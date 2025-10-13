Quân sự thế giới hôm nay (13-10): Nga sẽ nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72?

* Nga lên kế hoạch nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72?
Nga dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72 lên tiêu chuẩn T-72B3M trong vòng 10 năm tới – con số gần tương đương với lượng xe tăng T-72 còn lại trong kho dự trữ và tại các nhà máy sản xuất trong nước.
|Sản xuất xe tăng T-90M và nâng cấp xe tăng T-72B tại cơ sở của Tập đoàn Uralvagonzavod. Ảnh: Uralvagonzavod
Thông tin này được công bố bởi dự án phân tích Frontelligence Insight, dựa trên các tài liệu mà tổ chức này thu thập được của Tập đoàn khoa học - sản xuất Uralvagonzavod (UVZ). Theo phân tích của nhóm chuyên gia, Tập đoàn Uralvagonzavod đã đặt hàng số lượng lớn linh kiện mới, qua đó hé lộ kế hoạch sửa chữa và nâng cấp tổng cộng 828 xe tăng T-72 lên cấu hình xe tăng T-72B3M trước năm 2036. Hoạt động cao điểm dự kiến rơi vào giai đoạn 2027-2029, khi có tới 498 xe được đại tu hoặc hiện đại hóa.
Các chuyên gia nhận định con số này trùng khớp với ước tính về số xe T-72 còn được bảo quản trong kho của Nga. Nhiều khung thân T-72A sản xuất giai đoạn 1979-1985 cũng đã được chuyển tới nhà máy của Uralvagonzavod để tái sản xuất.
Việc nâng cấp toàn diện T-72A lên chuẩn T-72B3M được đánh giá là phức tạp, do yêu cầu phải thay thế toàn bộ hệ thống điện tử, cải tiến khung gầm, hệ thống nạp đạn, gia cường giáp thân và tháp pháo. Tuy nhiên, tại chiến trường Ukraine trong năm 2024, đã xuất hiện nhiều xe T-72A được phục hồi nhanh, lắp thêm giáp phản ứng nổ kiểu T-72B3.
Việc đẩy mạnh nâng cấp dòng T-72, vốn là loại xe tăng chủ lực phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga, cho thấy Moscow đang tập trung duy trì năng lực thiết giáp hạng nặng trong điều kiện chiến tranh tiêu hao kéo dài, đồng thời tối ưu hóa dây chuyền công nghiệp quốc phòng hiện có của Uralvagonzavod.
* Anh chuyển giao tên lửa Martlet cho Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã chuyển giao hàng trăm tên lửa phòng không Martlet cho Ukraine, sớm hơn kế hoạch đề ra nhiều tháng.
Theo trang thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Anh, Bộ trưởng phụ trách mua sắm và công nghiệp quốc phòng Luke Pollard đã dẫn đầu một đoàn công tác tới thăm Kiev trong tuần này.
|Một người lính Ukraine với hệ thống phòng không vác vai LMM sử dụng tên lửa Martlet. Ảnh: ArmyInform
Lô tên lửa Martlet nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 1,6 tỷ bảng mà Anh ký kết với Ukraine hồi đầu năm nay. Gói viện trợ được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không thông qua việc tích hợp các tên lửa này vào hệ thống phòng thủ hiện có.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, Martlet là loại tên lửa nhẹ, đa năng, do tập đoàn Thales phát triển, có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không và mặt đất. Tên lửa Martlet được thiết kế để đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV), trực thăng và xuồng tấn công cao tốc ven bờ.
Hiện hoạt động sản xuất tên lửa Martlet tại Anh trực tiếp tạo ra khoảng 200 việc làm mới và duy trì 700 việc làm hiện có, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện chiến lược “thay đổi vì phát triển” của Chính phủ Anh.
* Nhật Bản sắp hạ thủy tàu ngầm lớp Taigei thứ sáu
Văn phòng Tham mưu hàng hải Nhật Bản thông báo sẽ tiến hành lễ đặt tên và hạ thủy chiếc tàu ngầm chế tạo theo kế hoạch của năm tài khóa 2022 tại xưởng đóng tàu Kobe thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki vào ngày 14-10. Con tàu SS-518 là chiếc thứ sáu trong loạt tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Taigei được biên chế cho Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản để tăng cường hoạt động tuần tra.
|Tàu ngầm lớp Taigei SS-518 trong quá trình chuẩn bị cho lễ hạ thủy. Ảnh: Weibo
Tàu ngầm lớp Taigei có hình dáng tổng thể tương đồng với tàu ngầm lớp Sōryū (dài khoảng 84m), nhưng đổi mới cốt lõi nằm ở hệ thống cung cấp năng lượng. Năng lượng được sản sinh ra bởi pin lithium-ion dung lượng cao thay cho hệ thống AIP, giúp duy trì khả năng lặn sâu trong thời gian dài, giảm tần suất tàu phải nổi lên để chạy động cơ diesel nạp điện và từ đó giảm bớt nguy cơ bị phát hiện. Các thông số công khai cho biết tàu có lượng giãn nước khi nổi xấp xỉ 3.000 tấn, chiều rộng tàu khoảng 9,1m, biên chế thủy thủ đoàn khoảng 60 người.
Về cảm biến, trang bị bao gồm sonar ZQQ-8, radar tìm kiếm và dẫn đường bề mặt ZPS-6H, và hệ thống chỉ huy-tác chiến tổng hợp (thu thập dữ liệu từ sonar, hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến bề mặt). Tàu ngầm lớp Taigei được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm (HU-606), sử dụng ngư lôi hạng nặng Type 89/Type 18 và có khả năng phóng tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon khi lặn.
Trước đó, tàu ngầm lớp Taigei JS Raigei (SS-516) đã được đưa vào biên chế vào tháng 3-2025. Trong khi đó, tàu ngầm SS-517 dự kiến sẽ tiếp tục được hạ thủy và đưa vào biên chế năm 2026. Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản đặt mục tiêu đưa vào biên chế ít nhất 8 tàu ngầm lớp Taigei và duy trì sản xuất luân phiên giữa hai tập đoàn Mitsubishi và Kawasaki để đạt quy mô lực lượng tác chiến khoảng 22 tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm thuộc các lớp khác, để thay thế dần các tàu lớp Oyashio đã cũ.