàn diện của các UAV trinh sát và tấn công, trước mắt là UAV hạng nặng Forpost và Inokhodets. Cơ sở này sẽ điều phối các nhiệm vụ, thu thập và xử lý dữ liệu tình báo, đồng thời chuyển tiếp thông tin hữu ích cho Hải quân Nga, và các quân, binh chủng khác thuộc Lực lượng vũ trang Nga.
|Bằng cách điều khiển tập trung các UAV có thời gian hoạt động dài như Inokhodets, Moscow đặt mục tiêu duy trì sự hiện diện trên không liên tục trên các tuyến đường thủy chiến lược và phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa mới nổi. Ảnh: Vitaly Kuzmin
Về mặt chiến lược, trung tâm đặt tại Kamchatka giúp bảo vệ các mục tiêu hải quân quan trọng, bao gồm căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại Vilyuchinsk, và duy trì giám sát liên tục trên tuyến đường biển phía Bắc (NSR - huyết mạch vận tải hàng hải Bắc Cực của Nga) và Eo biển Bering.
Phiên bản Nga hóa Forpost-RU của UAV Forpost (Israel) có sải cánh 8,5m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 450kg, thời gian bay hơn 15 giờ. UAV Forpost-RU được trang bị radar, cảm biến quang điện tử và đạn dẫn đường chính xác, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
Trong khi đó, UAV Inokhodets hay Orion có sải cánh 16m, tải trọng 200kg và thời gian bay 24 giờ. UAV được trang bị radar, hệ thống tình báo điện tử, có khả năng phóng tên lửa dẫn đường và bom hạng nhẹ.
Cả hai UAV đều đã thực chiến tại Ukraine, chứng minh được khả năng bắt mục tiêu và tấn công chính xác.
* Ấn Độ, Philippines hợp tác sản xuất sản phẩm quốc phòng
Trang The Print ngày 12-8 thông tin, Công ty TNHH SMPP của Ấn Độ và Tập đoàn Quốc phòng và Hỏa lực châu Á (ADFC) của Philippines vừa ký biên bản ghi nhớ thành lập một công ty liên doanh tại Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
|Một số sản phẩm chính của Tập đoàn SMPP (Ấn Độ) có thể sẽ được nâng cấp và sản xuất tại Philippines. Ảnh: smgroupindia.com
Mặc dù kế hoạch sản xuất chính thức vẫn chưa được tiết lộ, liên doanh này có khả năng sản xuất một loạt các thiết bị quân sự phù hợp với yêu cầu hoạt động của Lực lượng vũ trang Philippines. Các sản phẩm có thể bao gồm áo giáp thế hệ tiếp theo với các tấm composite gốm nhẹ, mũ bảo hiểm chiến đấu tiên tiến tích hợp với giá đỡ nhìn đêm và áo vest chiến thuật với các mô-đun bảo vệ có thể mở rộng. Sản xuất đạn có thể mở rộng từ đạn 5,56mm và 7,62mm theo tiêu chuẩn NATO sang đạn bắn tỉa chuyên dụng và đạn xuyên giáp. Liên doanh cũng có thể hỗ trợ lắp ráp các hệ thống không người lái mặt đất để xử lý vật liệu nổ, lá chắn đạn cho lực lượng thực thi pháp luật và các thành phần của hệ thống tên lửa và bộ dụng cụ bảo vệ xe bọc thép hạng nhẹ.
Việc ký kết này là bước ngoặt chiến lược trong quan hệ Ấn Độ - Philippines, hướng tới phát triển hệ sinh thái quốc phòng chung. Đối với Philippines, liên doanh cung cấp khả năng tiếp cận thiết bị bảo hộ hiện đại, năng lực sản xuất nội địa và tăng cường khả năng răn đe. Đối với Ấn Độ, liên doanh củng cố hơn nữa vai trò là đối tác quốc phòng đáng tin cậy tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chứng minh khả năng chuyển giao công nghệ và hội nhập công nghiệp.
* Pakistan ra mắt tên lửa hành trình Fatah-IV
Hai ngày trước Ngày Độc Lập của Pakistan (14-8), Lục quân nước này đã chính thức ra mắt tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Fatah-IV.
Tên lửa Fatah-IV dài 7,5m, nặng 1.530kg, tầm bắn hơn 750km, đạt tốc độ cận âm Mach 0,7 (khoảng 865km/giờ), mang đầu đạn nổ phân mảnh nặng 330kg. Khi bay ở độ cao thấp, khoảng 50m so với mặt đất, Fatah-IV sử dụng công nghệ bám địa hình để tránh bị radar phát hiện và tăng khả năng xuyên thủng các lá chắn phòng thủ.
|Tên lửa hành trình Fatah-IV có tầm bắn hơn 750km, đạt tốc độ cận âm khoảng Mach 0,7. Ảnh: Tài khoản Defense Times trên mạng xã hội X
Về mặt kỹ thuật, tên lửa kết hợp hệ thống dẫn đường GPS/INS, đầu dò chế độ kép tích hợp cảm biến điện-quang/hồng ngoại và radar. Ngoài ra, cấu hình này còn tích hợp các mô-đun trí tuệ nhân tạo để nhận dạng mục tiêu chính xác, kể cả trong khu vực không có hệ thống định vị toàn cầu GPS.
Khả năng cơ động tác chiến được đảm bảo nhờ việc triển khai trên các xe bệ phóng (TEL), thực hiện chiến thuật bắn và di chuyển nhanh chóng, giảm khả năng bị đối phương tấn công. Việc sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn hỗ trợ khả năng sẵn sàng phóng nhanh và đơn giản hóa hậu cần. Tính cơ động này giúp tăng cường khả năng sống sót và phản ứng của hệ thống trên chiến trường.
Từ năm 2021 đến nay, Pakistan đã phát triển 4 loại tên lửa Fatah gồm tên lửa dẫn đường Fatah-I tầm bắn 140km; Fatah-II với 2 phiên bản tên lửa dẫn đường tầm bắn 250km và tên lửa đất đối đất tầm bắn 400km; tên lửa đạn đạo Fatah-III (sau được đổi tên thành Abdali) tầm bắn 450km; và tên lửa hành trình Fatah-IV.
Theo Army Recognition, việc triển khai Fatah-IV nhằm tăng cường khả năng răn đe, cung cấp khả năng tấn công độc lập. Việc đa dạng hóa các hệ thống phóng bằng cách kết hợp tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình giúp tăng tính linh hoạt trong tác chiến.