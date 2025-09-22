Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình kiến thức nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, lần đầu phát sóng năm 1999. Với format độc đáo gồm nhiều vòng thi trí tuệ hấp dẫn, chương trình không chỉ là sân chơi dành cho học sinh THPT cả nước mà còn trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt tài năng. Trải qua 25 mùa, Olympia đã tìm ra hàng chục quán quân xuất sắc, nhiều người trong số đó tiếp tục hành trình học tập, nghiên cứu và gặt hái thành công tại các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.

Trở lại năm 1999 vào thời điểm chương trình phát sóng mùa đầu tiên, nữ sinh Trần Ngọc Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) đã xuất sắc chinh phục vòng nguyệt quế Chung kết năm, trở thành nữ Quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong trận chung kết, Ngọc Minh vượt qua các đối thủ Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu với 325 điểm, bỏ xa người về nhì tới 75 điểm.