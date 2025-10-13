Quân sự thế giới hôm nay (13-10): Nga sẽ nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72?

* Nga lên kế hoạch nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72?

Nga dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa và nâng cấp hơn 800 xe tăng T-72 lên tiêu chuẩn T-72B3M trong vòng 10 năm tới – con số gần tương đương với lượng xe tăng T-72 còn lại trong kho dự trữ và tại các nhà máy sản xuất trong nước.

Sản xuất xe tăng T-90M và nâng cấp xe tăng T-72B tại cơ sở của Tập đoàn Uralvagonzavod. Ảnh: Uralvagonzavod

Thông tin này được công bố bởi dự án phân tích Frontelligence Insight, dựa trên các tài liệu mà tổ chức này thu thập được của Tập đoàn khoa học - sản xuất Uralvagonzavod (UVZ). Theo phân tích của nhóm chuyên gia, Tập đoàn Uralvagonzavod đã đặt hàng số lượng lớn linh kiện mới, qua đó hé lộ kế hoạch sửa chữa và nâng cấp tổng cộng 828 xe tăng T-72 lên cấu hình xe tăng T-72B3M trước năm 2036. Hoạt động cao điểm dự kiến rơi vào giai đoạn 2027-2029, khi có tới 498 xe được đại tu hoặc hiện đại hóa.

Các chuyên gia nhận định con số này trùng khớp với ước tính về số xe T-72 còn được bảo quản trong kho của Nga. Nhiều khung thân T-72A sản xuất giai đoạn 1979-1985 cũng đã được chuyển tới nhà máy của Uralvagonzavod để tái sản xuất.