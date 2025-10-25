Quần nỉ thể thao: Từ đồ mặc nhà thành xu hướng thời trang mùa lạnh

Từng bị gắn mác ''chỉ để mặc ở nhà'', quần nỉ thể thao giờ đây đã trở thành biểu tượng của phong cách athleisure, xu hướng kết hợp giữa sự thoải mái và thời trang cao cấp. Khi mùa thu đông 2025 bắt đầu, item tưởng chừng đơn giản này lại tiếp tục chiếm sóng từ sàn diễn cho đến street style toàn cầu.

Từ trang phục thoải mái đến biểu tượng phong cách

Sau đại dịch, xu hướng athleisure - pha trộn giữa thời trang và thể thao - không còn là trào lưu thoáng qua, mà trở thành chuẩn mực ăn mặc mới. Trên các sàn diễn Thu Đông 2025, từ Balenciaga, Miu Miu đến Tory Burch, hình ảnh quần nỉ xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: chất liệu dày dặn, phom dáng chỉn chu và đường cắt tinh tế, giúp người mặc vừa thoải mái vừa sang trọng.

Theo báo cáo từ nền tảng Accio Trends, lượt tìm kiếm cho các item ''cozy-chic'' như quần nỉ, áo hoodie, áo len dệt tăng hơn 20% trong quý gần nhất. ''Người tiêu dùng ngày nay tìm kiếm sự tự do trong cách ăn mặc, nhưng vẫn muốn giữ phong thái thanh lịch'' - The Zoe Report nhận định.

Tại sao quần nỉ thể thao lại ''thống trị'' mùa thu đông 2025?

Quần nỉ thể thao với ưu điểm là sự thoải mái nhưng vẫn thời trang, là item linh hoạt có thể mặc ở nhà lẫn ra phố. Sự tối giản, tập trung vào chất liệu và phom dáng giúp item này trở thành lựa chọn hoàn hảo.

Bên cạnh đó, khi các nhà mốt như Gucci, Prada, Bottega Veneta cùng khai thác yếu tố thể thao, quần nỉ trở thành hot trend được giới mộ điệu yêu thích.

Phối đồ đa đạng, phù hợp mọi hoàn cảnh

Quần nỉ thể thao không còn là món đồ mặc nhà mà đã trở thành điểm nhấn thời trang mùa lạnh. Bạn có thể mix quần nỉ ống suông với blazer hoặc trend coat và giày sneaker để hoàn thiện phong cách athleisure thanh lịch, phối cùng croptop, hoodie và boots toát lên vẻ cá tính đường phố.

Khi kết hợp với sơ mi, áo khoác dạ và loafer, chị em sẽ giữ nét chỉn chu, thanh lịch phù hợp diện nơi công sở. Ưu tiên chất liệu nỉ dày, phom gọn và gam màu trung tính để tạo diện mạo hiện đại, sang nhẹ mà vẫn thoải mái.

Nếu trước đây quần nỉ chỉ để mặc nhà thì nay, món đồ này đã bước ra đường phố với diện mạo hoàn toàn mới, năng động, tinh tế và đầy cá tính. Mùa thu đông năm nay, hãy thử làm mới bản thân bằng một chiếc quần nỉ phối blazer hoặc trench coat, bởi phong cách đích thực không nằm ở sự gò bó, mà ở cách bạn biến sự thoải mái thành thời thượng.

Thu Vân