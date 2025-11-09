Quân sự thế giới hôm nay (11-9): Singapore trang bị “sát thủ săn ngầm” P-8A Poseidon

* Đức ra mắt xe phòng không Lynx Skyranger 35 chống UAV

Tại triển lãm quốc phòng DSEI 2025 ở London, Anh, Công ty Rheinmetall (Đức) đã chính thức giới thiệu Lynx Skyranger 35, biến thể mới nhất của xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41, một hệ thống phòng không tầm ngắn tự động được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống UAV.

Trọng tâm của hệ thống là tháp pháo Skyranger 35, trang bị pháo ổ xoay KDG 35/1000 35mm, bắn đạn 35x228mm tiêu chuẩn NATO với tốc độ 1.000 phát/phút. Điểm thực sự tạo nên sự khác biệt của Skyranger 35 là việc tích hợp đạn nổ phân mảnh hiệu suất và uy lực mạnh (AHEAD). Mỗi viên đạn AHEAD 35mm chứa ngòi nổ có thể lập trình và tối đa 152 viên đạn con, tạo ra "mưa" đạn phá hủy các mục tiêu như UAV, mồi nhử, hoặc tên lửa hành trình tầm thấp.

Lynx Skyranger 35 kết hợp khung gầm bánh xích KF41 với tháp pháo 35mm có khả năng thực hiện các hoạt động chống UAV và phòng không tầm ngắn. Ảnh: Army Recognition



Với phạm tấn công rộng: Bán kính đến 4.000m, trần bắn hơn 3.000m, hệ thống phù hợp để triển khai bảo vệ lực lượng cơ động trên các địa hình khác nhau. Đáng chú ý, hệ thống cảm biến cho phép nhận thức tình huống 360°, nhận diện mục tiêu tự động trong môi trường nhiễu điện tử. Hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết đa phương tiện với hệ thống chỉ huy, điều hành, cho phép đánh chặn đồng bộ trong hệ thống tác chiến đa tầng.