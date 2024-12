Quân nổi dậy Syria tiến nhanh về thủ đô, hàng chục nghìn người ồ ạt tháo chạy

Quân nổi dậy Syria đã tiến vào các thị trấn phía bắc thành phố Homs lớn thứ 3 đất nước và hướng đến thủ đô Damascus, trong chiến dịch đột kích nhanh như chớp làm rung chuyển Trung Đông. Các tay súng nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã giành quyền kiểm soát thành phố Hama hôm 5/12 trước khi tiến về phía nam, nhanh chóng chiếm được 2 thị trấn quan trọng trên con đường xa lộ phía nam thành phố và đến Al-Dar al-Kabera, một thị trấn cách trung tâm Homs 8km. Đây được coi là đòn giáng mạnh tiếp theo vào Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã mất quyền kiểm soát thành phố Aleppo lớn thứ 2 đất nước vào tuần trước. Theo hãng tin BBC, thủ lĩnh HTS Abu Mohammad al-Jolani ngày 6/12 tuyên bố với người dân Homs rằng "thời của các người đã đến". Hàng chục nghìn người, đặc biệt là các thành viên trong cộng đồng thiểu số Alawite của Tổng thống Assad, đã hoảng sợ chạy tháo khỏi thành phố, với các hình ảnh ghi tại thực địa cho thấy những con đường kẹt cứng xe cộ. Trong một động thái báo động hiếm hoi, Đại sứ quán Nga tại Damascus đã yêu cầu các công dân rời khỏi Syria. Moscow vẫn là đồng minh chủ chốt của ông Assad và đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Syria. Video từ kênh Aleppo Today liên kết với phe đối lập Syria cho thấy các cuộc không kích nhắm vào thị trấn Talbiseh trên con đường giữa Hama và Homs ngay sau khi quân nổi dậy thông báo giành được quyền kiểm soát nơi này. Báo Guardian dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Syria cho hay, các máy bay quân sự của họ và Nga chịu trách nhiệm về các vụ oanh tạc nhắm vào vùng nông thôn Hama, trong khi không quân Nga đã tấn công phá hủy một cây cầu dọc theo xa lộ dẫn vào Homs. Lực lượng nổi dậy đang tiến vào trung tâm thành phố Homs ngày 6/12. Ảnh: Anadolu Phát biểu với các phóng viên bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đưa ra thông điệp ủng hộ quân nổi dậy Syria. Trước đó, ông Erdoğan đề nghị "thảo luận về việc định hình tương lai của Syria" với ông Assad, nhưng “không nhận được phản hồi nào" từ người đứng đầu Damacus. Các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga dự kiến ​​sẽ gặp nhau hôm nay (7/12) bên lề một diễn đàn ở Doha để họp khẩn về vấn đề Syria. Thủ lĩnh HTS Al-Jolani tại cuộc phỏng vấn với đài CNN. Ảnh: CNN Trong một diễn biến riêng rẽ ngày 6/12, thủ lĩnh HTS Al-Jolani tiết lộ với phóng viên đài CNN rằng, mục tiêu của nhóm khi mở chiến dịch mới là lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad. Theo ông Al-Jolani, sau khi "lật đổ" nhà nước Syria đương nhiệm, nhóm dự tính thành lập chính phủ dựa trên các thể chế và "một hội đồng do người dân lựa chọn". Thủ lĩnh quân nổi dậy trấn an người dân Syria không cần phải sợ hãi khi sống tại các khu vực do nhóm kiểm soát. Ông Al-Jolani cũng bày tỏ mong muốn các lực lượng nước ngoài như binh sĩ Mỹ, Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Tehran, rời khỏi Syria.