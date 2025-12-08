Quân sự thế giới hôm nay (12-8): Hải quân Ấn Độ sẽ đưa vào biên chế 2 tàu khu trục lớp Nilgiri

Hệ thống SR5, do Tập đoàn Norinco phát triển, là pháo mô-đun có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm rocket 122mm và 220mm, từ các ống phóng có thể hoán đổi cho nhau. SR5 có thể đạt tầm bắn từ 40km đối với rocket tiêu chuẩn đến 70km đối với các biến thể dẫn đường. Khả năng nạp đạn nhanh và các tính năng bảo vệ kíp lái 3 người của hệ thống cho phép hoạt động liên tục trong môi trường giao tranh. Khả năng thích ứng với các loại đạn tấn công chính xác trong môi trường chiến tranh phi đối xứng khiến nó trở nên linh hoạt cho cả hoạt động tấn công và phòng thủ. Hệ thống đặt trên khung gầm bánh lốp 6x6 có tốc độ tối đa 85km/giờ và tầm hoạt động tối đa 600km.

Burkina Faso đã nhận được một lô hàng lớn thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất, bao gồm xe hỗ trợ hỏa lực VN22B, súng cối tự hành PLL-05 120mm và hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) tầm xa SR5 nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên bộ.

Hệ thống còn gồm xe hỗ trợ hỏa lực VN22B, là xe bọc thép bánh lốp 6x6, được trang bị pháo tự động 30mm và hệ thống điều khiển hỏa lực quang điện tử tiên tiến, có thể tấn công cả xe bọc thép hạng nhẹ và các vị trí kiên cố khi đang di chuyển. Lớp giáp mô-đun của xe bảo vệ chống lại đạn xuyên giáp 14,5mm và mảnh đạn pháo, trong khi động cơ diesel đảm bảo tốc độ di chuyển trên 100km/giờ, tầm hoạt động hơn 800km.

Pháo cối tự hành PLL-05 120mm kết hợp chức năng của một khẩu pháo và một vũ khí hỗ trợ bắn trực tiếp. Được lắp trên khung gầm bánh lốp 6x6, vũ khí này có khả năng bắn gián tiếp góc cao với tầm bắn tối đa khoảng 13km bằng đạn tầm xa, cũng như tấn công trực tiếp mục tiêu bằng đạn xuyên giáp hoặc đạn nổ mạnh ở cự ly gần. Hệ thống nạp đạn bán tự động cho phép duy trì tốc độ bắn từ 8 đến 10 phát/phút, trong khi hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp, kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu GPS và dẫn đường quán tính, cho phép điều chỉnh mục tiêu nhanh chóng cho chiến thuật bắn và di chuyển.

* Canada mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp (JLTV) A2?

Theo CBC News, Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Canada về việc mua xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp (JLTV) A2 mới. Là sản phẩm của Công ty AM General (Mỹ), A2 được nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm A1 với động cơ L5P Duramax MY 2024 kết hợp với hộp số Allison 2500 Gen 6, cải thiện hiệu suất nhiên liệu và phạm vi hoạt động mà không làm giảm hiệu suất. Xe cũng tích hợp hệ thống điện hiện đại với một pin lithium-ion và bộ phân phối điện thông minh. Khả năng chống ăn mòn được tăng cường giúp kéo dài tuổi thọ hoạt động, trong khi bộ tích hợp mô-đun và nội thất được thiết kế lại giúp tăng không gian chứa đồ và dễ bảo trì. Các biện pháp giảm tiếng ồn giúp cải thiện sự kín đáo và thoải mái khi vận hành.