Quán quân Olympia 2025: 'Em đã nhen nhóm ước mơ đứng trên sân khấu này từ nhỏ'

Xuyên suốt trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) gây ấn tượng khi luôn thể hiện sự chắc chắn và quyết đoán trong mỗi câu trả lời. Không chỉ vậy, nam sinh còn chiếm thiện cảm của mọi người bởi sự thân thiện và thường xuyên biểu cảm và thể hiện động tác “thả tim”.

Bảo Khánh cho thấy khả năng và hiểu biết chung của mình ngay ở phần thi Khởi động với việc là thí sinh trả lời được nhiều nhất số câu hỏi dành riêng cho mỗi thí sinh (5/6 câu). Kết thúc phần thi Khởi động, Bảo Khánh tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm. Dù bị bạn chơi Thanh Tùng tạm giành vị trí dẫn đầu ở 2 phần thi sau đó, nhưng Bảo Khánh luôn bám đuổi ở vị trí thứ hai. Song, với lượt chơi có thể nói vô cùng hoàn hảo ở phần thi Về đích khi trả lời đúng cả 3 câu hỏi, Bảo Khánh đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Kết quả này cũng giúp Hà Nội trở thành địa phương có 2 quán quân Olympia sau đúng 15 năm (người đầu tiên của Hà Nội làm được điều này là Phan Minh Đức, Quán quân năm thứ 10 - cũng là một cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trở thành tân quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo.

Chia sẻ với VietNamNet ngay sau cuộc thi, Bảo Khánh cho hay em cảm thấy rất vui và cũng rất tự hào. Bởi năm nay cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Đây là một trận đấu rất trọn vẹn và em đã thể hiện được hết năng lực của bản thân và giành được vòng nguyệt quế. Em đã chơi hết sức và không có gì phải tiếc nuối”, Bảo Khánh nói.

Nam sinh cho hay, ở trận chung kết năm, phần thi Về đích ấn tượng nhất với bản thân. “Phần thi Về đích đã giúp em vươn lên vị trí dẫn đầu và từ đó em giữ vững vị trí đó và giành chiến thắng. Em nghĩ rằng chiến thắng này không chỉ dành riêng cho em mà còn dành cho tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua”, Bảo Khánh nói.