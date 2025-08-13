Quân sự thế giới hôm nay (13-8): Nga hoán cải xe tăng T-55, T-62 thành xe bọc thép chở quân hạng nặng

* Nga hoán cải xe tăng T-55, T-62 thành xe bọc thép chở quân hạng nặng

Army Recognition dẫn thông tin từ các nguồn tin quân sự Nga cho biết nước này đang xem xét kế hoạch hoán cải xe tăng T-55 và T-62 đã “nghỉ hưu” thành xe bọc thép chở quân hạng nặng BTR-T, tận dụng khung thân bọc thép có sẵn nhằm nâng cao khả năng bảo vệ binh lính.

Ra mắt năm 1958, T-55 là xe tăng Liên Xô đầu tiên tích hợp hệ thống chống vũ khí hạt nhân, sinh học, hóa học toàn diện và pháo chính ổn định, và đã được sản xuất hơn 95.000 chiếc. Phiên bản kế nhiệm T-62 được đưa vào biên chế năm 1961. Nền tảng này được trang bị pháo nòng trơn U-5TS 115mm, giáp trước được cải thiện, động cơ diesel 580 mã lực. Cả hai dòng xe đều có hệ thống cơ khí đơn giản, dễ bảo dưỡng, vẫn giữ khả năng bảo vệ vượt trội so với nhiều xe bọc thép hiện tại.

Xe bọc thép chở quân hạng nặng dựa trên khung thân T-55 và T-62 có thể chở 8–10 binh sĩ, với khả năng bảo vệ vượt trội, chống mìn tốt hơn, và tùy chọn lắp trạm vũ khí điều khiển từ xa. Ảnh: Vitaly Kuzmin

Dự kiến, BTR-T sẽ tháo tháp pháo, lắp cấu trúc bọc thép thấp với nắp cửa trên nóc xe hoặc khoang chở quân phía sau, có thể chở 8–10 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Nền tảng được cải hoán cũng dự kiến được lắp giáp phản ứng nổ Kontakt-1/Kontakt-5, giáp lồng chống đạn chống tăng vác vai và sàn hình chữ V chống mìn và thiết bị nổ tự chế.