Quân sự thế giới hôm nay (14-10): Pháp đóng tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu

*Tên lửa SOM-J của Thổ Nhĩ Kỳ khóa thành công mục tiêu
Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình SOM-J. Theo đó, đoạn video cho thấy tên lửa hành trình SOM-J rời khỏi tiêm kích F-16, hạ độ cao xuống sát mặt biển, duy trì hành trình bay thấp ổn định và vô hiệu hóa thành công mục tiêu. Kết quả cuộc thử nghiệm là minh chứng cho tiến bộ trong dẫn đường, liên kết dữ liệu và công nghệ đầu dò nội địa.
Được phát triển bởi TÜBİTAK SAGE, và Roketsan chịu trách nhiệm tích hợp hệ thống nhiệm vụ, SOM-J là phiên bản tấn công trên biển với kích thước nhỏ gọn, thiết kế để mang trên máy bay và nền tảng không người lái, nhưng vẫn mang đầu đạn đủ mạnh để làm suy giảm các chiến hạm cỡ trung.
|SOM-J có khả năng tấn công từ khoảng cách xa hơn những loại đạn nhỏ, nhưng vẫn nhẹ và dễ tích hợp hơn so với các tên lửa chống hạm tầm xa cỡ lớn. Ảnh: Roketsan
Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mảnh nặng 140kg, thân mô-đun dài 3,9m, khối lượng phóng khoảng 540kg và tầm hoạt động gần 200km. Hệ thống cảm biến gồm dẫn đường quán tính được hỗ trợ GPS chống nhiễu, dẫn đường tham chiếu địa hình, đầu dò ảnh - hồng ngoại pha cuối với khả năng tự động bắt mục tiêu, cùng liên kết dữ liệu cho phép cập nhật nhiệm vụ và tác chiến phối hợp, cho phép SOM-J bay bám địa hình ở độ cao rất thấp để giảm nguy cơ bị radar phát hiện.
Quá trình phát triển của tên lửa này kéo dài hơn một thập niên. Từ tên lửa tấn công đất liền SOM, các kỹ sư đã điều chỉnh tầm bắn, khối lượng và hệ thống dẫn đường, nhằm tạo ra một biến thể tối ưu cho môi trường biển và đáp ứng khả năng tích hợp với máy bay.
* Pháp khởi động đóng tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu
Tập đoàn Naval Group đã bắt đầu hàn tấm thép đầu tiên cho khoang chứa lò phản ứng hạt nhân K22 của tàu sân bay thế hệ mới PA-NG, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn chế tạo thực tế của tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu này.
Tàu sân bay PA-NG có lượng giãn nước khoảng 78.000 tấn, dài 310m, rộng 85m. Tàu được trang bị hệ thống phóng điện từ EMALS và hãm đà AAG. Phi đội không quân sẽ bao gồm Rafale M, E-2D Hawkeye, các máy bay chiến đấu tương lai và thiết bị không người lái.
Hệ thống tác chiến trên tàu có radar Sea Fire, tên lửa phòng không Aster và pháo điều khiển từ xa, giúp tăng cường năng lực phòng thủ và tấn công trong môi trường tác chiến hiện đại. Mặc dù kích thước lớn hơn, nhưng số lượng thủy thủ của PA-NG dự kiến tương đương với tàu sân bay Charles de Gaulle (khoảng 1.100 người).
|Theo kế hoạch, đến năm 2038, Pháp sẽ có trong biên chế một tàu sân bay hiện đại hàng đầu thế giới, đủ năng lực hoạt động đến tận thập niên 2060. Ảnh: Naval Group
Tàu sẽ được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân K22. Mỗi lò có công suất khoảng 225 megawatt, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho hệ thống phóng điện từ (EMALS) và đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài của tàu sân bay. Theo kế hoạch, công tác chế tạo sẽ bắt đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026, tàu dự kiến được đưa vào biên chế năm 2038.
Lò phản ứng K22 thuộc loại lò phản ứng nước áp lực, sử dụng nước nhẹ làm chất làm mát và điều hòa neutron, cung cấp công suất cao hơn khoảng 50% so với lò K15 được trang bị cho tàu sân bay Charles de Gaulle. Cấu hình gọn gàng với bộ tạo hơi nước dạng tấm mới, giúp tăng hiệu suất và khả năng điều chỉnh công suất nhanh, cho phép tàu đạt tốc độ khoảng 50km/giờ và vận hành liên tục đến 10 năm trước khi cần tiếp nhiên liệu.
Mỗi khoang chứa lò phản ứng hạt nhân cao khoảng 14m, đường kính 13m và nặng 1.300 tấn, nằm trong nhóm cấu kiện lớn nhất từng được chế tạo cho Hải quân Pháp. Khác với tàu ngầm, tàu sân bay cần các khoang độc lập để lắp đặt lò phản ứng, sau đó tích hợp vào thân tàu.
Việc chế tạo bắt đầu từ phần đáy khoang, nơi tập trung các công đoạn gia công và hàn kim loại phức tạp nhất, đặc trưng của kỹ nghệ chế tạo nồi hơi tiên tiến.
* Iraq thay thế xe tăng Abrams bằng K2 Black Panther?
Iraq đang xem xét kế hoạch mua khoảng 250 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther từ tập đoàn Hyundai Rotem của Hàn Quốc, trị giá khoảng 6,5 tỷ USD. Thỏa thuận này nhằm thay thế một phần đội xe tăng M1 Abrams cùng các dòng T-90S và T-72, hướng tới mục tiêu thống nhất lực lượng thiết giáp trên một nền tảng hiện đại.
Theo truyền thông Hàn Quốc, một phái đoàn cấp cao của Quân đội Iraq sẽ tới thăm nhà máy Hyundai Rotem trong năm nay để đánh giá dây chuyền lắp ráp, điều kiện huấn luyện và xe tăng K2 đang phục vụ thực tế, trước khi bắt đầu đàm phán chính thức. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những thương vụ mua xe tăng nước ngoài lớn nhất của Iraq kể từ năm 2003.
Hiện tại, Iraq sở hữu khoảng 140 xe tăng M1 Abrams (135 chiếc đang hoạt động), 73 xe T-90S và khoảng 170 xe T-72, phần lớn đã cũ. Việc sử dụng song song nhiều dòng xe khiến công tác bảo trì, huấn luyện và cung ứng phụ tùng gặp khó khăn. Cũng vì lý do đó, Bộ Quốc phòng Iraq muốn chuẩn hóa lực lượng thiết giáp bằng một loại xe tăng duy nhất, nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả chiến đấu.
|Một phái đoàn cấp cao của Quân đội Iraq sẽ tới thăm nhà máy Hyundai Rotem trong năm nay để đánh giá dây chuyền lắp ráp, điều kiện huấn luyện và xe tăng K2 đang phục vụ thực tế.
K2 Black Panther đã được thử nghiệm trong điều kiện sa mạc, chứng minh khả năng hoạt động ổn định ở nhiệt độ trên 50°C. Phiên bản K2ME được tối ưu cho khí hậu nóng, trang bị hệ thống điều hòa tăng cường, nguồn điện phụ và hệ thống treo thủy lực - khí nén giúp xe vận hành ổn định trên địa hình gồ ghề.
Xe tăng K2 sử dụng pháo nòng trơn L/55 120mm, nạp đạn tự động, có thể bắn 10 phát/phút và tiêu diệt mục tiêu ở cự ly hơn 4km. Xe đạt tốc độ tối đa 70km/giờ trên đường trường, 50km/giờ trên địa hình phức tạp, có thể lội nước sâu 4,1m.
Nếu được phê duyệt, hợp đồng này sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong chương trình hiện đại hóa thiết giáp của Iraq, đồng thời củng cố vị thế của Hàn Quốc trên thị trường xuất khẩu quốc phòng toàn cầu.