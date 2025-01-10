Quân sự thế giới hôm nay (1-10): Cuộc họp toàn bộ tướng lĩnh của Mỹ có gì đặc biệt?

* Vì sao Iran chọn mua tiêm kích MiG-29?

Theo Military Watch, Iran đã quyết định mua tiêm kích MiG-29 của Nga, mặc dù nước này đã cân nhắc một số tiêm kích khác được đánh giá là có hệ thống cảm biến, thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại. Theo tạp chí quân sự này, lý do chính khiến Iran đưa ra lựa chọn này là do MiG-29 có những ưu điểm sau:

- Phương thức thanh toán hàng đổi hàng: Nếu mua MiG-29, Iran sẽ có thể đổi vũ khí do nước này tự sản xuất với Nga để lấy MiG-29, giúp họ không phải dùng đến nguồn dự trữ ngoại tệ.

Iran đã quyết định mua tiêm kích MiG-29 của Nga, mặc dù nước này đã cân nhắc một số tiêm kích khác. Ảnh: MW

- Chi phí mua sắm thấp và tốc độ giao hàng nhanh chóng: Nga có sẵn hàng trăm khung máy bay MiG-29 từ thời Liên Xô; vì vậy, chi phí mua sắm sẽ thấp hơn nhiều so với mua tiêm kích cùng phân khúc khác. Do đã có sẵn khung máy bay nên tốc độ giao hàng sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó, mặc dù hiện tại mẫu MiG-29M hiện đại đang được sản xuất với số lượng hạn chế (20 chiếc/năm), nhưng Nga có thể dành toàn bộ năng lực sản xuất cho Iran và vì vậy có thể rất nhanh chóng giao hơn 100 chiếc MiG-29, gồm cả những chiếc có sẵn từ kho dự trữ.