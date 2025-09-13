Quân sự thế giới hôm nay (13-9): Nga tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cải tiến

* Nhật Bản thử nghiệm thành công pháo điện từ trên tàu
Cơ quan Mua sắm, công nghệ và hậu cần Nhật Bản (ATLA) vừa công bố hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm bắn ngoài khơi bằng pháo điện từ.
Theo tuyên bố, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành từ tháng 6 đến đầu tháng 7 trên tàu thử nghiệm Asuka của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Pháo điện từ, được lắp trên tàu, đã thực hiện thành công các cuộc bắn tầm xa và tấn công chính xác vào tàu mục tiêu.
|Hình ảnh thử nghiệm pháo điện từ do ATLA cung cấp.
Pháo điện từ, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng điện, bắn đạn với vận tốc cực lớn. Pháo thông thường bắn với vận tốc ban đầu là 1.750m/giây. Trong khi đó, pháo điện từ được sử dụng trong thử nghiệm này đạt vận tốc đầu nòng vượt 2.500m/giây. Thiết kế của vũ khí cho phép điều chỉnh vận tốc đạn, tầm bắn và sức công phá mà không cần đến nhiên liệu hóa học.
Vì pháo điện từ sử dụng đầu đạn nhỏ hơn và không phụ thuộc vào đầu đạn nổ, nên nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Điều này có thể mang lại lợi thế rõ rệt trong các môi trường xung đột, nơi hỏa lực phản pháo hoặc đánh chặn tên lửa là mối lo ngại.
ATLA đã định hình pháo điện từ như một giải pháp tương lai để đánh chặn các mục tiêu trên không hoặc trên biển tốc độ cao, đồng thời đóng vai trò là năng lực tấn công chính xác tầm xa trên biển.
Việc Nhật Bản tập trung vào vũ khí điện từ nằm trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực của Lực lượng Phòng vệ.
* Hà Lan trình làng trực thăng không người lái HEO2
Công ty High Eye (Hà Lan) vừa ra mắt UAV cánh quay HEO2 tại triển lãm DSEI 2025 ở London, Anh. Trực thăng không người lái nhỏ gọn này được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát liên tục, đòi hỏi độ bền và độ tin cậy cao.
|HEO2 cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, có khả năng hoạt động liên tục trong hơn 4 giờ, mang theo tải trọng EO/IR 3kg, sức chứa lên đến 7kg. Ảnh: Army Recognition
UAV bay bằng nhiên liệu lỏng thay vì pin, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị bộ cảm biến quang-điện tử và hồng ngoại. Máy bay nặng khoảng 30kg, trọng lượng rỗng chỉ hơn 20kg và tải trọng vũ khí có thể lên tới 7kg. Với bộ cảm biến thông thường nặng 3kg, UAV có thể hoạt động hơn 4 giờ.
Điểm khác biệt của HEO2 so với các UAV 4 cánh quạt nhỏ khác là HEO2 được trang bị 2 cánh quạt, hoạt động như trực thăng hạng nhẹ có người lái. Điều này mang lại hiệu quả về khả năng bay treo, khả năng xử lý khi có gió ngang, và khả năng giữ ổn định tầm nhìn camera ở tốc độ thấp. Máy bay đạt tốc độ 83km/giờ. Đáng chú ý, trong điều kiện thời tiết xấu, UAV hoạt động bền bỉ hơn so với nhiều máy bay nhiều cánh quạt, nhưng vẫn duy trì khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng.
Khung máy bay và hệ thống điện tử hàng không được trang bị lớp bảo vệ chống bụi và mưa. UAV có thể hạ cánh ở bất cứ đâu và vẫn có thể hoạt động trong môi trường tín hiệu định vị toàn cầu GPS bị gây nhiễu.
* Nga tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cải tiến
Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga vừa chuyển giao một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 mới được trang bị hệ thống giáp mô-đun nâng cấp và hệ thống tác chiến điện tử cho Bộ Quốc phòng Nga.
Theo ông Bekhan Ozdoev, giám đốc công nghiệp vũ khí của tập đoàn, ngoài BMP-3 cải tiến, Rostec còn bàn giao các xe bọc thép chở quân BMD-2 đã được đại tu.
|Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cải tiến. Ảnh: defence-blog.com
Tuyên bố từ Rostec nhấn mạnh, xe BMP-3 được trang bị đầy đủ các bộ bảo vệ nâng cao với tấm giáp hông và lớp bảo vệ bổ sung phía trên, nơi dễ bị tấn công đột nóc bằng máy bay không người lái (UAV).
Xe cũng được trang bị bộ ngụy trang “Nakidka” được thiết kế để giảm phát xạ tín hiệu nhiệt và radar, cũng như các biện pháp đối phó điện tử tích hợp để gây nhiễu hệ thống lấy phần tử bắn của đối phương.
Hệ thống ngụy trang "Nakidka" thường chỉ được trang bị trên xe tăng và xe chỉ huy. Việc trang bị hệ thống này trên các xe chiến đấu bộ binh cho thấy nỗ lực hướng tới giảm khả năng xe bị đối phương phát hiện.
Hiện BMP-3 vẫn là một trong những xe chiến đấu bộ binh được trang bị vũ khí hạng nặng đang có trong biên chế quân đội các nước, với pháo chính 100mm, pháo đồng trục 30mm và súng máy 7,62mm. Việc xe tiếp tục được cải tiến cho thấy bản chất đang thay đổi trong tác chiến trên bộ và những thách thức mà lực lượng cơ giới phải đối mặt trong môi trường xung đột.