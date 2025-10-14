Quân sự thế giới hôm nay (14-10): Pháp đóng tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu

*Tên lửa SOM-J của Thổ Nhĩ Kỳ khóa thành công mục tiêu

Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình SOM-J. Theo đó, đoạn video cho thấy tên lửa hành trình SOM-J rời khỏi tiêm kích F-16, hạ độ cao xuống sát mặt biển, duy trì hành trình bay thấp ổn định và vô hiệu hóa thành công mục tiêu. Kết quả cuộc thử nghiệm là minh chứng cho tiến bộ trong dẫn đường, liên kết dữ liệu và công nghệ đầu dò nội địa.

Được phát triển bởi TÜBİTAK SAGE, và Roketsan chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống nhiệm vụ, SOM-J là phiên bản tấn công trên biển với kích thước nhỏ gọn, thiết kế để mang trên máy bay và nền tảng không người lái, nhưng vẫn mang đầu đạn đủ mạnh để làm suy giảm các chiến hạm cỡ trung.

SOM-J có khả năng tấn công từ khoảng cách xa hơn những loại đạn nhỏ, nhưng vẫn nhẹ và dễ tích hợp hơn so với các tên lửa chống hạm tầm xa cỡ lớn. Ảnh: Roketsan

Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mảnh nặng 140kg, thân mô-đun dài 3,9m, khối lượng phóng khoảng 540kg và tầm hoạt động gần 200km. Hệ thống cảm biến gồm dẫn đường quán tính được hỗ trợ GPS chống nhiễu, dẫn đường tham chiếu địa hình, đầu dò ảnh - hồng ngoại pha cuối với khả năng tự động bắt mục tiêu, cùng liên kết dữ liệu cho phép cập nhật nhiệm vụ và tác chiến phối hợp, cho phép SOM-J bay bám địa hình ở độ cao rất thấp để giảm nguy cơ bị radar phát hiện.

Quá trình phát triển của tên lửa này kéo dài hơn một thập niên. Từ tên lửa tấn công đất liền SOM, các kỹ sư đã điều chỉnh tầm bắn, khối lượng và hệ thống dẫn đường, nhằm tạo ra một biến thể tối ưu cho môi trường biển và đáp ứng khả năng tích hợp với máy bay.