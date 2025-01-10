Quân sự thế giới hôm nay (1-10): Cuộc họp toàn bộ tướng lĩnh của Mỹ có gì đặc biệt?

* Vì sao Iran chọn mua tiêm kích MiG-29?
Theo Military Watch, Iran đã quyết định mua tiêm kích MiG-29 của Nga, mặc dù nước này đã cân nhắc một số tiêm kích khác được đánh giá là có hệ thống cảm biến, thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại. Theo tạp chí quân sự này, lý do chính khiến Iran đưa ra lựa chọn này là do MiG-29 có những ưu điểm sau:
- Phương thức thanh toán hàng đổi hàng: Nếu mua MiG-29, Iran sẽ có thể đổi vũ khí do nước này tự sản xuất với Nga để lấy MiG-29, giúp họ không phải dùng đến nguồn dự trữ ngoại tệ.
|Iran đã quyết định mua tiêm kích MiG-29 của Nga, mặc dù nước này đã cân nhắc một số tiêm kích khác. Ảnh: MW
- Chi phí mua sắm thấp và tốc độ giao hàng nhanh chóng: Nga có sẵn hàng trăm khung máy bay MiG-29 từ thời Liên Xô; vì vậy, chi phí mua sắm sẽ thấp hơn nhiều so với mua tiêm kích cùng phân khúc khác. Do đã có sẵn khung máy bay nên tốc độ giao hàng sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó, mặc dù hiện tại mẫu MiG-29M hiện đại đang được sản xuất với số lượng hạn chế (20 chiếc/năm), nhưng Nga có thể dành toàn bộ năng lực sản xuất cho Iran và vì vậy có thể rất nhanh chóng giao hơn 100 chiếc MiG-29, gồm cả những chiếc có sẵn từ kho dự trữ.
- Quen thuộc trong vận hành và bảo trì: Không quân Iran đã vận hành hai phi đội MiG-29A/UB từ năm 1989. Điều này có nghĩa là các phi công và đội ngũ kỹ thuật Iran có thể đưa các máy bay MiG-29 mới (đã được hiện đại hóa) vào biên chế một cách nhanh chóng và trơn tru hơn nhiều so với việc phải tiếp nhận một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới.
Việc sở hữu các tiêm kích MiG-29 được nâng cấp với radar mảng pha tiên tiến (Zhuk-ME hoặc Zhuk-A/AM) và tên lửa không đối không R-77M sẽ giúp Iran tăng cường khả năng phòng thủ không phận, có thể đối phó với các loại tiêm kích như F-15 và F-16.
Cuộc họp toàn bộ tướng lĩnh của Mỹ có những gì đặc biệt?
Theo trang Military.com, tại cuộc họp với hàng trăm quan chức quân sự cấp cao được triệu tập khẩn cấp tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (Virginia), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã công bố các chỉ thị mới nhằm thay đổi chính sách của các chính quyền trước. Nội dung chính của các chỉ thị gồm:
|Hàng trăm quan chức quân sự cấp cao được triệu tập khẩn cấp tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (Virginia). Ảnh: Reuters
Chấm dứt “Văn hóa Woke”: Ông Pete Hegseth tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của “việc luôn phải đúng đắn về mặt chính trị, quá nhạy cảm và sợ làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai”. Ông chỉ trích việc quân đội đã đề bạt quá nhiều lãnh đạo dựa trên các tiêu chí như chủng tộc, giới tính...
Áp dụng tiêu chuẩn thể chất chung: Ông Hegseth đã ra lệnh áp dụng các tiêu chuẩn thể chất “trung lập về giới tính” do tính chất chiến đấu đòi hỏi sức mạnh về thể chất. Hegseth khẳng định điều này không nhằm ngăn cấm phụ nữ phục vụ, nhưng tiêu chuẩn thể chất phải cao và không có sự thỏa hiệp.
Kỷ luật và Lãnh đạo: Ông Hegseth yêu cầu xem xét lại các định nghĩa về lãnh đạo độc hại (toxic leadership), hành vi bắt nạt (bullying) và gây khó dễ (hazing) trong quân đội. Điều này theo ông là để trao thêm quyền cho lãnh đạo quân sự thực thi nhiệm vụ theo đúng các tiêu chí đặt ra mà không sợ bị trả đũa. Ông cũng muốn nới lỏng các quy định về việc lưu giữ hồ sơ tiêu cực đối với những vi phạm “nhỏ”.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh vào việc khôi phục “tinh thần chiến binh” và tập trung vào xây dựng sức mạnh quân sự tuyệt đối.
* Lực lượng RSF bắn hạ UAV Baykar Akinci của Quân đội Sudan
Military Africa ngày 30-9 đưa tin, Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở Sudan đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc đối phó với sức mạnh của Không quân Sudan (SAF), đặc biệt là đối với máy bay không người lái (UAV) chiến đấu Baykar Akinci do Sudan mới đặt mua.
Theo đó, trong tháng 9-2025, Sudan đã đẩy mạnh sử dụng UAV Akinci, loại UAV hiện đại, có khả năng trinh sát và tấn công tầm xa, được coi là một yếu tố thay đổi cuộc chơi, được kỳ vọng sẽ giúp SAF giành lại ưu thế trên không. Tuy nhiên, một số UAV Akinci đã bị RSF bắn hạ.
|Hai máy bay không người lái Akinci đang bay. Ảnh: Military Africa
Việc RSF bắn hạ UAV Akinci cho thấy khả năng phòng không của lực lượng này đã phát triển ngoài dự đoán, mặc dù không được trang bị các hệ thống phòng không tiên tiến. RSF được cho là đã sử dụng sự kết hợp hệ thống vũ khí phòng không vác vai và các hệ thống phòng không tầm ngắn khác để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm trung và tầm cao.
Việc UAV Akinci bị bắn hạ là một thách thức mới đối với Không quân Sudan và làm xói mòn niềm tin vào lợi thế công nghệ của không quân nước này, buộc họ phải đánh giá lại chiến lược sử dụng UAV. Thêm vào đó, UAV Akinci, vốn là khí tài chiến lược và đắt đỏ, bị bắn hạ khiến Không quân Sudan lại tiếp tục gặp khó về chi phí thay thế và bảo trì các hệ thống vũ khí nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài. Ngoài ra, với việc bắn hạ UAV Akinci, RSF đã gửi đi một tín hiệu cho thấy lực lượng này vẫn là một đối thủ đáng gờm, có khả năng thích nghi và vô hiệu hóa các công nghệ quân sự tiên tiến của đối phương.