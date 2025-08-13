Quân sự thế giới hôm nay (13-8): Nga hoán cải xe tăng T-55, T-62 thành xe bọc thép chở quân hạng nặng

* Nga hoán cải xe tăng T-55, T-62 thành xe bọc thép chở quân hạng nặng
Army Recognition dẫn thông tin từ các nguồn tin quân sự Nga cho biết nước này đang xem xét kế hoạch hoán cải xe tăng T-55 và T-62 đã “nghỉ hưu” thành xe bọc thép chở quân hạng nặng BTR-T, tận dụng khung thân bọc thép có sẵn nhằm nâng cao khả năng bảo vệ binh lính.
Ra mắt năm 1958, T-55 là xe tăng Liên Xô đầu tiên tích hợp hệ thống chống vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học toàn diện và pháo chính ổn định, và đã được sản xuất hơn 95.000 chiếc. Phiên bản kế nhiệm T-62 được đưa vào biên chế năm 1961. Nền tảng này được trang bị pháo nòng trơn U-5TS 115mm, giáp trước được cải thiện, động cơ diesel 580 mã lực. Cả hai dòng xe đều có hệ thống cơ khí đơn giản, dễ bảo dưỡng, vẫn giữ khả năng bảo vệ vượt trội so với nhiều xe bọc thép hiện tại.
|Xe bọc thép chở quân hạng nặng dựa trên khung thân T-55 và T-62 có thể chở 8–10 binh sĩ, với khả năng bảo vệ vượt trội, chống mìn tốt hơn, và tùy chọn lắp trạm vũ khí điều khiển từ xa. Ảnh: Vitaly Kuzmin
Dự kiến, BTR-T sẽ tháo tháp pháo, lắp cấu trúc bọc thép thấp với nắp cửa trên nóc xe hoặc khoang chở quân phía sau, có thể chở 8–10 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Nền tảng được cải hoán cũng dự kiến được lắp giáp phản ứng nổ Kontakt-1/Kontakt-5, giáp lồng chống đạn chống tăng vác vai và sàn hình chữ V chống mìn và thiết bị nổ tự chế.
Phiên bản này có thể được trang bị pháo tự động 2A42 30mm hoặc 2A72, súng máy đồng trục PKT 7,62mm và súng phóng lựu tự động AG-17 hoặc AGS-30; hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, kính ngắm ảnh nhiệt, máy đo xa laser, cho phép tác chiến 24/24 trong mọi điều kiện thời tiết. Các mô-đun tác chiến điện tử, như hệ thống gây nhiễu chống UAV và đạn dẫn đường GPS cũng có thể được trang bị thay cho vũ khí hạng nặng để phục vụ nhiệm vụ chuyên biệt. Nâng cấp động cơ thuộc dòng V-46 hoặc V-92 giúp đạt tốc độ 50km/giờ và cải thiện khả năng cơ động.
* Hàn Quốc chào bán tàu ngầm KSS-III cho Hy Lạp
Tờ báo Hy Lạp Ekathimerini đưa tin Hàn Quốc đã gửi một loạt đề xuất hợp tác quốc phòng với Hy Lạp, trong đó có gói đóng mới và đồng sản xuất tàu ngầm KSS-III, còn được biết đến với tên gọi tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho.
Là thế hệ tàu ngầm diesel–điện mới nhất của Hải quân Hàn Quốc, KSS-III có chiều dài 83,5m, lượng giãn nước khi lặn 3.705 tấn. Nền tảng này sử dụng hệ thống động lực kết hợp pin diesel và pin nhiên liệu nội địa, cho phép hoạt động liên tục dưới nước khoảng 20 ngày.
Cuối tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias cho biết sẽ thảo luận kế hoạch mua tàu ngầm thế hệ mới, song song nâng cấp 4 tàu lớp Papanikolis và thay thế các tàu Type 209 cũ. Theo Ekathimerini, Hy Lạp coi kế hoạch hiện đại hóa hải quân này là biện pháp then chốt để duy trì lợi thế trên biển trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt.
|KSS-III có thể mang tên lửa hành trình Chonryong và phóng tên lửa đạn đạo Hyunmoo 4-4 có tầm bắn 500km và đầu đạn nặng 1 tấn. Ảnh: Hanwha Ocean
Dù vẫn chưa có thông tin chính thức về các thông số kỹ thuật, nhưng báo chí địa phương cho biết, KSS-III có khả năng sẽ mang tên lửa hành trình Chonryong và được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa đạn đạo Hyunmoo 4-4 với tầm bắn khoảng 500km, mang đầu đạn nặng 1 tấn.
Đề xuất của Hàn Quốc bao gồm: hiện đại hóa 4 tàu ngầm Papanikolis; cung cấp 4 tàu KSS-III; chuyển giao công nghệ; đồng sản xuất xe quân sự; hợp tác phát triển – chế tạo máy bay không người lái (UAV) tác chiến hợp đồng, hoạt động cùng tiêm kích KF-21 Boramae.
* UAV TB3 phóng đạn tuần kích Kemankeş-1
Theo thông báo từ Baykar, nhà sản xuất UAV vũ trang hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong thử nghiệm bắn đạn thật gần đây, UAV tác chiến Bayraktar TB3 đã lần đầu tiên phóng thành công đạn tuần kích phản lực Kemankeş-1 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Thành công này giúp Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm xa vào các mục tiêu ven biển và trên biển.
Bayraktar TB3 là phiên bản tối ưu hóa cho môi trường biển của mẫu TB2, với cánh gấp gọn để hoạt động trên đường băng ngắn và các tàu sân bay đổ bộ như TCG Anadolu. Với thời gian bay liên tục 21–32 giờ, TB3 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công. Nền tảng này có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường như bom MAM-L, MAM-T, tên lửa UAV-122, và Kemankeş-1, loại vũ khí giúp mở rộng đáng kể tầm tác chiến.
|Sự kết hợp giữa TB3 và Kemankeş-1 giúp nâng cao khả năng tấn công tầm xa của tàu TCG Anadolu và các nền tảng tương tự. Ảnh: Baykar
Kemankeş-1 là loại đạn tuần kích phản lực tích hợp AI, có tầm bắn trên 100km khi triển khai từ TB3, thậm chí hơn 200km trong một số cấu hình. Vũ khí này được trang bị hệ thống điều khiển bay tự động, khả năng chống gây nhiễu, truyền hình ảnh theo thời gian thực, cùng đầu đạn có sức công phá lớn, có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ, trên biển lẫn UAV.
Cả TB3 và Kemankeş-1 đều đã trải qua nhiều thử nghiệm, gồm hơn 100 lần cất/hạ cánh từ tàu TCG Anadolu, chứng minh khả năng hạ cánh mà không cần thiết bị hãm đà. Các thử nghiệm tích hợp vũ khí bao gồm thả bom MAM-L, phóng tên lửa ở nhiều độ cao khác nhau, và mới nhất là bắn Kemankeş-1 kèm bài thử bổ nhào. Đây là lần đầu tiên Baykar công bố chính thức việc phóng Kemankeş-1 từ TB3, sau các thử nghiệm trước đó với máy bay AKINCI TİHA.
Sự kết hợp TB3 và Kemankeş-1 được đánh giá là “nhân tố nhân bội sức mạnh” cho Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép tàu TCG Anadolu và các nền tảng tương tự thực hiện hiệu quả các cuộc tấn công chính xác tầm xa.