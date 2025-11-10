Quân sự thế giới hôm nay (11-10): Đan Mạch chi 4,5 tỷ USD mua thêm tiêm kích tàng hình F-35

Động thái này không chỉ nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình thay thế số tiêm kích F-16 đã cũ, mà còn đảm bảo khả năng tương tác trong tác chiến với các đồng minh NATO, vốn cũng đang vận hành loại tiêm kích thế hệ thứ năm này và tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của Đan Mạch trước các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo Breaking Defense, chính phủ Đan Mạch đã công bố một kế hoạch chi tiêu quốc phòng, trong đó cam kết khoản ngân sách 4,5 tỷ USD cho việc mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II nhằm tăng cường sức mạnh không quân.

Song song với việc hiện đại hóa không quân, kế hoạch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực Bắc Cực. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, Đan Mạch sẽ đầu tư mạnh vào các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm. Các khoản đầu tư này dự kiến sẽ bao gồm việc triển khai radar tầm xa, máy bay không người lái (UAV) trinh sát và các phương tiện khác, nhằm tăng cường khả năng nhận thức tình huống và khẳng định chủ quyền tại Greenland và Quần đảo Faroe. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một khu vực ngày càng trở nên phức tạp và nhiều biến động.

Kế hoạch chi tiêu mới này cũng là một bước đi rõ ràng trong cam kết của Đan Mạch đối với liên minh NATO, đưa nước này tiến gần hơn đến mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng.

* Thụy Điển tăng cường đầu tư cho không quân và chống UAV

Defense Express ngày 11-10 đưa tin, trong một động thái nhằm thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng ở châu Âu, Thụy Điển đã phê duyệt một gói ngân sách quốc phòng quan trọng, tập trung vào hai lĩnh vực ưu tiên: Tăng cường khả năng hoạt động linh hoạt của tiêm kích Gripen và xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc chống lại các mối đe dọa từ UAV.