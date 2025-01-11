Quân sự thế giới hôm nay (1-11): Tên lửa hành trình Kemankeş-1 “hạ” chính xác mục tiêu

* Tên lửa hành trình mini Kemankeş-1 “hạ” chính xác mục tiêu
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, hãng sản xuất máy bay không người lái Baykar đã thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa hành trình mini Kemankeş-1 tích hợp trí tuệ nhân tạo từ UAV tấn công Bayraktar Akinci.
Cuộc thử nghiệm diễn ra trong điều kiện tác chiến thực, chứng minh khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu trên không. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kết quả, trong khi giới phân tích đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng đối với năng lực vũ khí không người lái nội địa của nước này.
Theo Baykar, Kemankeş-1 đã hoàn thành toàn bộ các giai đoạn nhiệm vụ, gồm phóng tự động, hành trình bay và tiêu diệt mục tiêu. Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa hành trình sử dụng AI được phóng từ UAV để tấn công mục tiêu trên không thay vì mục tiêu mặt đất.
|UAV tấn công Bayraktar Akinci hoàn thành vụ phóng thử tên lửa hành trình mini Kemankeş-1, tiêu diệt chính xác mục tiêu trên không. Ảnh: SavunmaSanayiST
Kemankeş-1 là loại tên lửa hành trình mini dùng động cơ phản lực, có khả năng tấn công chính xác, với tiết diện phản xạ tín hiệu radar nhỏ. Tên lửa được trang bị đầu dò quang-điện tử và biện pháp đối kháng điện tử, tăng khả năng sống sót trong môi trường có tác chiến điện tử mạnh.
Vụ thử đặc biệt đáng chú ý khi được thực hiện với Bayraktar Akinci, dòng UAV tấn công hạng nặng hai động cơ, có thể bay liên tục hơn 24 giờ và mang tải trọng hơn 1.350kg. Akinci được thiết kế để mang các loại vũ khí tiên tiến như Kemankeş-1, cho phép triển khai năng lực tấn công tầm xa.
Các phiên bản trước của Kemankeş-1 từng được thử nghiệm trên UAV cỡ nhỏ Bayraktar TB2. Lần này, việc phóng thử từ nền tảng Akinci giúp mở rộng phạm vi hoạt động, phù hợp với nhiệm vụ giám sát và tấn công kéo dài, cũng như khả năng đánh chặn UAV và máy bay bay thấp.
* Phần Lan chính thức bước vào kỷ nguyên tiêm kích tàng hình với F-35A
Không quân Phần Lan mới đây thông báo, chiếc tiêm kích đa năng F-35A đầu tiên mang số hiệu JF-501 đã hoàn tất lắp ráp tại nhà máy Lockheed Martin ở Fort Worth (Mỹ) và đang được chuyển đến xưởng sơn. 7 chiếc còn lại trong lô đầu tiên cũng đã hoàn thành phần thân, chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối và phủ sơn tàng hình.
Phiên bản F-35A được Helsinki lựa chọn là biến thể cất - hạ cánh thông thường, được chọn để thay thế đội F/A-18C/D Hornet đã phục vụ từ thập niên 1990. Dòng máy bay mới có khả năng tàng hình, radar quét mảng pha chủ động AN/APG-81, hệ thống cảm biến quang - điện tử, các đường truyền dữ liệu bảo mật và có thể nâng cấp lên Block 4.
Điều này đồng nghĩa, các máy bay Phần Lan nhận trong giai đoạn 2026-2030 sẽ có khả năng tích hợp vũ khí mới, mở rộng năng lực tác chiến điện tử và xử lý dữ liệu mạnh mẽ hơn trong suốt vòng đời khai thác.
|F-35A là tiêm kích đa năng tàng hình thế hệ thứ năm, được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công chính xác, chiếm ưu thế trên không. Ảnh: Không quân Phần Lan
Phần Lan khởi động chương trình mua sắm nhằm thay thế 64 chiếc Hornet đã “già cỗi”. Tháng 12-2021, nước này chọn 64 chiếc F-35A Block 4, với lý do F-35 là lựa chọn duy nhất bảo đảm năng lực sống sót lâu dài, khả năng tích hợp, đồng thời mang lại lợi ích công nghiệp đáng kể.
Lockheed Martin bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên vào cuối năm 2024 và chỉ sau một năm đã hoàn tất lắp ráp, thể hiện mức độ hoàn thiện của dây chuyền Fort Worth và quyết tâm của Phần Lan trong việc đưa F-35A vào biên chế trong năm 2026.
Hiện, phi công và kỹ thuật viên của Phần Lan đang được đào tạo tại Căn cứ Không quân Eglin (bang Florida) và Căn cứ Vệ binh Quốc gia Ebbing (bang Arkansas), nơi 8 chiếc F-35A đầu tiên của Phần Lan được bố trí.
Chương trình mua sắm của Phần Lan có tổng trị giá khoảng 10 tỷ Euro, trong đó các thỏa thuận với Mỹ có trị giá 8,4 - 9,4 tỷ Euro, bao gồm 64 máy bay, động cơ, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật, là thương vụ quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này. Việc hoàn tất JF-501 không chỉ là cột mốc sản xuất, mà còn là minh chứng rõ ràng cho quá trình chuyển đổi của Phần Lan sang lực lượng không quân thế hệ thứ năm.
* Croatia và Slovenia ra mắt tổ hợp UGV Komodo tích hợp tháp pháo Mangart 25 AD
Các công ty của Croatia và Slovenia mới đây đã giới thiệu tổ hợp chiến đấu mặt đất không người lái kết hợp mô-đun không người lái MV-8 Komodo và tháp pháo phòng không tầm ngắn Mangart 25 AD.
Tổ hợp MV-8 Komodo cùng tháp pháo Mangart 25 AD được mô tả là một hệ thống được thiết kế cho các nhiệm vụ tác chiến không người lái, bao gồm chống UAV, chống tăng và hỗ trợ chiến đấu. Thiết kế mô-đun cho phép cấu hình lại linh hoạt để đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, như chống UAV, phòng chống tác nhân CBRNe (hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, chất nổ) và các hoạt động hỗ trợ chiến đấu khác.
|Tổ hợp MV-8 Komodo và tháp pháo Mangart 25 AD có khả năng tiêu diệt chính xác mục tiêu trên không và mặt đất ở cự ly 3km. Ảnh: DOK-ING và Valhalla
Tháp pháo Mangart 25 AD là hệ thống phòng không tầm ngắn đa năng, trang bị pháo tự động Rheinmetall KBA nạp đạn kép, hai bệ phóng tên lửa MBDA SADM, radar mảng pha chủ động HENSOLDT Spexer và tổ hợp ngắm bắn quang - điện tử SAFRAN Paseo. Tháp có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không và mặt đất ở cự ly khoảng 3km và được trang bị thêm súng máy đồng trục FN MAG 7,62mm với 1.200 viên và hai cụm phóng lựu khói 76mm.
MV-8 Komodo là xe mặt đất không người lái hạng nặng, nặng 17 tấn, được thiết kế hoạt động trong môi trường nguy hiểm hoặc bị ô nhiễm. Phiên bản tiêu chuẩn có kích thước 7,2m × 2,3m × 2,9m, tốc độ tối đa 30km/giờ và điều khiển từ xa trong tầm nhìn 1,5km; bản quân sự có thể đạt tốc độ 55km/giờ. Hệ truyền động lai cho phép xe hoạt động trong môi trường thiếu oxy hoặc nhiệt độ cao.