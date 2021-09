Quán quân Rap Việt bất ngờ đăng tâm thư dài. Liệu có một biến mới ở showbiz?

Ngoài TEAM ÂM NHẠC là những người bạn âm nhạc THỰC THỤ, mình không có tham gia vào bất kì EKIP, TỔ CHỨC hay CÔNG TY, CÁ NHÂN nào, cũng không có THẾ LỰC nào đứng sau, mong mọi người đừng hiểu lầm, mình ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TỰ DO.

Một lần nữa CẢM ƠN những ai đã theo dõi mình CẢ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI, những ai đã theo dõi mình qua RAP VIỆT, THỜI GIAN mà các bạn bỏ ra cho mình sẽ KHÔNG LÃNG PHÍ.

"Khi hiểu được GỐC RỄ của SỰ THẬT BÊN TRONG mình, bạn sẽ TOẢ SÁNG."

ĐỢI DẾ NHÉ

Love and Peace - Keep it real

Hiện tại, tâm thư của Dế Choắt đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Dế Choắt đang gặp những thông tin tiêu cực khiến anh stress. Hiện tại, dân tình vẫn đang xôn xao về tâm thư trên.