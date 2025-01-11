Quân sự thế giới hôm nay (1-11): Tên lửa hành trình Kemankeş-1 “hạ” chính xác mục tiêu

* Tên lửa hành trình mini Kemankeş-1 “hạ” chính xác mục tiêu

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, hãng sản xuất máy bay không người lái Baykar đã thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa hành trình mini Kemankeş-1 tích hợp trí tuệ nhân tạo từ UAV tấn công Bayraktar Akinci.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong điều kiện tác chiến thực, chứng minh khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu trên không. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận kết quả, trong khi giới phân tích đánh giá đây là bước ngoặt quan trọng đối với năng lực vũ khí không người lái nội địa của nước này.

Theo Baykar, Kemankeş-1 đã hoàn thành toàn bộ các giai đoạn nhiệm vụ, gồm phóng tự động, hành trình bay và tiêu diệt mục tiêu. Thử nghiệm được tiến hành trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đánh dấu lần đầu tiên một tên lửa hành trình sử dụng AI được phóng từ UAV để tấn công mục tiêu trên không thay vì mục tiêu mặt đất.

UAV tấn công Bayraktar Akinci hoàn thành vụ phóng thử tên lửa hành trình mini Kemankeş-1, tiêu diệt chính xác mục tiêu trên không. Ảnh: SavunmaSanayiST

Kemankeş-1 là loại tên lửa hành trình mini dùng động cơ phản lực, có khả năng tấn công chính xác, với tiết diện phản xạ tín hiệu radar nhỏ. Tên lửa được trang bị đầu dò quang-điện tử và biện pháp đối kháng điện tử, tăng khả năng sống sót trong môi trường có tác chiến điện tử mạnh.