Quân sự thế giới hôm nay (11-10): Đan Mạch chi 4,5 tỷ USD mua thêm tiêm kích tàng hình F-35

* Đan Mạch chi thêm 4,5 tỷ USD mua tiêm kích F-35
Theo Breaking Defense, chính phủ Đan Mạch đã công bố một kế hoạch chi tiêu quốc phòng, trong đó cam kết khoản ngân sách 4,5 tỷ USD cho việc mua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35 Lightning II nhằm tăng cường sức mạnh không quân.
Động thái này không chỉ nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình thay thế số tiêm kích F-16 đã cũ, mà còn đảm bảo khả năng tương tác trong tác chiến với các đồng minh NATO, vốn cũng đang vận hành loại tiêm kích thế hệ thứ năm này và tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của Đan Mạch trước các mối đe dọa tiềm tàng.
|Một chiếc tiêm kích F-35A của Đan Mạch tại Căn cứ Không quân Skrydstrup. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch
Song song với việc hiện đại hóa không quân, kế hoạch cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khu vực Bắc Cực. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng, Đan Mạch sẽ đầu tư mạnh vào các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm. Các khoản đầu tư này dự kiến sẽ bao gồm việc triển khai radar tầm xa, máy bay không người lái (UAV) trinh sát và các phương tiện khác, nhằm tăng cường khả năng nhận thức tình huống và khẳng định chủ quyền tại Greenland và Quần đảo Faroe. Đây là bước đi cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia trong một khu vực ngày càng trở nên phức tạp và nhiều biến động.
Kế hoạch chi tiêu mới này cũng là một bước đi rõ ràng trong cam kết của Đan Mạch đối với liên minh NATO, đưa nước này tiến gần hơn đến mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng.
* Thụy Điển tăng cường đầu tư cho không quân và chống UAV
Defense Express ngày 11-10 đưa tin, trong một động thái nhằm thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng ở châu Âu, Thụy Điển đã phê duyệt một gói ngân sách quốc phòng quan trọng, tập trung vào hai lĩnh vực ưu tiên: Tăng cường khả năng hoạt động linh hoạt của tiêm kích Gripen và xây dựng hệ thống phòng thủ vững chắc chống lại các mối đe dọa từ UAV.
|Khoản đầu tư trị giá 160 triệu USD được dành cho việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cho phép máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen cất và hạ cánh từ các con đường cao tốc công cộng và đường băng dã chiến. Ảnh: Defense Express
Khoản đầu tư đầu tiên, trị giá 160 triệu USD, được đầu tư vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cho phép máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen cất và hạ cánh từ các con đường cao tốc công cộng và đường băng dã chiến. Kế hoạch này nhằm tăng cường khả năng phân tán “hỏa khí” không quân, đảm bảo cho máy bay vẫn có thể hoạt động hiệu quả ngay cả khi các căn cứ không quân chính bị tấn công hoặc vô hiệu hóa trong những giờ đầu của một cuộc xung đột (nếu xảy ra). Việc đầu tư sẽ tập trung vào việc gia cố các đoạn đường cao tốc nhất định, thiết lập các điểm hậu cần - kỹ thuật cơ động và tổ chức huấn luyện thường xuyên cho phi công và lực lượng mặt đất.
Gói ngân sách còn lại gồm 370 triệu USD, chi cho việc mua sắm và phát triển các hệ thống chống máy bay không người lái. Thụy Điển dự định xây dựng một hệ thống phòng thủ đa tầng, có khả năng phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa nhiều loại UAV khác nhau. Các khoản đầu tư có thể bao gồm radar chuyên dụng, hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu, pháo phòng không và tên lửa tầm ngắn.
Gói đầu tư cho thấy sự thay đổi chiến lược của Thụy Điển trong chính sách quốc phòng, tập trung vào tăng cường khả năng sống sót, tính linh hoạt và năng lực đối phó với các mối đe dọa phi đối xứng.
* Đức chi 9 tỷ EUR mua 600 hệ thống phòng không mới
Theo Yeni Şafak, chính phủ Đức đang hoàn tất thủ tục cho một gói mua sắm trị giá khoảng 9 tỷ Euro để mua 600 hệ thống phòng không hiện đại.
Đây là một trong những gói mua sắm quốc phòng lớn nhất của Đức và là một bước đi cụ thể, quan trọng trong chính sách hiện đại hóa và lấp đầy những lỗ hổng năng lực nghiêm trọng đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua của quân đội Đức.
|Hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T SLM. Ảnh: Defence Blog
Gói mua sắm khổng lồ này lấy nguồn từ quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ Euro dành cho quân đội, được thành lập sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Theo đó, gói mua sắm sẽ tập trung chủ yếu vào các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trên không như UAV, tên lửa hành trình, trực thăng và máy bay chiến đấu bay thấp. Nhiều khả năng hệ thống được lựa chọn mua sắm sẽ là IRIS-T SLM, hệ thống tên lửa đất đối không do Đức sản xuất và đã được chứng minh hiệu quả trong thực chiến ở Ukraine.
Thỏa thuận này không chỉ có tầm quan trọng chiến lược đối với Đức, mà còn là một đóng góp quan trọng cho Sáng kiến “Lá chắn bầu trời châu Âu” (ESSI), một sáng kiến do Đức khởi xướng nhằm xây dựng một hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp trên toàn châu Âu. Bằng cách đầu tư mạnh vào năng lực quốc phòng, Đức đang củng cố vai trò là trụ cột an ninh tại châu Âu, đồng thời tạo ra một mạng lưới phòng thủ liền mạch hơn cho các quốc gia đồng minh.