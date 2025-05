Quán phở mở từ thời 'khách vừa ăn vừa chạy bom’, ông chủ vừa bán vừa lẩy Kiều

"Trước đó, trong khoảng 60 năm, ông bà, bố mẹ đều dùng than đá để đun nấu nước dùng. Ngày tôi về làm dâu, cả nhà trao cho tôi ‘vật gia truyền’ là cây xà beng chọc than. Chiếc bếp than ấy không bao giờ tắt lửa, cần mẫn từ ngày này qua ngày khác", chị Thu kể.

“Chúng tôi tìm hiểu các sự kiện ẩm thực và đăng ký tham gia, với mong muốn giới thiệu rộng hơn thương hiệu tới mọi người”, chị Thu nói. Chỉ sau ít năm, phở Thìn Bờ Hồ thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện lớn.

Năm 2019, phở Thìn Bờ Hồ được UBND TP Hà Nội đặt hàng khoảng 4.000 bát để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Món phở này đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các nhà báo, phóng viên quốc tế.

Cuối năm 2023, trong chương trình "Ngày Việt Nam tại Pháp 2023" với thông điệp "Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai", câu chuyện của phở Thìn Bờ Hồ được mang đến giới thiệu. Tại Paris, khách tham quan trực tiếp theo dõi và thưởng thức tô phở do anh Bùi Chí Thành phục vụ.

Chị Thu, vợ anh Thành phục vụ món phở tại "Ngày Việt Nam tại Pháp 2023". Ảnh: Phở Thìn Bờ Hồ

Quán nhiều lần xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Trong loạt phim "In search of Unami – S1E3: Hanoi - Sauces and Essences", đài Channel New Asia đã dành lời khen ngợi tới vị ngon của tô phở truyền thống được con cháu ông Thìn gìn giữ và phát huy.

Nhiều khách hàng hỏi anh Thành: "Tại sao quán cứ mãi nép mình ở con ngõ nhỏ?". Anh cho biết, quán bắt đầu mở tại con ngõ này, trải qua nhiều thăng trầm của thành phố, ghi dấu kỷ niệm của 3 thế hệ trong gia đình.

“Trong ký ức của tôi và của nhiều vị khách, phở Thìn Bờ Hồ là như thế, nằm trong ngõ nhỏ, cận kề Hồ Gươm, có nét hoài niệm xưa cũ. Tôi muốn giữ đặc trưng đó.

Và với những vị khách mới, tôi hy vọng, khi tới đây họ tìm được trải nghiệm gần gũi của Hà Nội nhưng cũng khác lạ”, anh Thành chia sẻ.

Phở Thìn hiện thu hút nhiều du khách quốc tế

Hiện nay, Hà Nội có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía Đông Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm để mở rộng không gian công cộng. Quán phở Thìn của gia đình anh Thành nằm trong khu vực di dời.

"Năm nay, chúng tôi dự định tổ chức một số hoạt động tri ân thực khách nhân dịp kỷ niệm 70 năm quán phở ra đời tại 61 Đinh Tiên Hoàng. Khi nắm được chủ trương của TP, cả gia đình đều bất ngờ.

Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm mặt bằng mới và cũng mong chính quyền hỗ trợ để có thể tiếp tục giữ thương hiệu phở Thìn Bờ Hồ nằm ở cận kề khu vực hồ Hoàn Kiếm như 70 năm qua", anh Thành cho biết.

Quán phở Thìn tại 61 Đinh Tiên Hoàng sắp phải di rời khiến nhiều người tiếc nuối

Nghe tin quán phở nổi tiếng Hà Nội có thể di dời, nhiều thực khách tìm tới quán để thưởng thức, trước khi nơi đây chỉ còn là hoài niệm.

"Chúng tôi ăn phở ở đây từ thuở còn trẻ lắm và mỗi bát phở giá chỉ 15-20.000 đồng. Chớp mắt, những cô gái năm ấy đã thành bà nội, bà ngoại.

Nhưng cứ lên phố, chúng tôi lại tìm tới phở Thìn. Nếu phở Thìn rời khỏi con ngõ này, không còn nằm sát cạnh Hồ Gươm như mấy mươi năm nay, chắc không chỉ tôi mà nhiều người sẽ cảm thấy hụt hẫng”, bà Phạm Thị Ngọc Lan (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.

"Nhưng nếu con cháu ông Thìn vẫn gìn giữ được nghề phở gia truyền thì quán mở ở đâu, khách cũng sẽ tìm tới ủng hộ", bà Lan và bạn bè nói thêm.