Quân sự thế giới hôm nay (11-9): Singapore trang bị “sát thủ săn ngầm” P-8A Poseidon

* Đức ra mắt xe phòng không Lynx Skyranger 35 chống UAV
Tại triển lãm quốc phòng DSEI 2025 ở London, Anh, Công ty Rheinmetall (Đức) đã chính thức giới thiệu Lynx Skyranger 35, biến thể mới nhất của xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41, một hệ thống phòng không tầm ngắn tự động được thiết kế riêng cho nhiệm vụ chống UAV.
Trọng tâm của hệ thống là tháp pháo Skyranger 35, trang bị pháo ổ xoay KDG 35/1000 35mm, bắn đạn 35x228mm tiêu chuẩn NATO với tốc độ 1.000 phát/phút. Điểm thực sự tạo nên sự khác biệt của Skyranger 35 là việc tích hợp đạn nổ phân mảnh hiệu suất và uy lực mạnh (AHEAD). Mỗi viên đạn AHEAD 35mm chứa ngòi nổ có thể lập trình và tối đa 152 viên đạn con, tạo ra "mưa" đạn phá hủy các mục tiêu như UAV, mồi nhử, hoặc tên lửa hành trình tầm thấp.
|Lynx Skyranger 35 kết hợp khung gầm bánh xích KF41 với tháp pháo 35mm có khả năng thực hiện các hoạt động chống UAV và phòng không tầm ngắn. Ảnh: Army Recognition
Với phạm tấn công rộng: Bán kính đến 4.000m, trần bắn hơn 3.000m, hệ thống phù hợp để triển khai bảo vệ lực lượng cơ động trên các địa hình khác nhau. Đáng chú ý, hệ thống cảm biến cho phép nhận thức tình huống 360°, nhận diện mục tiêu tự động trong môi trường nhiễu điện tử. Hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết đa phương tiện với hệ thống chỉ huy, điều hành, cho phép đánh chặn đồng bộ trong hệ thống tác chiến đa tầng.
Skyranger 35 đặt trên khung gầm bánh xích Lynx KF41 mang lại khả năng sống sót, tính cơ động và hiệu suất cao. Thiết kế của xe cho phép biến thể phòng không này hoạt động cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực và bộ binh cơ giới.
* Teleplan hé lộ UAV lai Griff trang bị tên lửa Akeron MP
Tại triển lãm DSEI 2025, Công ty Teleplan (Na Uy) chính thức giới thiệu UAV lai Griff tích hợp tên lửa hành trình chính xác Akeron MP do MBDA phát triển, đánh dấu bước tiến mới cho các hoạt động tấn công độc lập và linh hoạt trên chiến trường hiện đại.
Griff được phát triển dựa trên mẫu Griff 60, vốn dĩ là hệ thống máy bay không người lái chuyên làm nhiệm vụ vận tải hạng nặng trong điều kiện khắc nghiệt như vùng núi hoặc Bắc Cực. Teleplan đã gia cố cấu trúc khung và nâng cấp để có thể UAV mang tên lửa tác chiến. Sự bổ sung động cơ lai giúp nâng cao khả năng hoạt động kéo dài và tăng tải trọng mang theo.
|UAV lai Griff trang bị tên lửa Akeron MP là minh chứng cho thấy công nghệ UAV lai có thể được chuyển đổi thành công cụ tấn công chính xác. Ảnh: Army Recognition
Akeron MP là tên lửa tấn công đa năng thế hệ thứ năm của MBDA, kết hợp cảm biến kép và kết nối dữ liệu qua sợi quang, cho phép tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn với độ chính xác cao và điều khiển linh hoạt trong quá trình bay. Phạm vi tác chiến hơn 4km (từ mặt đất), có thể được mở rộng khi phóng từ trên không. Akeron MP có thể tiêu diệt xe bọc thép, các vị trí kiên cố và các mục tiêu mềm, chống giáp phản ứng nổ hiện đại, trong khi kiến trúc dẫn đường tiên tiến giảm thiểu thiệt hại phụ ở đô thị hoặc địa hình phức tạp.
UAV lai Griff là minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển UAV lai vừa mạnh mẽ trong hậu cần, vừa sắc bén trên chiến trường. Khi tích hợp tên lử Akeron MP, Griff không chỉ đơn thuần là phương tiện hỗ trợ, mà còn trở thành nền tảng chiến đấu đa năng, đáp ứng đòi hỏi tác chiến hiện đại: Nhanh, chính xác và linh hoạt.
* Singapore trang bị “sát thủ săn ngầm” P-8A Poseidon
Ngày 10-9, Singapore xác nhận lựa chọn “sát thủ săn ngầm” Boeing P‑8A Poseidon để hiện đại hóa Không quân Singapore, thay thế loạt Fokker 50 đã phục vụ từ năm 1993, một bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực giám sát và phản ứng trước các mối đe dọa dưới mặt biển.
|"Sát thủ săn ngầm" P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ
Máy bay được phát triển dựa trên khung Boeing 737‑800ERX. Dài 39,5m, sải cánh 37,6m, cao 12,8m, máy bay có thể bay ở tốc độ 907km/giờ, trần bay hơn 12.192m, phạm vi hoạt động 2.222km. P-8A được trang bị cảm biến hiện đại gồm radar AN/APY‑10 đa năng, cảm biến điện‑quang/hồng ngoại, hệ thống phát hiện bất thường từ từ trường, xử lý dữ liệu từ hơn 120 phao âm thanh, thích hợp cho nhiệm vụ săn ngầm và trinh sát trên biển.
Ngư lôi hạng nhẹ Mk 54, tên lửa chống hạm AGM‑84 Harpoon, và khoang vũ khí bên trong và giá treo ngoài đã biến Poseidon thành khí tài tác chiến biển tối ưu.
P-8A cũng được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn hàng hải. Radar của nó có thể định vị các tàu nhỏ hoặc mảnh vỡ trên mặt biển, trong khi hệ thống quang điện tử cung cấp xác nhận trực quan. Máy bay có thể mang và thả các thiết bị sinh tồn như bè cứu sinh để hỗ trợ phi hành đoàn gặp nạn cho đến khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.
Ngoài P‑8A Poseidon, Singapore còn đặt hàng 20 tiêm kích F‑35 của Mỹ, dự kiến sẽ được giao từ cuối năm 2026.
MAI HƯƠNG (tổng hợp)