Quân sự thế giới hôm nay (13-9): Nga tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cải tiến

Pháo điện từ, hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng điện, bắn đạn với vận tốc cực lớn. Pháo thông thường bắn với vận tốc ban đầu là 1.750m/giây. Trong khi đó, pháo điện từ được sử dụng trong thử nghiệm này đạt vận tốc đầu nòng vượt 2.500m/giây. Thiết kế của vũ khí cho phép điều chỉnh vận tốc đạn, tầm bắn và sức công phá mà không cần đến nhiên liệu hóa học.

Theo tuyên bố, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành từ tháng 6 đến đầu tháng 7 trên tàu thử nghiệm Asuka của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Pháo điện từ, được lắp trên tàu, đã thực hiện thành công các cuộc bắn tầm xa và tấn công chính xác vào tàu mục tiêu.

Cơ quan Mua sắm, công nghệ và hậu cần Nhật Bản (ATLA) vừa công bố hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm bắn ngoài khơi bằng pháo điện từ.

Vì pháo điện từ sử dụng đầu đạn nhỏ hơn và không phụ thuộc vào đầu đạn nổ, nên nó khó bị phát hiện và đánh chặn hơn. Điều này có thể mang lại lợi thế rõ rệt trong các môi trường xung đột, nơi hỏa lực phản pháo hoặc đánh chặn tên lửa là mối lo ngại.

ATLA đã định hình pháo điện từ như một giải pháp tương lai để đánh chặn các mục tiêu trên không hoặc trên biển tốc độ cao, đồng thời đóng vai trò là năng lực tấn công chính xác tầm xa trên biển.

Việc Nhật Bản tập trung vào vũ khí điện từ nằm trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực của Lực lượng Phòng vệ.

* Hà Lan trình làng trực thăng không người lái HEO2

Công ty High Eye (Hà Lan) vừa ra mắt UAV cánh quay HEO2 tại triển lãm DSEI 2025 ở London, Anh. Trực thăng không người lái nhỏ gọn này được chế tạo để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát liên tục, đòi hỏi độ bền và độ tin cậy cao.